Harcművészet

51 perce

Wing Tsun: 9 éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a lányokat is

Címkék#Szabó Csaba#mesterfokozat#Szent Imre Gimnázium#önvédelem

Figyelem, önfegyelem, kitartás, mozgáskoordináció, állóképesség, önvédelem, magabiztosság, tisztelet. Ezt mind tanítja a wing tsun kung-fu harcművészete.

Bódi Csaba

Egerben Szabó Csaba 6. mesterfokozattal rendelkező oktató vezetésével lehet tanulni és elsajátítani az alapokat. 

Szabó Csaba (középen) 6. mesterfokozattal rendelkező oktatótól lehet tanulni Egerben
Szabó Csaba (középen) 6. mesterfokozattal rendelkező oktatótól lehet tanulni Egerben
Forrás: Beküldött fotó

Szeptember 16-án, kedden 18 órától bemutatóval egybekötött toborzót tartanak a Szent Imre Gimnázium tornatermében (Kossuth u., 8.), ahová kilenc éves kortól várják az érdeklődőket, természetesen a hölgyeket is. Szeptemberben díjfizetés nélkül lehet csatlakozni a klubhoz. 

Bővebb információval Szabó Csaba szolgál (telefonszám:  20/9722-298), illetve az egyesület közösségi oldalán lehet (leungtingwingtsuneger) tájékozódni. 


 

