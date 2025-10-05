Biros Péter úgy véli a Prima Primissima jelölés az egész csapatnak szól - videóval

Nyilasi Tibor hetvenszeres válogatott labdarúgó, edző és Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó társaságában Prima Primissima-díjra jelölték Magyar sport kategóriában Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót. az Egri VK sportolóját és edzőjét. A jelöléseket október elsején jelentették be, amikor éppen a 25 éve, Sydney-ben érmet nyert sportolók vettek részt a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett közös vacsorán.

Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzője

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Amikor hazajöttem, megnéztem, hogy kik nyerték az előző években, csak így összehasonlítási alapként. Illusztris társaságba kerültem, de ez nem feltétlenül csak nekem szól, meg az én életpályámnak és a sportnak, hanem a többieknek is, akikkel együtt harcoltunk a medencében. Nyilván köszönöm, köszönjük. Ha én nyerek, mert minél többen szavaznak rám, akkor nyilván nem csak enyém lesz a dicsőség, hanem a csapaté is, annak ellenére, hogy ez egyéni díj. Nagy megtiszteltetés, és büszke vagyok, büszkék lehetünk magunkra – mondta Biros Péter.