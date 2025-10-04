53 perce
Simán nyert az Abasár, de a helyzetkihasználással nem elégedett az edző
A Bélkő SE-Bélapátfalva a 96. percben mentett pontot Kompolton. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójában hat mérkőzést redneztek szombaton. Hazai pályán az Abasár, az Apc és a Petőfibánya diadalmaskodott.
A Heréd kilenc gólt szerezve nyert Atkáron a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójában. Vélhetően az Abasár is lőhetett volna ennyit, ha jobban sáfárkodik a lehetőségekkel.
Akad javítani való az Abasár támadójátékában
ABASÁRI SE–HORT SK 3–1 (2–0)
Abasár, 60 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Király Z., Fükő D.).
ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B., Szebenyi J., Dobray Zs., Varga R. (Dósa K., 60.), Sári Cs. (Benedek Á., 60.), Magyar D., Suha J., Tóth P., Boros B., Király Sz. (Palásti K., 88.). Edző: Tóth Péter.
HORT: Maksa M. – Csontos B., Suhai N. (Maksa I., 22.), Maksa Z., Kovács I., Hans M., Csomor E., Magyar Sz., Máté M., Kanzler K., Oláh K. Edző: Maksa István.
GÓL: Sári Cs. (4.), Varga R. (31., 46.), ill. Maksa Z. (60.).
JÓK: Sári Cs., Varga R., Boros T., Szebenyi J., ill. Maksa M. (a mezőny legjobbja).
TÓTH PÉTER: – A rengeteg kidolgozott helyzetből három gólt sikerült szerezni. Ezen az arányon kellene javítani. További sok sikert Hort csapatának!
MAKSA ISTVÁN: – Gratulálok a hazai csapatnak!
APCI TE–NAGYRÉDE SC 2–1 (0–0)
Apc, 72 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Horváth D., Veres M.).
APC: Beregi D. – Vasas B., Belák P., Bajka L., Oláh K., Sebestyén B. (Váradi N., 61.), Cseh J., Farkas Á., Kun K., Kovács Z., Cseppentő S. (Berki A., 91.). Technikai vezető: Kása Arnold.
NAGYRÉDE: Rudas S. – Kovács M. (Gál M., 60.), Tóth M., Varga K., Hordós R., Szajkó R. (Barai D., 92.), Molnár A. (Budai B., 67.), Kovácsik Sz. (Turó-Balog L., 60.), Németh M. (Lakatos Z., 60.), Penti P., Szakács Sz. Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Farkas Á. (57.), Oláh K. (69.), ill. Penti P. (64.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
KÁSA ARNOLD: – Magas színvonalú mérkőzésen mindkét csapat dicséretet érdemel. Nagyot küzdöttek.
PENTI ZOLTÁN: – Tompán, sok hibával játszottunk. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Gratulálok a hazai csapatnak!
A folyamatos utazás megnehezíti a Bélkő SE-Bélapátfalva dolgát
PETŐFIBÁNYAI SK–FELSŐTÁRKÁNY SC 3–2 (2–1)
Petőfibánya, 77 néző. V.: Bordács János (Berta Zs., Kobzi Z.).
PETŐFIBÁNYA: Varga K. – Takó N., Gerhát V. (Lakatos M., 46.), Gofjár Cs., Berki T. (Németh K., 72.), Szluka N., Györki K., Balog R., Nagy Z. (Sebők B., 83.), Balogh A., Kiss G. (Csemer K., 77.). Edző: Tatár Roland.
FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Lehóczky Zs., Nyilas L., Tanner T., Ugrai A., Ugrai I., Béres B. (Mika D., 46.), Nagylaki D., Szőllősi R., Németh B. (Stefán B., 72.), Stumpf E. Edző: Béres Mihály.
GÓL: Balog R. (6.), Szluka N. (42.), Takó N. (53.), ill. Balogh A. (28. – öngól), Nyilas L. (86.).
JÓK: Takó N., Szluka N., Nagy Z., Kiss G., Gofjár Cs., ill. Stumpf E., Nyilas L.
TATÁR ROLAND: – Az első 20 percben támadásban és védekezésben is hoztuk az elvárt szintet. A helyzetkihasználással továbbra sem vagyok elégedett, de a három pont ismét meg van, és jelenleg ez a legfontosabb. További sok sikert a Felsőtárkánynak!
BÉRES MIHÁLY: – A hazaiak jó értelemben vett agresszív játékára csak a meccs egyes szakaszaiban tudtunk megfelelően reagálni. A párharcok többségét elveszítettük és így nagyon nehéz sikeresnek lenni. A hajrában felcsillant ugyan a remény, de valós esélyünk nem volt a pontszerzésre. Megérdemelt hazai győzelem született.
ATKÁR SE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 2–9 (0–4)
Atkár, 70 néző. V.: Juhász Sámuel (Simon P., Ádám B.).
ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R., Erdei T., Garcsik T., Csuka R., Barabás A. (Tasi Z., 59.), Egri N., Széplaki D. (Kádár D., 54.), Molnár D., Cseh J., Dobos A. (Hordós B., 59.). Edző: Pócs István.
HERÉD: Samu A. – Szabó R., Czakó B., Szabó B. (Székesi Á., 61.), Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Bödecs B., Tari Sz., Ledniczky D. (Szilágyi R., 82.), Akócs L. Edző: Székesi Ádám.
GÓL: Hordós B. (70.), Molnár D. (90.), ill. Tari Sz. (28., 32., 45., 83.), Baranyi R. (39., 64.), Csóri L. (55.), Tóth O. (73.), Ledniczky D. (81.).
JÓK: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.
PÓCS ISTVÁN: – Az első perctől kezdve stabil védekezéssel próbáltuk megnehezíteni az ellenfél dolgát. Sajnos az osztálykülönbség kijött az egész mérkőzésen, a cserék jól szálltak be és ez gólokban is megmutatkozott. Játékunk most már sokat javult, bízom benne, hogy ez az eredményben is meg fog mutatkozni. Gratulálok a vendégcsapatnak!
SZÉKESI ÁDÁM: – Jó játékkal megérdemelten nyertünk. Sok sikert az Atkárnak! A győzelmet Szilvi édesanyja emlékére ajánljuk!
Abasár–Hort labdarúgó mérkőzésFotók: Czímer Tamás/heol.hu
TARNAÖRS DANYI SE–ZAGYVASZÁNTÓ SE 2–4 (2–0)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 50 néző. V.: Nagy Gábor (Koren T., Szén L.).
TARNAÖRS: Botos K. – Puzsoma D., Danyi K., Horváth J. (Burai G., 73.), Lőcsei Zs. (Balog A., 87.), Pusoma I., Kállai R., Pusoma L., Rédei Á., Szabó Gy. (Kökény G., 46.), Pető T. Edző: Peredi Tivadar.
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – György F., Parragi D., Vidák M. (Szőke T., 77.), Kiss G., Czibolya K., Szaka I., Sápi J. (Boros M., 84.), Szeberényi M. (Slezsák Sz., 59.), Daróczi M., Hartyányi V. Edző: Gulyás Olivér.
GÓL: Puzsoma D. (28.), Kállai R. (43.), ill. Pusoma I. (58. – öngól), György F. (67.), Sápi J. (74.), Kiss G. (84.).
JÓK: senki, ill. Sápi J., Szaka I., Czibolya K., Szeberényi M.
PEREDI TIVADAR: – Hajtós mérkőzésen, jó játékvezetés mellett, már 45 percig bírtuk a 35 helyett, de a második félidőben megint elfáradtunk és így kaptunk négy gólt.
GULYÁS OLIVÉR: – Érthetetlen első félidő után a szünetben rendeztük a sorainkat, így a második félidőben sikerült a becsületünket megmenteni. A második játékrészben nyújtott teljesítmény előtt le a kalappal, akaratban és erőnlétben felülmúltuk az ellenfelet.
TARNAMENTE SSZE–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 1–1 (0–0)
Kompolt. V.: Rézműves Ferenc (Gyetvai E., Göcző Zs.).
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I., Nagy S., Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Bodó B., Berki Zs., Váradi P. (Kökény G., 65.), Szalóki B. (Bajzát L., 35.). Edző: Gál Gábor.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Lélek L., Bocsi G. (Szabo Cs., 90.), Antal Á. (Mező R., 90.), Érsek M., Bóta M. (Szűcs Zs., 62.), Berecz B., Csák K., Papp D., Szeruha D., Ambrus B. Edző: Gyárfás Gábor.
JÓK: Bodó B., Nagy S., Berki Zs., ill. Bakó P., Ambrus B., Lélek L.
GÓL: Lázók D. (86. – 11-esből), ill. Lélek L. (96.).
GÁL GÁBOR: – Gyenge színvonalú mérkőzésen közelebb álltunk a győzelemhez, de a végén az ellenfélnek rögzített szituációból sikerült egyenlíteni. Ahhoz, hogy az ilyen mérkőzéseket megnyerjük, az utolsó pillanatig jobban kell koncentrálni. Szalóki Bencének jobbulást kívánunk!
GYÁRFÁS GÁBOR: – A két csapathoz méltatlanul alacsony színvonalú mérkőzésen, azt hogy szereztünk egy pontot vagy veszítettünk kettőt, nehéz eldönteni, de az biztos, hogy nem ez a 90 perc volt a futball ünnepe. További sok sikert a házigazdáknak.
EGERSZÓLÁTI SK–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK
Elmaradt
VASÁRNAP, 15.00: Domoszló–Poroszló
- A bajnokság állása
1. Egerszólát 7 7 – – 29–4 21
2. Heréd 8 6 1 1 49–13 19
3. Petőfibánya 8 6 – 2 31–15 18
4. Domoszló 7 5 1 1 28–11 16
5. Bélapátfalva 8 5 1 2 18–15 16
6. Apc 8 5 1 2 14–16 16
7. Felsőtárkány 8 4 1 3 24–12 13
8. Tarnamente SSZE 8 4 1 3 22–17 13
9. Nagyréde 8 4 – 4 22–17 12
10. Zagyvaszántó 8 4 – 4 17–23 12
11. Abasár 8 3 1 4 22–27 10
12. Hort 8 2 – 6 20–22 6
13. Tarnaörs 8 1 0 7 17–39 3
14. Atkár 7 1 – 6 11–38 3
15. Poroszló 7 – 1 6 4–31 1
16. Vámosgyörk 6 – – 6 7–35 0
