A folyamatos utazás megnehezíti a Bélkő SE-Bélapátfalva dolgát

A Bélkő SE-Bélapátfalva sorozatban hatodik alkalommal lép pályára otthonától távol, ami nem kis nehézséget okoz. Érsek Martin ennek ellenére abban bízik, hogy Kompolton is is győzelemmel zárnak.

Érsek Martin (balról) szerint szoros csatában harcolja ki a győzelmet a Bélkő SE-Bélapátfalva Kompolton

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadóra készül a Bélkő SE-Bélapátfalva

SZOMBAT, 15.00.

ABASÁRI SE (11.)–HORT SK (12.)

Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Király Z., Fűkő D.)

Két nagyon hasonló erőkből álló csapat, de úgy gondolom, a hazai pálya miatt egy góllal az abasáriak felé billen a mérleg, 3–2

APCI TE (7.)–NAGYRÉDE SC (8.)

Apc. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Horváth D., Veres M.)

Helycserére számítok a tabellán. A Penti Zoli irányította fiatalok elkapták a fonalat, 1–3