A folyamatos utazás megnehezíti a Bélkő SE-Bélapátfalva dolgát
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseire Érsek Martin tippelt. A Bélkő SE-Bélapátfalva csapatkapitánya szerint csak Petőfibányán várható döntetlen.
A Bélkő SE-Bélapátfalva sorozatban hatodik alkalommal lép pályára otthonától távol, ami nem kis nehézséget okoz. Érsek Martin ennek ellenére abban bízik, hogy Kompolton is is győzelemmel zárnak.
Rangadóra készül a Bélkő SE-Bélapátfalva
SZOMBAT, 15.00.
ABASÁRI SE (11.)–HORT SK (12.)
Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Király Z., Fűkő D.)
Két nagyon hasonló erőkből álló csapat, de úgy gondolom, a hazai pálya miatt egy góllal az abasáriak felé billen a mérleg, 3–2
APCI TE (7.)–NAGYRÉDE SC (8.)
Apc. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Horváth D., Veres M.)
Helycserére számítok a tabellán. A Penti Zoli irányította fiatalok elkapták a fonalat, 1–3
A Nagyréde idegenben, mégis otthon nyert a Petőfibánya ellen
PETŐFIBÁNYAI SK (4.)–FELSŐTÁRKÁNY SC (6.)
Petőfibánya. V.: Bordács János (Berta Zs., Kobzi Z.)
Jelenlegi forma alapján esélyesebbnek tűnnek a Sárkányok, de a Petőfibánya otthonából nagyon nehéz pontokat elhozni, 1–1
ATKÁR SE (14.)–HERÉD LC-REALIMMO SPORT (2.)
Atkár. V.: Juhász Sámuel (Simon P., Bálint J.)
A Heréd játékosállománya és az eddigi mutatott játéka kiemelkedő ebben az osztályban. Vendég sikerre számítok, 1–5
Kilenc csapatra csökkent a Heves vármegyei I. osztály létszáma, íme a további mezőnyök
EGERSZÓLÁTI SK (1.)–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Fabók Dániel (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)
A listvezető és a sereghajtó csatája. Nem számítok meglepetésre, 5–0
TARNAÖRS DANYI SE (13.)–ZAGYVASZÁNTÓ SE (10.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Nagy Gábor (Koren T., Szén L.)
Amit játékban a Zagyvaszántó ellenünk letett az asztalra, az előtt le a kalappal. Vendég sikerre számítok, 1–4
DOMOSZLÓ SK (3.)–POROSZLÓ SE (15.)
Domoszló. V.: Nagy Ferenc (Viktor F. P., Molnár Z.)
A Domoszló remek formában, tartja magát az élmezőnyben. Hazai győzelmet várok, 3–0
TARNAMENTE SSZE (9.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (5.)
Kompolt. V.: Rézműves Ferenc (Gyetvai E., Göcző Zs.)
A folyamatos idegenbeli mérkőzések kezdik felőrölni a csapatot. Szoros, kemény csatában egy gól dönt a javunkra, 0–1
A bajnokság állása
1. Egerszólát 7 7 – – 29–4 21
2. Heréd 7 5 1 1 40–11 16
3. Domoszló 7 5 1 1 28–11 16
4. Petőfibánya 7 5 – 2 28–13 15
5. Bélapátfalva 7 5 – 2 17–14 15
6. Felsőtárkány 7 4 1 2 22–9 13
7. Apc 7 4 1 2 12–15 13
8. Nagyréde 7 4 – 3 21–15 12
9. Tarnamente 7 4 – 3 21–16 12
10. Zagyvaszántó 7 3 – 4 13–21 9
11. Abasár 7 2 1 4 19–26 7
12. Hort 7 2 – 5 19–19 6
13. Tarnaörs 7 1 – 6 15–35 3
14. Atkár 6 1 – 5 9–29 3
15. Poroszló 7 – 1 6 4–31 1
16. Vámosgyörk 6 – – 6 7–35 0
