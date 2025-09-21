szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Vasárnapi fociprogram: az FC Hatvan és a Füzesabony is a második győzelemre hajt

Címkék#FC Hatvan#Eger SE#fociprogram#Hatvani Lokomotív SE#Füzesabony SC

Két NB III.-as és hat vármegyei III. osztályú mérkőzés kínál programot a mai napon szűkebb hazánkbeli csapatainknak.

Bódi Csaba

A hatvaniak és a füzesabonyiak összecsapásának az is téttel bír, hogy melyikük szerzi meg idénybeli második győzelmét. A mai nyolc összecsapás egyaránt délután négy órakor kezdődik.

Ahogy a hatvaniak, úgy a füzesabonyiak sem szeretnének lépést téveszteni
Ahogy a hatvaniak, úgy a füzesabonyiak sem szeretnének lépést téveszteni
Forrás:  Pesti József/szoljon.hu

NB III. Északkeleti csoport

16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC
16.00: Gödöllői SK–Eger SE

Heves vármegyei III. osztály

16.00: Pétervására–Visonta
16.00:  Markaz–Recsk KJTK
16.00: Váraszó–Egerszólát II.
16.00: Adács–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60
16.00: Istenmezeje–Gyöngyöstarján
16.00: Gyöngyöspata–Maklár II.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu