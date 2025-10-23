1 órája
Abasári SE: a herédiek más szintet képviselnek, de...
Hét mérkőzést szombaton, egyet pedig vasárnap játszanak a Heves vármegyei II. osztály 11. fordulójában. A listavezető Egerszólát az Apcot fogadja, a második helyen álló Heréd LC pedig az Abasári SE ellen lép pályára.
Tippelésre az Abasári SE játékosát, Magyar Dominikot kértük. A Hatvanban, Gyöngyösön és Tarnaörsön is futballozott 26 éves labdarúgó három vendégsikert, két döntetlent és három hazai győzelmet vetít előre.
Heves vármegyei II. osztály 11. forduló
Szombat, 14.30:
Egerszóláti SK (1.)–Apci TE (10.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Kocsis József (Motsidlovszky, Szén).
Nem kérdés, hogy a szólátiak hazai pályán nyerni fognak, 5–1.
Heréd LC-Realimmo Sport (2.)–Abasári SE (11.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Viktor, Simon).
Nagyon nehéz dolgunk lesz, ugyanis van néhány eltiltott játékosunk. Remélem azonban, hogy jó meccset tudunk a herédiekkel játszani. Ezzel együtt úgy gondolom, a hazaiak más szintet képviselnek, 2–1.
Felsőtárkány SC (9.)–Nagyréde SC (5.)
Felsőtárkány. V.: Aszódi Csaba (Hunyadi, Petrovszki – Pest vármegyei játékvezetők).
Hasonló erőt képviselő csapatok meccsén egy gól dönt a vendégek javára, 0–1.
Tarnaörs Danyi SE (13.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (3.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Fabók Dániel (Titz, Sztrapkovics).
Sajnos volt csapatom ebben az évben nem azt a játékot mutatja, amit ők tudnak. Így sajnos vendéggyőzelemre kell tippelnem, de ne legyen igazam. Kökény Bálint barátomnak mielőbbi gyógyulást kívánok! 2–5.
Tarnamente SSZE (8.)–Jázmin út-Vámosgyörk (15.)
Kompolt. V.: Pásztory Krisztián (Molnár Z., Kobzi).
Hazai pályán a Tarnamente nagyon erős, nem hiszem hogy a györkiek meg tudják őket lepni, 4–1.
Zagyvaszántó SE (7.)–Petőfibányai SK (6.)
Zagyvaszántó. V.: Göcző Zsolt (Lovas, Koren).
A forduló legszorosabb összecsapásán sok gólt várok, 3–3.
Hort SK (12.)–Domoszló SK (4.)
Hort. V.: Rézműves Ferenc (Berta, Göcző L.).
Horton mindig nagyon nehéz nyerni mindenkinek. A Domoszló kiválóan igazolt a nyáron, erős a vendégek kerete és győznek is a látogatók, 1–3.
Vasárnap, 14.00:
Poroszló SE (16.)–Atkár SE (14.)
Poroszló. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Berta).
Sajnos a hazaiak nagyon rossz formában vannak, de a vendégekről is elmondható ugyanez. Döntetlent várok, 1–1.
Az Egerszólát még nem hibázott; az Abasári SE a 11. helyen áll