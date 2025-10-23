Abasári SE: a herédiek más szintet képviselnek, de...

Tippelésre az Abasári SE játékosát, Magyar Dominikot kértük. A Hatvanban, Gyöngyösön és Tarnaörsön is futballozott 26 éves labdarúgó három vendégsikert, két döntetlent és három hazai győzelmet vetít előre.

Magyar Dominik bízik abban, hogy csapata, az Abasári SE jó meccset játszik a herédiekkel

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Heves vármegyei II. osztály 11. forduló

Szombat, 14.30:

Egerszóláti SK (1.)–Apci TE (10.)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Kocsis József (Motsidlovszky, Szén).

Nem kérdés, hogy a szólátiak hazai pályán nyerni fognak, 5–1.

Heréd LC-Realimmo Sport (2.)–Abasári SE (11.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Viktor, Simon).

Nagyon nehéz dolgunk lesz, ugyanis van néhány eltiltott játékosunk. Remélem azonban, hogy jó meccset tudunk a herédiekkel játszani. Ezzel együtt úgy gondolom, a hazaiak más szintet képviselnek, 2–1.

Felsőtárkány SC (9.)–Nagyréde SC (5.)

Felsőtárkány. V.: Aszódi Csaba (Hunyadi, Petrovszki – Pest vármegyei játékvezetők).

Hasonló erőt képviselő csapatok meccsén egy gól dönt a vendégek javára, 0–1.

Tarnaörs Danyi SE (13.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (3.)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Fabók Dániel (Titz, Sztrapkovics).

Sajnos volt csapatom ebben az évben nem azt a játékot mutatja, amit ők tudnak. Így sajnos vendéggyőzelemre kell tippelnem, de ne legyen igazam. Kökény Bálint barátomnak mielőbbi gyógyulást kívánok! 2–5.