Íjászat

Adácsi DSE: Nagy Zoltán harmadik éve tartja magát a csúcson

Címkék#Kovács Jázmin#Adácsi DSE#Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetség#Magyar-Turán Alapítvány#Nagy Zoltán

Kilenc érmet szereztek az Adácsi DSE égisze alatt működő Aba Nemzetség Hagyományőrző Íjászai a 2025. évi Történelmi Íjász Távlövő Országos és Nemzeti Bajnokságon.

Bódi Csaba

A Magyar-Turán Alapítvány által létrehozott hagyományőrző szövetség, a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetsége, az immár hagyományos 5. Turán-Hagyományőrző Sportok Viadalának keretében, Albertirsán bonyolította le az ob-t.

Kovács Jázmin, Bathó Salamon, Nagy Zoltán és Kaszás Máté
Forrás:  Beküldött fotó

Az adácsiak közül a prímet ezúttal is Nagy Zoltán vitte. Az 51 font fölötti kategóriában a honi rekordot 2023 óta tartó versenyző idén sem adta alább. Két arany-, és egy ezüstérmet gyűjtött a korlátlan kategóriában. Kaszás Máté egy első és egy második helyre lehet büszke, míg a nőknél Kovács Jázmin két-két ezüst-, illetve bronzmedált vihetett haza. 


 

