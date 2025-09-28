Labdarúgás
1 órája
Vasárnapi fociprogram: Füzesabonyban a Putnok, Eger a kis Loki a vendég
Az FC Hatvan csapata már 13 órakor megkezdi mérkőzését Nyíregyházán, míg a további kilenc mai találkozót 16 órától játsszák.
A vasárnapi menetrendben három NB III.-as és hét vármegyei III. osztályú összecsapás szerepel.
NB III., Északeleti csoport:
13.00: Nyíregyháza Sp. II.–FC Hatvan
16.00: Füzesabony SC–Putnok FC
16.00: Eger SE–DVSC II. (Szentmarjay stadion)
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.09.26. 15:07
FC Hatvan: a visszavonulás is eszébe jutott Mundi Zoltánnak, de már előretekint
Heves vármegyei III. osztály
16.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Váraszó
16.00: Egerszólát II.–Recsk KJTK
16.00: Markaz–Tiszai SC-Kisköre
16.00: Noszvaj–RFC-Átány (Eger, Felsővárosi Spt.)
16.00: Maklár II.–Istenmezeje
16.00: Adács–Gyöngyöstarján
16.00: Visonta–Gyöngyöspata
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.09.26. 09:58
A Lokomotív SE–Váraszó és a Maklár II.–Istenmezeje mérkőzés kiemelkedik a sorból
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre