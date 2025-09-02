U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét

A 19 éves támadó másnap azonban újra győztes gárda tagja lehetett, mégpedig a kompoltiak U19-es együttesében.

Lázók Dominik gólöröme. Van benne része bőven

Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

A Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 1. fordulójában Petőfibányán léptek pályára Farkas Rudolf tanítványai. A vendégek 10–3-as sikert arattak úgy, hogy a gólok közül négyet Lázók Dominik szerzett. Ezzel 245 mérkőzésen elért 404 treffelés szerepel a 2006. január 15-én született csatár neve mellett az MLSZ adatbankjában.