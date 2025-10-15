2 órája
Heves vármegye futói a csúcson voltak a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon
Rengetegen vettek részt a nemrég megrendezett futóversenyen a fővárosban. A 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon 37 különböző vármegyéből érkeztek.
Forrás: Budapest Sportiroda
Vasárnap 28 fős csapattal indult a 40. SPAR Budapest Maratonon a gyöngyösi Berze gimnázium gárdája. Az eseményen Heves vármegye futói kitettek magukért. Összesen 430 sportoló képviselte a vármegyét a hétvégi távokon, a maratonisták 37 különböző vármegyei településről érkeztek - írja a Budapest Sportiroda.
Mint írták, a maratoni távon a leggyorsabbnak a gyöngyösi Kiss Attila bizonyult, aki 02:56:06-os idővel ért célba. A hölgyek közül a legkiválóbb eredményt a horti Kis Szvetlana érte el 03:25:24-es idejével.
Korábban azt is megírtuk, hogy a gyöngyösi Roadrunners of Berze futócsapata immáron ötödjére vág neki a versenynek.
A jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál vasárnapi, klasszikus távja kettős magyar győzelemmel és sporttörténelmi részvételi rekorddal zárult a. A férfiaknál Vásárhelyi Máté, a nőknél Nyikos Viktória szakította át elsőként a célszalagot minden idők legnagyobb hazai maratonján. Összesen 40.851-en neveztek a különböző távokra, a csúcseseményen a maratonon voltak a legtöbben, a mezőny felét nemzetközi résztvevők adták. A nap különleges mérföldköve volt, hogy a célban köszöntötték a Budapest Maratonok történetének 100 ezredik maratonistáját. Minden idők legnagyobb magyar szabadidősport-eseményén a hétvége során 100 ezer ember fordult meg a Pázmány Péter sétányon felállított fesztiválterületen és a futások útvonalán - írják.
