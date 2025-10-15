Vasárnap 28 fős csapattal indult a 40. SPAR Budapest Maratonon a gyöngyösi Berze gimnázium gárdája. Az eseményen Heves vármegye futói kitettek magukért. Összesen 430 sportoló képviselte a vármegyét a hétvégi távokon, a maratonisták 37 különböző vármegyei településről érkeztek - írja a Budapest Sportiroda.

Heves vármegye futói a csúcson voltak a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon

Forrás: Budapest Sportiroda

Mint írták, a maratoni távon a leggyorsabbnak a gyöngyösi Kiss Attila bizonyult, aki 02:56:06-os idővel ért célba. A hölgyek közül a legkiválóbb eredményt a horti Kis Szvetlana érte el 03:25:24-es idejével.

Korábban azt is megírtuk, hogy a gyöngyösi Roadrunners of Berze futócsapata immáron ötödjére vág neki a versenynek.