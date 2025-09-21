Labdarúgás
3 órája
Vasárnapi fociprogram: az FC Hatvan és a Füzesabony is a második győzelemre hajt
Két NB III.-as és hat vármegyei III. osztályú mérkőzés kínál programot a mai napon szűkebb hazánkbeli csapatainknak.
A hatvaniak és a füzesabonyiak összecsapásának az is téttel bír, hogy melyikük szerzi meg idénybeli második győzelmét. A mai nyolc összecsapás egyaránt délután négy órakor kezdődik.
NB III. Északkeleti csoport
16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
Heves vármegyei III. osztály
16.00: Pétervására–Visonta
16.00: Markaz–Recsk KJTK
16.00: Váraszó–Egerszólát II.
16.00: Adács–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60
16.00: Istenmezeje–Gyöngyöstarján
16.00: Gyöngyöspata–Maklár II.
