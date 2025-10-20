Barátság Maraton: egri medálok Miskolcról

A família két gyermek tagja éremmel a nyakában zárta a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a Marathon Club Egyesület közös rendezvényét.

Tóth-Lombosi Áron és Tóth-Lombosi Léna

Forrás: Beküldött fotó

A Minimaraton (Dr. Márkus Gábor-emlékszám) 5,27 kilométeres távján a 7–11 éves korosztályú fiúk között Tóth-Lombosi Áron (EVUK) 25,23 perces idővel az első helyet szerezte meg. Nővére, Tóth-Lombosi Léna (ETC) 31,55 perccel a második leggyorsabb lányként állhatott dobogóra. Az édesapa, Tóth Ervin (EFTK) a Kismaraton (Koncz Ferenc-emlékszám) 10,5 km-es távjának 150 fős mezőnyében 54,17 perces idővel a 34. pozícióban ért célba.