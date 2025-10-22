Agria Dragons: fejben teljesen át kellett állni a DIDO Darts során

A csoportmeccseket követően hárman búcsúztak a folytatástól, így alakult ki a 24-es tábla.

Az Agria Dragons DIDO Darts versenyének dobogósai (balról): Kiss Attila, Cseh Péter és Csohány Tamás

Forrás: Agria DDC

Az egri megméretésen akadtak izgalmas csaták és jöttek meglepetések is, hiszen fejben teljesen át kellett állni ezen a versenyen.

A DIDO Darts végeredménye: 1. Cseh Péter

2. Csohány Tamás

3. Csohány Gábor és Kiss Attila

Legrövidebb kör: Csohány Gábor (18 nyíl)

Vigaszdíj: Juhász Attila

A következő versenyt november 2-án rendezi az Agria Dragons Darts Club.