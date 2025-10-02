október 2., csütörtök

Labdarúgás

16 perce

A folyamatos utazás megnehezíti a Bélkő SE-Bélapátfalva dolgát

Címkék#Petőfibánya#Egerszóláti SK#Bélkő SE

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseire Érsek Martin tippelt. A Bélkő SE-Bélapátfalva csapatkapitánya szerint csak Petőfibányán várható döntetlen.

Sike Károly

A Bélkő SE-Bélapátfalva sorozatban hatodik alkalommal lép pályára otthonától távol, ami nem kis nehézséget okoz. Érsek Martin ennek ellenére abban bízik, hogy Kompolton is is győzelemmel zárnak.

Érsek Martin (balról) szerint szoros csatában harcolja ki a győzelmet a Bélkő SE-Bélapátfalva Kompolton
Érsek Martin (balról) szerint szoros csatában harcolja ki a győzelmet a Bélkő SE-Bélapátfalva Kompolton
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadóra készül a Bélkő SE-Bélapátfalva

SZOMBAT, 15.00.

ABASÁRI SE (11.)–HORT SK (12.)
Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Király Z., Fűkő D.)
Két nagyon hasonló erőkből álló csapat, de úgy gondolom, a hazai pálya miatt egy góllal az abasáriak felé billen a mérleg, 3–2

APCI TE (7.)–NAGYRÉDE SC (8.)
Apc. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Horváth D., Veres M.)
Helycserére számítok a tabellán. A Penti Zoli irányította fiatalok elkapták a fonalat, 1–3

PETŐFIBÁNYAI SK (4.)–FELSŐTÁRKÁNY SC (6.)
Petőfibánya. V.: Bordács János (Berta Zs., Kobzi Z.)
Jelenlegi forma alapján esélyesebbnek tűnnek a Sárkányok, de a Petőfibánya otthonából nagyon nehéz pontokat elhozni, 1–1

ATKÁR SE (14.)–HERÉD LC-REALIMMO SPORT (2.)
Atkár. V.: Juhász Sámuel (Simon P., Bálint J.)
A Heréd játékosállománya és az eddigi mutatott játéka kiemelkedő ebben az osztályban. Vendég sikerre számítok, 1–5

EGERSZÓLÁTI SK (1.)–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Fabók Dániel (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)
A listvezető és a sereghajtó csatája. Nem számítok meglepetésre, 5–0

TARNAÖRS DANYI SE (13.)–ZAGYVASZÁNTÓ SE (10.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Nagy Gábor (Koren T., Szén L.)
Amit játékban a Zagyvaszántó ellenünk letett az asztalra, az előtt le a kalappal. Vendég sikerre számítok, 1–4

DOMOSZLÓ SK (3.)–POROSZLÓ SE (15.)
Domoszló. V.: Nagy Ferenc (Viktor F. P., Molnár Z.)
A Domoszló remek formában, tartja magát az élmezőnyben. Hazai győzelmet várok, 3–0

TARNAMENTE SSZE (9.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (5.)
Kompolt. V.: Rézműves Ferenc (Gyetvai E., Göcző Zs.)
A folyamatos idegenbeli mérkőzések kezdik felőrölni a csapatot. Szoros, kemény csatában egy gól dönt a javunkra, 0–1

A bajnokság állása
1. Egerszólát    7    7    –    –    29–4    21
2. Heréd    7    5    1    1    40–11    16
3. Domoszló    7    5    1    1    28–11    16
4. Petőfibánya    7    5    –    2    28–13    15
5. Bélapátfalva    7    5    –    2    17–14    15
6. Felsőtárkány    7    4    1    2    22–9    13
7. Apc    7    4    1    2    12–15    13
8. Nagyréde    7    4    –    3    21–15    12
9. Tarnamente    7    4    –    3    21–16    12
10. Zagyvaszántó    7    3    –    4    13–21    9
11. Abasár    7    2    1    4    19–26    7
12. Hort    7    2    –    5    19–19    6
13. Tarnaörs    7    1    –    6    15–35    3
14. Atkár    6    1    –    5    9–29    3
15. Poroszló    7    –    1    6    4–31    1
16. Vámosgyörk    6    –    –    6    7–35    0

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
