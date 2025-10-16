október 16., csütörtök

A Gyöngyöshalász SE olyat tehet, amire ősszel eddig csak egyszer akadt példa

Szombaton pótolják a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójából elhalasztott Gyöngyöshalász SE–Gyöngyösi AK mérkőzést.

Bódi Csaba

Csupán egy összecsapást rendeznek a hétvégén a I. osztályban, ahol a halásziak szezonbeli második győzelmükre hajtanak. 

A gyöngyöshalásziak ősszel eddig csak az Energia SC elleni hazai mérkőzést nyerték meg, méghozzá szeptember 6-án
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A vendég GYAK őszi mérlegén hazai siker még nem szerepel, ellenben idegenben már kétszer nyertek a zöld-fehérek. Most pedig újra utazás következik, igaz, nagyon közeli meccshelyszín szerepel a programban

Szombat, 14.30:

Gyöngyöshalász SE (8.)–Gyöngyösi AK (6.)
Gyöngyöshalász. V.: dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz, Juhász S.).
 

Így állnak
Forrás: Heves Megyei Hírlap

 

