Sportlövészet

2 órája

VAMAV LK, Káli LSK: nyolc magyar bajnoki éremig jutottak a sportlövők

Kiválóan szerepeltek a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) által kiírt Országos Bajnokság 25-50 méteres nemzeti versenyszámaiban a Heves vármegyei klubok képviselői. A gyöngyösi VAMAV LK és a Káli LSK tagjai kimagasló eredményekkel öregbítették a szűkebb hazánkbeli sportlövészet hírnevét.

Bódi Csaba

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren lebonyolított rangos eseményen a VAMAV LK tagjai egyéniben és csapatban is három-három medált gyűjtöttek. 

A VAMAV LK (balról) ezüst, a Káli LSK aranyat lőtt a központi gyújtású pisztoly 25 méteres versenyszámban
Forrás: hunshooting.hu

Horváth Tibor bajnoki címet nyert, Varga Csaba és a Stefán Imre harmadik helyen végzett. A Káli LSK triója bajnoki aranynak és bronzéremnek örülhetett 

– tájékoztatta portálunkat a Heves Vármegyei Sportlövő Szövetség főtitkára, Bárdos Ferenc.

A VAMAV LK és a Káli LSK bajnoki eredményei

25 méter, sportpisztoly 20 pont, férfi 60+

4. Kovács Béla (VAMAV LK) 181 köregység
9. Horváth Tibor (VAMAV LK) 179
16. Czene József Attila (Hatvani Vasutas Lövészklub) 174
19. Farkas Imre (VAMAV LK) 170
Csapatban:
3. VAMAV LK (Horváth, Kovács, Farkas) 530

A VAMAV LK (balról) bronzérnes trijóa
Forrás: hunshooting.hu

25 méter, sportpisztoly 20 pont, férfi

8.  Varga Csaba (VAMAV LK) 188-4
13. Salga László (Káli LSK) 187-5
23. Varga Krisztián (Káli LSK) 184-4 
31. Farkas Norbert (VAMAV LK) 182-4
32. Bujáki János (VAMAV LK) 182-3
36. Komlósi Sándor (Káli LSK) 182-1
49. Szőllősi Lénárd (VAMAV LK) 179-1
73. Szécsényi Szabolcs (VAMAV LK) 172-0
95. Csépány Krisztián (VAMAV LK) 158-0 
Csapatban:
3. Káli LSK (Varga, Salga, Komlósi) 553-10
6. VAMAV LK I. (Varga, Szőllősi, Bujáki) 549-10 
17. VAMAV LK II. (Csépány, Szécsényi, Farkas) 512-4

25 méter, központi gyújtású pisztoly, férfi 20 pont 60+

Országos bajnok: Horváth Tibor (VAMAV LK) 191
6. Czene József Attila (Hatvani VLK) 182-2
11. Kovács Béla (VAMAV LK) 176-3
15. Farkas Imre (VAMAV LK) 173-3
Csapatban:
2. VAMAV LK (Horváth, Kovács, Farkas) 540-7

Horváth Tibor (középen) magyar bajnoki címet szerzett 
Forrás: hunshooting.hu

25 méter, központi gyújtású pisztoly, férfi 20 pont

3. Varga Csaba (VAMAV LK) 186-4
5. Varga Krisztián (Káli LSK) 186-1
8. Bujáki János (VAMAV LK) 184-7
16. Sándor Káli (Káli LSK) 182-2
17. Salga László (Káli LSK) 181-3
37. Szőllősi Lénárd (VAMAV LK) 177-2
38. Farkas Norbert (VAMAV LK) 176-2
43. Szécsényi Szabolcs (VAMAV LK) 173-3
59. Csépány Krisztián (VAMAV LK) 164-1

Csapatban:
Országos bajnok: Káli LSK (Varga, Salga, Komlósi) 549-6
2. VAMAV LK I. (Varga, Szőllősi, Bujáki) 547-13
14. VAMAV LK II. (Csépány, Szécsényi, Farkas) 512 -6

50 méter, nyílt irányzékú kispuska 30 fekvő, férfi 60+

3. Stefán Imre (VAMAV LK) 237-1
6. Czene József Attila (Hatvani VLK) 228-0

Stefán Imre (jobbra) a dobogó harmadik fokára állhatott 
Forrás: hunshooting.hu

50 méter, kisöbű standard puska 30 fekvő, férfi 60+

6. Stefán Imre (VAMAV LK) 245-2

