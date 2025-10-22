október 22., szerda

Darts

2 órája

Agria Dragons: fejben teljesen át kellett állni a DIDO Darts során

Évente egyszer rendezi meg az Agria Dragons Darts Club a DIDO Darts nevet viselő versenyt. Idén 27 nevező alkotta a mezőnyt.

A csoportmeccseket követően hárman búcsúztak a folytatástól, így alakult ki a 24-es tábla.

Az Agria Dragons DIDO Darts versenyének dobogósai (balról): Kiss Attila, Cseh Péter és Csohány Tamás
Az egri megméretésen akadtak izgalmas csaták és jöttek meglepetések is, hiszen fejben teljesen át kellett állni ezen a versenyen.

A DIDO Darts végeredménye:

1. Cseh Péter 
2. Csohány Tamás 
3. Csohány Gábor és Kiss Attila 
Legrövidebb kör: Csohány Gábor (18 nyíl) 
Vigaszdíj: Juhász Attila

A következő versenyt november 2-án rendezi az Agria Dragons Darts Club.

 

 

