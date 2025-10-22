Darts
Agria Dragons: fejben teljesen át kellett állni a DIDO Darts során
Évente egyszer rendezi meg az Agria Dragons Darts Club a DIDO Darts nevet viselő versenyt. Idén 27 nevező alkotta a mezőnyt.
A csoportmeccseket követően hárman búcsúztak a folytatástól, így alakult ki a 24-es tábla.
Az egri megméretésen akadtak izgalmas csaták és jöttek meglepetések is, hiszen fejben teljesen át kellett állni ezen a versenyen.
A DIDO Darts végeredménye:
1. Cseh Péter
2. Csohány Tamás
3. Csohány Gábor és Kiss Attila
Legrövidebb kör: Csohány Gábor (18 nyíl)
Vigaszdíj: Juhász Attila
A következő versenyt november 2-án rendezi az Agria Dragons Darts Club.
