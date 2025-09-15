Wing Tsun: 9 éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a lányokat is

Egerben Szabó Csaba 6. mesterfokozattal rendelkező oktató vezetésével lehet tanulni és elsajátítani az alapokat.

Szeptember 16-án, kedden 18 órától bemutatóval egybekötött toborzót tartanak a Szent Imre Gimnázium tornatermében (Kossuth u., 8.), ahová kilenc éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a hölgyeket is. Szeptemberben díjfizetés nélkül lehet csatlakozni a klubhoz.