Vilati Eger SE: három kölcsönjátékos érkezett a Széchenyiből

Azok után, hogy Tősi Pál Tekecsarnokot lebontották és az egri Cifrakapu úti létesítményt a tulajdonos már célra hasznosítja, hontalanná váltak a vármegyeszékhelyi tekézők. A Széchenyi SC Eger a válságos helyzetben nem indít csapatot, míg a Vilati Eger SE a városi riválistól erősít.

A Vilati Eger SE komoly kihívás előtt

Forrás: Beküldött fotó

Még kitart a Vilati Eger SE

A Vilati Eger SE csapata Tamasi Antal elnök vezetésével abban bízik, hogy a kazincbarcikai albérletben átvészelik a nehéz időszakot. Hétről hétre vendégként játszani óriási anyagi teher és jelentős sportszakmai kihívás. A fűtési szezon kezdetéig a bélapátfalvi pályán kaptak edzéslehetőséget Csontos Ádámék.

A Széchenyi SC együttesétől három kölcsönjátékos érkezett a Vilatihoz: Molnár Csaba, Berta Dániel és Bajzát Rafael. Két széchenyis játékos a Szuperligába igazolt. Komáromi Roland az FTC, Lakatos Gábor a Salgóbátony együttesénél folytatja.