Labdarúgás

1 órája

Vasárnapi fociprogram: Füzesabonyban a Putnok, Eger a kis Loki a vendég

Az FC Hatvan csapata már 13 órakor megkezdi mérkőzését Nyíregyházán, míg a további kilenc mai találkozót 16 órától játsszák.

Bódi Csaba

A vasárnapi menetrendben három NB III.-as és hét vármegyei III. osztályú összecsapás szerepel.

Bocsi Patrik (a labdával) és füzesabonyi társai a putnokiakkal játszanak
Bocsi Patrik (a labdával) és füzesabonyi társai a putnokiakkal játszanak
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

NB III., Északeleti csoport:

13.00: Nyíregyháza Sp. II.–FC Hatvan
16.00: Füzesabony SC–Putnok FC
16.00: Eger SE–DVSC II. (Szentmarjay stadion)

Heves vármegyei III. osztály

16.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Váraszó
16.00: Egerszólát II.–Recsk KJTK
16.00: Markaz–Tiszai SC-Kisköre
16.00: Noszvaj–RFC-Átány (Eger, Felsővárosi Spt.)
16.00: Maklár II.–Istenmezeje
16.00: Adács–Gyöngyöstarján
16.00: Visonta–Gyöngyöspata

 

