Atlétika
1 órája
Barátság Maraton: egri medálok Miskolcról
Az egri Tóth család három indulóval képviseltette magát a 24. Miskolci Barátság Maraton futóversenyen.
A família két gyermek tagja éremmel a nyakában zárta a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a Marathon Club Egyesület közös rendezvényét.
A Minimaraton (Dr. Márkus Gábor-emlékszám) 5,27 kilométeres távján a 7–11 éves korosztályú fiúk között Tóth-Lombosi Áron (EVUK) 25,23 perces idővel az első helyet szerezte meg. Nővére, Tóth-Lombosi Léna (ETC) 31,55 perccel a második leggyorsabb lányként állhatott dobogóra. Az édesapa, Tóth Ervin (EFTK) a Kismaraton (Koncz Ferenc-emlékszám) 10,5 km-es távjának 150 fős mezőnyében 54,17 perces idővel a 34. pozícióban ért célba.
