Simán nyert az Abasár, de a helyzetkihasználással nem elégedett az edző

A Heréd kilenc gólt szerezve nyert Atkáron a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójában. Vélhetően az Abasár is lőhetett volna ennyit, ha jobban sáfárkodik a lehetőségekkel.

Az Abasár (játékosuk balról) sikerrel vette a Hort elleni mérkőzést

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Akad javítani való az Abasár támadójátékában

ABASÁRI SE–HORT SK 3–1 (2–0)

Abasár, 60 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Király Z., Fükő D.).

ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B., Szebenyi J., Dobray Zs., Varga R. (Dósa K., 60.), Sári Cs. (Benedek Á., 60.), Magyar D., Suha J., Tóth P., Boros B., Király Sz. (Palásti K., 88.). Edző: Tóth Péter.

HORT: Maksa M. – Csontos B., Suhai N. (Maksa I., 22.), Maksa Z., Kovács I., Hans M., Csomor E., Magyar Sz., Máté M., Kanzler K., Oláh K. Edző: Maksa István.

GÓL: Sári Cs. (4.), Varga R. (31., 46.), ill. Maksa Z. (60.).

JÓK: Sári Cs., Varga R., Boros T., Szebenyi J., ill. Maksa M. (a mezőny legjobbja).

TÓTH PÉTER: – A rengeteg kidolgozott helyzetből három gólt sikerült szerezni. Ezen az arányon kellene javítani. További sok sikert Hort csapatának!

MAKSA ISTVÁN: – Gratulálok a hazai csapatnak!

APCI TE–NAGYRÉDE SC 2–1 (0–0)

Apc, 72 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Horváth D., Veres M.).

APC: Beregi D. – Vasas B., Belák P., Bajka L., Oláh K., Sebestyén B. (Váradi N., 61.), Cseh J., Farkas Á., Kun K., Kovács Z., Cseppentő S. (Berki A., 91.). Technikai vezető: Kása Arnold.

NAGYRÉDE: Rudas S. – Kovács M. (Gál M., 60.), Tóth M., Varga K., Hordós R., Szajkó R. (Barai D., 92.), Molnár A. (Budai B., 67.), Kovácsik Sz. (Turó-Balog L., 60.), Németh M. (Lakatos Z., 60.), Penti P., Szakács Sz. Edző: Penti Zoltán.

GÓL: Farkas Á. (57.), Oláh K. (69.), ill. Penti P. (64.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

KÁSA ARNOLD: – Magas színvonalú mérkőzésen mindkét csapat dicséretet érdemel. Nagyot küzdöttek.

PENTI ZOLTÁN: – Tompán, sok hibával játszottunk. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Gratulálok a hazai csapatnak!