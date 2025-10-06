Adácsi DSE: Nagy Zoltán harmadik éve tartja magát a csúcson

A Magyar-Turán Alapítvány által létrehozott hagyományőrző szövetség, a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetsége, az immár hagyományos 5. Turán-Hagyományőrző Sportok Viadalának keretében, Albertirsán bonyolította le az ob-t.

Kovács Jázmin, Bathó Salamon, Nagy Zoltán és Kaszás Máté

Forrás: Beküldött fotó

Az adácsiak közül a prímet ezúttal is Nagy Zoltán vitte. Az 51 font fölötti kategóriában a honi rekordot 2023 óta tartó versenyző idén sem adta alább. Két arany-, és egy ezüstérmet gyűjtött a korlátlan kategóriában. Kaszás Máté egy első és egy második helyre lehet büszke, míg a nőknél Kovács Jázmin két-két ezüst-, illetve bronzmedált vihetett haza.