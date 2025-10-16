A Gyöngyöshalász SE olyat tehet, amire ősszel eddig csak egyszer akadt példa

Csupán egy összecsapást rendeznek a hétvégén a I. osztályban, ahol a halásziak szezonbeli második győzelmükre hajtanak.

A gyöngyöshalásziak ősszel eddig csak az Energia SC elleni hazai mérkőzést nyerték meg, méghozzá szeptember 6-án

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A vendég GYAK őszi mérlegén hazai siker még nem szerepel, ellenben idegenben már kétszer nyertek a zöld-fehérek. Most pedig újra utazás következik, igaz, nagyon közeli meccshelyszín szerepel a programban

Szombat, 14.30:

Gyöngyöshalász SE (8.)–Gyöngyösi AK (6.)

Gyöngyöshalász. V.: dr. Lendvai Gábor (Rozsnaki-Orosz, Juhász S.).

