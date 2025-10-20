október 20., hétfő

Sakk

56 perce

Andornaktálya SE: villámrajt a Heves/Nógrád vármegyei csapatbajnokságon

A serdülőkkel együtt több mint 130-an kezdték meg a 2025/26. évi Heves/Nógrád vármegyei csapatbajnokságot az egri Kossuth Zsuzsa Technikum ebédlőjében. A tíz együttest számláló mezőnyben az Andornaktálya SE kapta el legjobban a nyitányt.

Bódi Csaba

A nyáron megerősött Andornaktálya SE bajnokaspiránsként indította a két forduló mérkőzéseit tartalmazó októberi játéknapot.

A megfontolt lépések mesterei közül az Andornaktálya SE képviselői voltak a legeredményesebbek a nyitányon
Forrás: Heves/Nógrád vármegyei sakkélet

A hevesiek szintén jól rajtoltak délelőtt, azonban délután igencsak meglepte őket a Kékesi SE II. csapata – szerepel a Heves/Nógrád vármegyei sakkélet közösségi oldal beszámolójában. A hevesi, nógrádi és borsodi (Mezőkövesd Zsóry SE II.) gárdát felvonultató pontvadászat következő versenynapját november 9-e jelenti.

Az 1. forduló eredményei:

Hatvani SK–Hevesi SE 2:8
Egri Bolyky Bástya SE–Pétervására SE 5:4
Apci SE II.–Egri Vasas SE 6,5:3,5
Mezőkövesd Zsóry SE II.–Andornaktálya SE 0:10
Salgótarjáni BTC–Kékesi SE II. 4,5:5,5

A 2. forduló eredményei:

Hevesi SE–Kékesi SE II. 3:7
Andornaktálya SE–Salgótarjáni BTC 7:3
Egri Vasas SE–Mezőkövesd Zsóry SE II.    6,5:3,5
Pétervására SE–Apci SE II. 7,5:2,5
Hatvani SK–Egri Bolyky Bástya  SE 5,5:4,5

Az Andornaktálya SE előnye 4,5 pont

A bajnokság állása:

1. Andornaktálya SE 17 pont
2. Kékesi SE II. 12,5    
3. Pétervására SE 11,5    
4. Hevesi SE 11
5. Egri Vasas SE 10
6. Egri Bolyky Bástya SE 9,5
7. Apci SE II. 9
8. Hatvani SK 7,5
9. Salgótarjáni BTC 7,5
10. Mezőkövesd Zsóry SE II. 3,5

 

