1 órája
Besenyőtelek SC: dobogós csapat ellen jött az idénybeli második győzelem
A hazai pályán játszó csapatok pontot sem veszítettek a Heves vármegyei I. osztály 10. fordulójában. A Besenyőtelek SC a dobogón álló Hevesi LSC legyőzésével mozdult el a sereghajtó helyről.
Az éllovas Lőrinci VSC 11-esből született találattal nyert, az Egerszalók ötször mattolta a Maklárt, a a Marshall-ASE kétgólos különbséggel múlta felül a GYAK-ot, eközben a Besenyőtelek SC háromszor vette be hevesi ellenfele kapuját.
Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE 1–0 (0–0)
Selyp, Lőrinci Sporttelep, 100 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Törtei M., Bordács J.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Nagy B. (Báti G., 46.), Fellner K., Gesztesi R. (Kovács G., 80.), Oláh Á. (Panyi A., 66.), Varga D. (Belák B., 90.), Zöldi D. Edző: Gulyka Zsolt.
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P., Bakó P. (Labancz M., 84.), Danyi P., Tóth M., Labancz L., Sándor B., Derda D. Edző: Labancz Róbert.
GÓL: Varga D. (71. – 11-esből).
JÓK: Oláh N., Báti G., Nyerges K., Kovács A., Varga D., ill. Eperjesi L., Sándor B., Tóth M., Petrezselyem T., Horváth P.
GULYKA ZSOLT: – Kiegyenlített első félidő után a második félidőben úgy érzem, többet tettünk a győzelemért. További sok sikert a Gyöngyöshalásznak!
LABANCZ RÓBERT: – Teljes mértékben egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokcsapatnak. Természetesen nem ezen múlott, de mi is szeretnénk azért ilyen könnyen megítélt büntetőt kapni.
Egerszalók SE–Maklár SE 5–1 (4–1)
Egerszalók, 100 néző. V.: Mencsik László (Németh M., Pápista M.).
EGERSZALÓK: Farkas D. (Babcsány P., 77.) – Nagy Á., Halász M. (Koós M., 71.), Németh G., Molnár R. (Hangácsi K., 77.), Rab K. (Cseh B., 71.), Montvai T. (Tóth Á., 77.), Fehér K. (Czipó B., 64.), mester Cs. (Mező M., 77.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
MAKLÁR: Kecskeméti Á. (Kelemen K., 46.) – Noszek G., Csomós Zs., Radócz Á., Fügedi T., Vojtekovszki M., Lakatos L. (Szeles A., 46.), Molnár A., Kerékgyártó Cs. (Árvai Á., 73.), Nagy B., Gál B. (Káli M., 17.). Edző: Szabó László.
GÓL: Montvai T. (6.), Molnár R. (18.), Fehér K. (27.), Rab K. (37.), Németh G. (66.), ill. Vojtekovszki M. (16.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Radócz Á.
MONTVAI TIBOR: – Méltó lezárása volt ez a meccs az őszi hazai szereplésnek. Az első félidőben szinte minden teljesült, így megnyertük a mérkőzést. Büszke vagyok a csapatra, mert egyéves hazai veretlenségi sorozatot produkáltunk ezzel a győzelemmel. A Maklárnak további sok sikert kívánok!
SZABÓ LÁSZLÓ: – Teljesen megérdemelt hazai győzelem született a játék minden tekintetében. Nagyon sok hibát vétettünk, amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált, de az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy amit kapura rúgtak, mindegyikből gól született. További sok siket kívánok Montvai sporttárs csapatának!
Marshall-ASE–Gyöngyösi AK 2–0 (1–0)
Andornaktálya, 80 néző. V.: Petz Péter (Forgó Zs., Gyetvai B.).
ASE: Tuza B. – Megyeri T., Marsa E., Sebe M., Kálmán R., Szecskó M. (Csóka R., 57.), Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Csikos M. (Bakondi B., 73.). Edző: Novák Zoltán.
GYAK: Kiss O. – Uram D. (Nádudvari M., 60.), Forgó K., Czinkóczi K., Debreczeni M., Bartha Cs. (Szűcs B., 46.), Eged Z. (Gulyás K., 71.), Szénási S. (Bognár B., 80.), Majoros Zs., Czinkóczi B., Nagy-Gyögy B. Edző: Papp Tamás.
GÓL: Ambrus Zs. (8.), Csóka R. (89.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Majoros Zs.
NOVÁK ZOLTÁN: – Nagyon jó csapat ellen, nagyszerű, küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a csapatomnak!
PAPP TAMÁS: – Megint elkerülhető gólt kaptunk, utána mentünk becsülettel, de sajnos nem sikerült egyenlíteni.
Besenyőtelek SC–Neo24-Hevesi LSC 3–2 (0–0)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep, 100 néző. V.: Gecse Zoltán (Homoki G., dr. Varga P.).
BESENYŐTELEK: Vincze B. – Sráj Á., Rácz D.,, Jéger B., Pelyhe Cs., Szabó T. (Mester T., 83.), Varga D. (Rózsahegyi M., 83.), Vámosi R., Bozó K., Hajdu Zs., Mikó B. (Kósa M., 68.). Edző: Vass István.
HEVES: Juhász K. – Szabó G., Balázs L., Ludányi G. (Dalnoki G., 77.), Korsós M. (Szabó Cs., 51.), Farkas J. (Juhász Cs., 37.), Hájos N. (Besenyei F., 77.), Nagy Milán, Nagy Márió, Szabó L., Sőregi Z. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GÓL: Bozó K. (61.), Jéger B. (67.), Rácz D. (80.), ill. Balázs L. (83.), Szabó Cs. (88.).
JÓK: Vincze B. (a mezőny lejobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.
VASS ISTVÁN: – Heves mérkőzésen, heves akarattal sikerült legyőznünk a Hevest. Gratulálok a csapatnak és köszönjük a korrekt játékvezetést!
BESENYEI FERENC: – Egy ilyen mérkőzést az első félidőben el kell dönteni. Háromszor-négyszer álltunk csak a kapussal szemben. A második félidőben már nem tudtuk hozni ezt a játékot és a hazaiak lerendezték a mérkőzést. Gratulálok a Besenyőteleknek. Annyit el szeretnék mondani erről a bajnokságról, hogy az elmúlt két hétben nem léptünk pályára és a jövő héten sem lépünk pályára, így ebben a négy hétben egy bajnoki mérkőzésünk van, mindez az őszi idény közepén. Ez számomra szakmailag értelmezhetetlen. Akkor is ez lenne a véleményem, ha ma nyertünk volna. Még egyszer gratulálok a hazaiaknak!
SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös
A Besenyőtelek SC megelőzte a Gyöngyöshalászt
A bajnokság állása
- 1. Lőrinci 9 8 1 – 21–3 25
2. Egerszalók 9 6 2 1 21–9 20
3. Heves 9 4 2 3 21–12 14
4. Maklár 9 4 1 4 14–18 13
5. Marshall-ASE 9 3 4 2 11–8 13
6. Gyöngyösi AK 9 3 2 4 14–14 11
7. Energia SC 8 2 1 5 10–18 7
8. Besenyőtelek 9 2 – 7 12–33 6
9. Gyöngyöshalász 9 1 1 7 9–18 4