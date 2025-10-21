2 órája
Apci SE: kettőből két győzelem az újonc eddigi mérlege
Az NB I/B-s Kékesi SE hazai környezetben veszített. Az NB II.-ben újonc Apci SE a rajton házigazdaként elért siker után vendégként is győzött.
A gyöngyössolymosiak közül senki sem múlta felül ellenfelét, míg az Apci SE részéről ez négy játékosnak is összejött.
Az NB I/B Maróczy-csoportjának 2. fordulójában:
Kékesi SE–Dunaharaszti MTK 4,5:7,5
Remiztek: Brunello Sabino, Horváth József, Bakos Balázs, Istvanovszki Martin, Bohati Tamás, Blaskó István, Radnai Ádám, Tóth Dániel, Harmatosi József.
Ötödik helyen a Kékesi SE
A bajnokság állása: 1. Neumann J. Egyetem 15,5 pont, 2. Dunaharaszti MTK 13,5, 3. Mórahalom 13, 4. CLUB-MATE Edelény 12,5, 5. Kékesi SE 12,5, 6. DEAC-Debr.Sakkiskola 12, 7. Aquaréna Kőbánya II. 11,5, 8. DVTK 11, 9. Pitypalatty Sakk SE 11, 10. NYVSC 10,5, 11. EUTender-Sinus-SDSE 10,5, 12. Dr. Hetényi Géza SK 10,5.
Az NB II. Erkel-csoportjának 2. fordulójában:
Gödöllői SBE–Apci SE 5,5:6,5
Győztek: Kovács Dániel, Huszár Lóránt, Nagy Zsolt, Bende Enikő Tünde.
Remiztek: Burghardt József, Huszár Márk, Hovanecz László, Huszár András, Bognár Barna.
Negyedik az Apci SE
A bajnokság állása: 1. TFSE 17 pont, 2. Városgazda Akadémia 15,5, 3. Váci SC 14,5, 4. Apci SE 13, 5. Dunaharaszti MTK II. 12, 6. Palota Sakk 10,5, 7. Sport Műhely SE 9, 8. Morihana-Honvéd ASE 8, 9. Fót SE-LearningChess 8, 10. Vízügyi SC 7, 11. Gödöllői SBE 5,5.
