Biros Péter úgy véli a Prima Primissima jelölés az egész csapatnak szól - videóval
Sok kiváló sportember kapott már Prima Primissima díjat, megtisztelő tehát jelöltnek lenni. Biros Péter szerint az ő jelölése a bajnok csapatoknak szól.
Nyilasi Tibor hetvenszeres válogatott labdarúgó, edző és Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó társaságában Prima Primissima-díjra jelölték Magyar sport kategóriában Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót. az Egri VK sportolóját és edzőjét. A jelöléseket október elsején jelentették be, amikor éppen a 25 éve, Sydney-ben érmet nyert sportolók vettek részt a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett közös vacsorán.
- Amikor hazajöttem, megnéztem, hogy kik nyerték az előző években, csak így összehasonlítási alapként. Illusztris társaságba kerültem, de ez nem feltétlenül csak nekem szól, meg az én életpályámnak és a sportnak, hanem a többieknek is, akikkel együtt harcoltunk a medencében. Nyilván köszönöm, köszönjük. Ha én nyerek, mert minél többen szavaznak rám, akkor nyilván nem csak enyém lesz a dicsőség, hanem a csapaté is, annak ellenére, hogy ez egyéni díj. Nagy megtiszteltetés, és büszke vagyok, büszkék lehetünk magunkra – mondta Biros Péter.
Biros Péter szerint nem csak a szakmának szól a jelölés
A társadalmi elismerés kapcsán elárulta, nyilván a szakmának is szól a jelölés, illetve a magánélet „példásságának”. Nem nagyon celebek. Próbálják azt a tudást, tapasztalatot és azt a szeretetet, amit kaptak visszafordítani a saját sportágukba, és esetleg a mostani életbe. Szerinte mások, a fiatalok és az élet bármely területén lévő üzletemberek is tudnak meríteni abból, hogy ők hogyan működtek anno.
- Lehet, hogy ez a mai életben nem fog működni, de szerintem sokat lehet belőle tanulni. Szerintem még a mai napig mi is tanulunk belőle, és felhasználjuk, például itt is a lányoknál, minden nap. Hasznos számunkra az, amit eltöltöttünk együtt, mert olyan kapcsolatot alakítottunk ki egymás között, és egész Magyarországgal, amire büszkék lehetünk, nemcsak mi, hanem a magyar állam is – tette hozzá a One Eger női csapatának vezetőedzője.
