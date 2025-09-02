szeptember 2., kedd

Labdarúgás

2 órája

U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét

Címkék#Lázók Dominik#kompolti#Tarnamente SSZE#Petőfibányai SK

Pályafutása 400. gólját a Heréd LC ellen 8–2-re elveszített felnőttmeccsen szerezte a Tarnamente SSZE támadója, Lázók Dominik.

Bódi Csaba

A 19 éves támadó másnap azonban újra győztes gárda tagja lehetett, mégpedig a kompoltiak U19-es együttesében.

Lázók Dominik gólöröme. Van benne része bőven
Lázók Dominik gólöröme. Van benne része bőven 
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

A Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 1. fordulójában Petőfibányán léptek pályára Farkas Rudolf tanítványai. A vendégek 10–3-as sikert arattak úgy, hogy a gólok közül négyet Lázók Dominik szerzett. Ezzel 245 mérkőzésen elért 404 treffelés szerepel a 2006. január 15-én született csatár neve mellett az MLSZ adatbankjában. 

A  II. osztályú U19-es bajnokság 1. fordulójának eredményei

Hort SK–Tiszai SC-Kisköre 4–4
Bélkő SE-Bélapátfalva–Lokomotív SE Hatvan 3–0
Egerszóláti SK–Recsk FC 4–2
Petőfibányai SK–Tarnamente SSZE 3–10
Az Apci TE és a Gyöngyössolymosi SE szabadnapos volt, az Atkár SE visszalépett.


 

