46 éves vezérek a Heves vármegyei I. osztályban

A felső „határt” ebben az idényben – és pillanatnyilag – a 46 éves kor jelenti a legidősebb labdarúgókat illetően, a legfiatalabbak pedig a 16 esztendős futballisták, melyekből Besenyőtelken akad a legtöbb.

Montvai Tibor (elöl) is a 46 éves játékosokhoz tartozik még, de hamarosan ő lesz a mezőny korelnöke

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Nem átlagéletkort számoltunk a csapatoknál, csupán a legidősebb és legfiatalabb labdarúgókat emeltük ki a többiek közül. Tapasztalat és rutin terén az egerszalókiak NB I.-es múlttal rendelkező játékos-edzője, Montvai Tibor; a hevesiek ugyancsak játékos-edző gólgyárosa, Besenyei Ferenc; továbbá a Gyöngyöshalász SE oszlopa, Szilágyi Norbert áll az élen. Mindhárman 46 évesek, ám Montvai november 23-án már a 47 esztendősök sorát gyarapítja. Besenyei október 4-én múlt 46 éves, míg Szilágyi január 26-án töltötte be ezt a kort.

Legfiatalabbként Tóth Ákos (Egerszalók SE), Bognár Botond (Gyöngyösi AK), Labancz Levente Domonkos (Gyöngyöshalász SE), valamint Burai József, Molnár Mike, Szilágyi Lionel (mind Besenyőtelek SC) szerepel az adatbankban olyan játékosként, aki ősszel már szerepelt a felnőttek között. Mind a hat említett ifjú 16 esztendős.

Legek listája a Heves vármegyei I. osztályban

Lőrinci VSC

Legidősebb:

Nyerges Krisztián 30 éves

Legfiatalabb:

Belák Bertold 17 éves

Egerszalók SE

Legidősebb:

Montvai Tibor 46 éves

Legfiatalabb:

Tóth Ákos 16 éves

Neo24-Hevesi LSC

Legidősebb:

Besenyei Ferenc 46 éves

Legfiatalabb:

Horváth Levente 18 éves

Maklár SE

Legidősebb:

Besenyei Richárd 32 éves

Fügedi Tamás 32 éves

Legfiatalabb:

Tóth Dominik 18 éves

Juhász Marcell Gábor 18 éves

Gyöngyösi AK

Legidősebb:

Gulyás Kristóf 28 éves

Legfiatalabb:

Bognár Botond 16 éves