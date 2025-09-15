51 perce
Wing Tsun: 9 éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a lányokat is
Figyelem, önfegyelem, kitartás, mozgáskoordináció, állóképesség, önvédelem, magabiztosság, tisztelet. Ezt mind tanítja a wing tsun kung-fu harcművészete.
Egerben Szabó Csaba 6. mesterfokozattal rendelkező oktató vezetésével lehet tanulni és elsajátítani az alapokat.
Szeptember 16-án, kedden 18 órától bemutatóval egybekötött toborzót tartanak a Szent Imre Gimnázium tornatermében (Kossuth u., 8.), ahová kilenc éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a hölgyeket is. Szeptemberben díjfizetés nélkül lehet csatlakozni a klubhoz.
A wing tsun kung-fu hazai meghonosítójától tanulhattak Egerben
Bővebb információval Szabó Csaba szolgál (telefonszám: 20/9722-298), illetve az egyesület közösségi oldalán lehet (leungtingwingtsuneger) tájékozódni.