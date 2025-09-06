Zagyvaszántó SE: Vidák Milán gondoskodott Poroszlón a ponthalászatról

A 4. forduló szombat délelőtt rendezett mérkőzésén kétgólos vendésiker született a Tisza-partján.

Vidák Milán (elöl) két találata döntött a három pontról a ZSE javára

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Poroszló SE–Zagyvaszántó SE 0–2 (0–2)

Poroszló, 40 néző. V.: Kárász Benjámin (Németh M., Lovasi J.).

POROSZLÓ: Nagy I. – Vadnai (Hajdu I., 57.), Tari, Pengő Zs. (Farkas O.,75.), Vadász (Hajdu P., 57.), Marton, Vaszil, Fehér F. (Lőcsei, 82.), Farkas J. (Kulics, 75.), Pintér (Barkóczi Zs., 57.), Nagy S. (Halász, 82.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi – György, Vidák (Boros, 77.), Kéri (Kiss D., 77.), Czibolya, Juhász Zs., Sápi, Daróczi Erdélyi, 62.), Juhász T. (Szeberényi, 55.), Slezsák (Parragi, 46.), Kiss G. (Hartyányi, 77.). Edző: Gulyás Olivér.

GÓL: Vidák (4., 38. –11-esből).

JÓK: Tari, Marton, ill. Sápi, Vidák, Czibolya, Kiss G.



MENYHÁRT ATTILA: – Önmagunkat vertük meg. A mezőnyben teljesen egyenlő játék folyt, de rúgattunk az ellenféllel két gólt. Az első ráadásul eléggé határeset volt. Megyünk tovább, mert tudunk jobban és pontosabban játszani. Bízom a srácokban!

GULYÁS OLIVÉR: – Serdülő mérkőzés időpontjában leküzdöttük az időjárás adta körülményeket. Küzdelmes mérkőzés után hazavisszük a három pontot.