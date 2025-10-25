Besenyőtelek SC: dobogós csapat ellen jött az idénybeli második győzelem

Az éllovas Lőrinci VSC 11-esből született találattal nyert, az Egerszalók ötször mattolta a Maklárt, a a Marshall-ASE kétgólos különbséggel múlta felül a GYAK-ot, eközben a Besenyőtelek SC háromszor vette be hevesi ellenfele kapuját.

Ami nem ment a Besenyőtelek SC csapatának a Gyöngyösi AK ellen, az összejött a hevesiekkel szemben

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE 1–0 (0–0)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 100 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Törtei M., Bordács J.).

LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Nagy B. (Báti G., 46.), Fellner K., Gesztesi R. (Kovács G., 80.), Oláh Á. (Panyi A., 66.), Varga D. (Belák B., 90.), Zöldi D. Edző: Gulyka Zsolt.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Ivony A., Petrezselyem T., Eperjesi L., Horváth P., Bakó P. (Labancz M., 84.), Danyi P., Tóth M., Labancz L., Sándor B., Derda D. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Varga D. (71. – 11-esből).

JÓK: Oláh N., Báti G., Nyerges K., Kovács A., Varga D., ill. Eperjesi L., Sándor B., Tóth M., Petrezselyem T., Horváth P.

GULYKA ZSOLT: – Kiegyenlített első félidő után a második félidőben úgy érzem, többet tettünk a győzelemért. További sok sikert a Gyöngyöshalásznak!

LABANCZ RÓBERT: – Teljes mértékben egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokcsapatnak. Természetesen nem ezen múlott, de mi is szeretnénk azért ilyen könnyen megítélt büntetőt kapni.

Egerszalók SE–Maklár SE 5–1 (4–1)

Egerszalók, 100 néző. V.: Mencsik László (Németh M., Pápista M.).

EGERSZALÓK: Farkas D. (Babcsány P., 77.) – Nagy Á., Halász M. (Koós M., 71.), Németh G., Molnár R. (Hangácsi K., 77.), Rab K. (Cseh B., 71.), Montvai T. (Tóth Á., 77.), Fehér K. (Czipó B., 64.), mester Cs. (Mező M., 77.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

MAKLÁR: Kecskeméti Á. (Kelemen K., 46.) – Noszek G., Csomós Zs., Radócz Á., Fügedi T., Vojtekovszki M., Lakatos L. (Szeles A., 46.), Molnár A., Kerékgyártó Cs. (Árvai Á., 73.), Nagy B., Gál B. (Káli M., 17.). Edző: Szabó László.

GÓL: Montvai T. (6.), Molnár R. (18.), Fehér K. (27.), Rab K. (37.), Németh G. (66.), ill. Vojtekovszki M. (16.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Radócz Á.

MONTVAI TIBOR: – Méltó lezárása volt ez a meccs az őszi hazai szereplésnek. Az első félidőben szinte minden teljesült, így megnyertük a mérkőzést. Büszke vagyok a csapatra, mert egyéves hazai veretlenségi sorozatot produkáltunk ezzel a győzelemmel. A Maklárnak további sok sikert kívánok!

SZABÓ LÁSZLÓ: – Teljesen megérdemelt hazai győzelem született a játék minden tekintetében. Nagyon sok hibát vétettünk, amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált, de az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy amit kapura rúgtak, mindegyikből gól született. További sok siket kívánok Montvai sporttárs csapatának!

Marshall-ASE–Gyöngyösi AK 2–0 (1–0)

Andornaktálya, 80 néző. V.: Petz Péter (Forgó Zs., Gyetvai B.).

ASE: Tuza B. – Megyeri T., Marsa E., Sebe M., Kálmán R., Szecskó M. (Csóka R., 57.), Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Csikos M. (Bakondi B., 73.). Edző: Novák Zoltán.

GYAK: Kiss O. – Uram D. (Nádudvari M., 60.), Forgó K., Czinkóczi K., Debreczeni M., Bartha Cs. (Szűcs B., 46.), Eged Z. (Gulyás K., 71.), Szénási S. (Bognár B., 80.), Majoros Zs., Czinkóczi B., Nagy-Gyögy B. Edző: Papp Tamás.

GÓL: Ambrus Zs. (8.), Csóka R. (89.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Majoros Zs.

NOVÁK ZOLTÁN: – Nagyon jó csapat ellen, nagyszerű, küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a csapatomnak!

PAPP TAMÁS: – Megint elkerülhető gólt kaptunk, utána mentünk becsülettel, de sajnos nem sikerült egyenlíteni.