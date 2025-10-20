1 órája
46 éves vezérek a Heves vármegyei I. osztályban
Legidősebb és legfiatalabb. A Heves vármegyei I. osztály kilenc csapatát górcső alá véve kiderült, hogy a mezőny legtapasztaltabb játékosai közé három 46 éves futballlista tartozik.
A felső „határt” ebben az idényben – és pillanatnyilag – a 46 éves kor jelenti a legidősebb labdarúgókat illetően, a legfiatalabbak pedig a 16 esztendős futballisták, melyekből Besenyőtelken akad a legtöbb.
Nem átlagéletkort számoltunk a csapatoknál, csupán a legidősebb és legfiatalabb labdarúgókat emeltük ki a többiek közül. Tapasztalat és rutin terén az egerszalókiak NB I.-es múlttal rendelkező játékos-edzője, Montvai Tibor; a hevesiek ugyancsak játékos-edző gólgyárosa, Besenyei Ferenc; továbbá a Gyöngyöshalász SE oszlopa, Szilágyi Norbert áll az élen. Mindhárman 46 évesek, ám Montvai november 23-án már a 47 esztendősök sorát gyarapítja. Besenyei október 4-én múlt 46 éves, míg Szilágyi január 26-án töltötte be ezt a kort.
Legfiatalabbként Tóth Ákos (Egerszalók SE), Bognár Botond (Gyöngyösi AK), Labancz Levente Domonkos (Gyöngyöshalász SE), valamint Burai József, Molnár Mike, Szilágyi Lionel (mind Besenyőtelek SC) szerepel az adatbankban olyan játékosként, aki ősszel már szerepelt a felnőttek között. Mind a hat említett ifjú 16 esztendős.
Legek listája a Heves vármegyei I. osztályban
Lőrinci VSC
Legidősebb:
Nyerges Krisztián 30 éves
Legfiatalabb:
Belák Bertold 17 éves
Egerszalók SE
Legidősebb:
Montvai Tibor 46 éves
Legfiatalabb:
Tóth Ákos 16 éves
Neo24-Hevesi LSC
Legidősebb:
Besenyei Ferenc 46 éves
Legfiatalabb:
Horváth Levente 18 éves
Maklár SE
Legidősebb:
Besenyei Richárd 32 éves
Fügedi Tamás 32 éves
Legfiatalabb:
Tóth Dominik 18 éves
Juhász Marcell Gábor 18 éves
Gyöngyösi AK
Legidősebb:
Gulyás Kristóf 28 éves
Legfiatalabb:
Bognár Botond 16 éves
Marshall-ASE
Legidősebb:
Bajzát Dániel 35 éves
Csóka Róbert 35 éves
Legfiatalabb:
Mosoni Márton 17 éves
Akad 46 éves és persze 16 esztendős játékos is
Energia SC Gyöngyös
Legidősebb:
Horváth Viktor 36 éves
Legfiatalabb:
Nagy Bálint 18 éves
Gyurics Brendon 18 éves
Gyöngyöshalász SE
Legidősebb:
Szilágyi Norbert 46 éves
Legfiatalabb:
Labancz Levente Domonkos 16 éves
Besenyőtelek SC
Legidősebb:
Németh János 45 éves
Legfiatalabb:
Burai József, Molnár Mike, Szilágyi Lionel 16–16 éves
Egerszalók SE: meghalt a törzsszurkoló, nagy a fájdalom Hangácsiéknál
Edzőcsere: a mezőny egyharmada trénert váltott a Heves vármegyei I. osztályban