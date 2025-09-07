szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Vasárnapi fociprogram: házigazda az Eger SE és a Füzesabony; patai vendég a Loki

Három NB III.-as és öt vármegyei III. osztályú mérkőzés alkotja csapataink mai programját.

Bódi Csaba

Az egriek és a füzesabonyiak Szabolcs-Szatmár-Beregből fogadnak ellenfelet, a hatvaniak Borsodba utaznak.

Füzesabonyban eddig jól szereplő hazai csapatot láthatnak a nézők
Füzesabonyban eddig jól szereplő hazai csapatot láthatnak a nézők
Fotó: MARTOM LENART / Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

NB III. Északkeleti csoport

16.00: Eger SE–Kisvárda II.
16.00: Füzesabony SC–Tarpa SC
16.00: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan

Heves vármegyei III. osztály

16.30: Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK
16.30: Váraszói SE–Noszvaj SE
16.30: Adácsi DSE–Markaz FC
16.30: Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II.
16.30: Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.

 

