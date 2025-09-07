Labdarúgás
Vasárnapi fociprogram: házigazda az Eger SE és a Füzesabony; patai vendég a Loki
Három NB III.-as és öt vármegyei III. osztályú mérkőzés alkotja csapataink mai programját.
Az egriek és a füzesabonyiak Szabolcs-Szatmár-Beregből fogadnak ellenfelet, a hatvaniak Borsodba utaznak.
NB III. Északkeleti csoport
16.00: Eger SE–Kisvárda II.
16.00: Füzesabony SC–Tarpa SC
16.00: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan
Heves vármegyei III. osztály
16.30: Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK
16.30: Váraszói SE–Noszvaj SE
16.30: Adácsi DSE–Markaz FC
16.30: Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II.
16.30: Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.
