Vilati Eger SE: három kölcsönjátékos érkezett a Széchenyiből
A Széchenyi SC Eger a rendkívüli helyzetben szünetelteti szereplését. A 2025/2026-os szezonban a Vilati Eger SE NB I.-es csapata képviseli Heves vármegyét, amely az új idényben is kazincbarcikai albérletben fogadja ellenfeleit.
Azok után, hogy Tősi Pál Tekecsarnokot lebontották és az egri Cifrakapu úti létesítményt a tulajdonos már célra hasznosítja, hontalanná váltak a vármegyeszékhelyi tekézők. A Széchenyi SC Eger a válságos helyzetben nem indít csapatot, míg a Vilati Eger SE a városi riválistól erősít.
Még kitart a Vilati Eger SE
A Vilati Eger SE csapata Tamasi Antal elnök vezetésével abban bízik, hogy a kazincbarcikai albérletben átvészelik a nehéz időszakot. Hétről hétre vendégként játszani óriási anyagi teher és jelentős sportszakmai kihívás. A fűtési szezon kezdetéig a bélapátfalvi pályán kaptak edzéslehetőséget Csontos Ádámék.
A Széchenyi SC együttesétől három kölcsönjátékos érkezett a Vilatihoz: Molnár Csaba, Berta Dániel és Bajzát Rafael. Két széchenyis játékos a Szuperligába igazolt. Komáromi Roland az FTC, Lakatos Gábor a Salgóbátony együttesénél folytatja.
A férfi NB I. Keleti csoportjának 1. fordulójában:
VILLJAV PRÍMA SE–VILATI EGER SE 5:3 (3240:3084, 14:10)
VILATI: Nagy G, 520 fa, MOLNÁR L. 561, Jéger 395, Tamasi A. 506, ZSIROS P. 557, CSONTOS Á. 545.
A 2. fordulóban:
VILATI EGER SE–KAZINCBARCIKAI VTSE 1:7 (2989:3080, 7:17)
VILATI: Nagy G. 480 fa, Molnár Cs. 475, Csontos Á. 515, Zsiros P. 463, Tamasi A. 496, MOLNÁR L. 560.
