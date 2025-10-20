október 20., hétfő

1 órája

Barátság Maraton: egri medálok Miskolcról

Címkék#família#egri#korosztályú#Emlékszám#Tóth Ervin

Az egri Tóth család három indulóval képviseltette magát a 24. Miskolci Barátság Maraton futóversenyen.

Bódi Csaba

A família két gyermek tagja éremmel a nyakában zárta a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a Marathon Club Egyesület közös rendezvényét.

 Tóth-Lombosi Áron és Tóth-Lombosi Léna 
Forrás:  Beküldött fotó

A Minimaraton (Dr. Márkus Gábor-emlékszám) 5,27 kilométeres távján a 7–11 éves korosztályú fiúk között Tóth-Lombosi Áron (EVUK) 25,23 perces idővel az első helyet szerezte meg. Nővére, Tóth-Lombosi Léna (ETC) 31,55 perccel a második leggyorsabb lányként állhatott dobogóra. Az édesapa, Tóth Ervin (EFTK) a Kismaraton (Koncz Ferenc-emlékszám) 10,5 km-es távjának 150 fős mezőnyében 54,17 perces idővel a 34. pozícióban ért célba.

Tóth Ervin megkapta a befutó-érmet 
Forrás:  Beküldött fotó

 

