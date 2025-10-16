Labdarúgás
2 órája
A Gyöngyöshalász SE olyat tehet, amire ősszel eddig csak egyszer akadt példa
Szombaton pótolják a Heves vármegyei I. osztály 3. fordulójából elhalasztott Gyöngyöshalász SE–Gyöngyösi AK mérkőzést.
Csupán egy összecsapást rendeznek a hétvégén a I. osztályban, ahol a halásziak szezonbeli második győzelmükre hajtanak.
A vendég GYAK őszi mérlegén hazai siker még nem szerepel, ellenben idegenben már kétszer nyertek a zöld-fehérek. Most pedig újra utazás következik, igaz, nagyon közeli meccshelyszín szerepel a programban
Szombat, 14.30:
Gyöngyöshalász SE (8.)–Gyöngyösi AK (6.)
Gyöngyöshalász. V.: dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz, Juhász S.).
