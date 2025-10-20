október 20., hétfő

Labdarúgás

1 órája

46 éves vezérek a Heves vármegyei I. osztályban

Címkék#Burai József#Gyöngyöshalász SE#Montvai Tibor#Besenyei Ferenc

Legidősebb és legfiatalabb. A Heves vármegyei I. osztály kilenc csapatát górcső alá véve kiderült, hogy a mezőny legtapasztaltabb játékosai közé három 46 éves futballlista tartozik.

Bódi Csaba

A felső „határt” ebben az idényben – és pillanatnyilag – a 46 éves kor jelenti a legidősebb labdarúgókat illetően, a legfiatalabbak pedig a 16 esztendős futballisták, melyekből Besenyőtelken akad a legtöbb.

Montvai Tibor (elöl) is a 46 éves játékosokhoz tartozik még, de hamarosan ő lesz a mezőny korelnöke
Montvai Tibor (elöl) is a 46 éves játékosokhoz tartozik még, de hamarosan ő lesz a mezőny korelnöke 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Nem átlagéletkort számoltunk a csapatoknál, csupán a legidősebb és legfiatalabb labdarúgókat emeltük ki a többiek közül. Tapasztalat és rutin terén az egerszalókiak NB I.-es múlttal rendelkező játékos-edzője, Montvai Tibor; a hevesiek ugyancsak játékos-edző gólgyárosa, Besenyei Ferenc; továbbá a Gyöngyöshalász SE oszlopa, Szilágyi Norbert áll az élen. Mindhárman 46 évesek, ám Montvai november 23-án már a 47 esztendősök sorát gyarapítja. Besenyei október 4-én múlt 46 éves, míg Szilágyi január 26-án töltötte be ezt a kort.

Legfiatalabbként Tóth Ákos (Egerszalók SE), Bognár Botond (Gyöngyösi AK), Labancz Levente Domonkos (Gyöngyöshalász SE), valamint Burai József, Molnár Mike, Szilágyi Lionel (mind Besenyőtelek SC) szerepel az adatbankban olyan játékosként, aki ősszel már szerepelt a felnőttek között. Mind a hat említett ifjú 16 esztendős.

Legek listája a Heves vármegyei I. osztályban 

Lőrinci VSC

Legidősebb:
Nyerges Krisztián 30 éves

Legfiatalabb:
Belák Bertold 17 éves

Egerszalók SE

Legidősebb:
Montvai Tibor 46 éves

Legfiatalabb:
Tóth Ákos 16 éves

Neo24-Hevesi LSC 

Legidősebb:
Besenyei Ferenc 46 éves

Legfiatalabb:
Horváth Levente 18 éves

Maklár SE

Legidősebb:
Besenyei Richárd 32 éves
Fügedi Tamás 32 éves

Legfiatalabb:
Tóth Dominik 18 éves
Juhász Marcell Gábor 18 éves

Gyöngyösi AK

Legidősebb:
Gulyás Kristóf 28 éves

Legfiatalabb:
Bognár Botond 16 éves

Marshall-ASE

Legidősebb:
Bajzát Dániel 35 éves
Csóka Róbert 35 éves

Legfiatalabb:
Mosoni Márton 17 éves

Akad 46 éves és persze 16 esztendős játékos is

Energia SC Gyöngyös

Legidősebb:
Horváth Viktor 36 éves

Legfiatalabb:
Nagy Bálint 18 éves
Gyurics Brendon 18 éves

Gyöngyöshalász SE

Legidősebb:
Szilágyi Norbert 46 éves

Legfiatalabb:
Labancz Levente Domonkos 16 éves

Szilágyi Norbert (3) esetében sem az életkor, hanem a tudás számít 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Besenyőtelek SC

Legidősebb:
Németh János 45 éves

Legfiatalabb:
Burai József, Molnár Mike, Szilágyi Lionel 16–16  éves

 

 

