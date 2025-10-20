56 perce
Andornaktálya SE: villámrajt a Heves/Nógrád vármegyei csapatbajnokságon
A serdülőkkel együtt több mint 130-an kezdték meg a 2025/26. évi Heves/Nógrád vármegyei csapatbajnokságot az egri Kossuth Zsuzsa Technikum ebédlőjében. A tíz együttest számláló mezőnyben az Andornaktálya SE kapta el legjobban a nyitányt.
A nyáron megerősött Andornaktálya SE bajnokaspiránsként indította a két forduló mérkőzéseit tartalmazó októberi játéknapot.
A hevesiek szintén jól rajtoltak délelőtt, azonban délután igencsak meglepte őket a Kékesi SE II. csapata – szerepel a Heves/Nógrád vármegyei sakkélet közösségi oldal beszámolójában. A hevesi, nógrádi és borsodi (Mezőkövesd Zsóry SE II.) gárdát felvonultató pontvadászat következő versenynapját november 9-e jelenti.
Több mint százan léptek a sakk csb-nTöbb mint százan gyűltek össze a Heves-Nógrád Megyei Sakk Csapatbajnokság 3. és 4. fordulóján, illetve azért, hogy ifjúsági csapatbajnoki címért megmérkőzzenek.
Az 1. forduló eredményei:
Hatvani SK–Hevesi SE 2:8
Egri Bolyky Bástya SE–Pétervására SE 5:4
Apci SE II.–Egri Vasas SE 6,5:3,5
Mezőkövesd Zsóry SE II.–Andornaktálya SE 0:10
Salgótarjáni BTC–Kékesi SE II. 4,5:5,5
A 2. forduló eredményei:
Hevesi SE–Kékesi SE II. 3:7
Andornaktálya SE–Salgótarjáni BTC 7:3
Egri Vasas SE–Mezőkövesd Zsóry SE II. 6,5:3,5
Pétervására SE–Apci SE II. 7,5:2,5
Hatvani SK–Egri Bolyky Bástya SE 5,5:4,5
Mérföldkő a megyei sakk csb történelmébenA megyei sakkcsapatbajnokságok történetében először játszották nemzetközi értékszámra a partikat.
Az Andornaktálya SE előnye 4,5 pont
A bajnokság állása:
1. Andornaktálya SE 17 pont
2. Kékesi SE II. 12,5
3. Pétervására SE 11,5
4. Hevesi SE 11
5. Egri Vasas SE 10
6. Egri Bolyky Bástya SE 9,5
7. Apci SE II. 9
8. Hatvani SK 7,5
9. Salgótarjáni BTC 7,5
10. Mezőkövesd Zsóry SE II. 3,5