U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét
Pályafutása 400. gólját a Heréd LC ellen 8–2-re elveszített felnőttmeccsen szerezte a Tarnamente SSZE támadója, Lázók Dominik.
A 19 éves támadó másnap azonban újra győztes gárda tagja lehetett, mégpedig a kompoltiak U19-es együttesében.
A Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 1. fordulójában Petőfibányán léptek pályára Farkas Rudolf tanítványai. A vendégek 10–3-as sikert arattak úgy, hogy a gólok közül négyet Lázók Dominik szerzett. Ezzel 245 mérkőzésen elért 404 treffelés szerepel a 2006. január 15-én született csatár neve mellett az MLSZ adatbankjában.
A II. osztályú U19-es bajnokság 1. fordulójának eredményei
Hort SK–Tiszai SC-Kisköre 4–4
Bélkő SE-Bélapátfalva–Lokomotív SE Hatvan 3–0
Egerszóláti SK–Recsk FC 4–2
Petőfibányai SK–Tarnamente SSZE 3–10
Az Apci TE és a Gyöngyössolymosi SE szabadnapos volt, az Atkár SE visszalépett.
