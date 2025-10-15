október 15., szerda

Fekvenyomás

4 órája

Body-Fit Andornaktálya: arany, arany hátán, világbajnoki címmel koronázva

Címkék#fekvenyomásban#súlycsoportjában#WUAP Erőemelő Világbajnokság#Tóth József

A testépítésben elért diadalokat erőemelésben aratott sikerek követték. A Body-Fit Andornaktálya képviseletében szereplő indulók egy hét alatt három versenyen fényesítették tovább a klub éremkollekcióját.

Bódi Csaba

A Body-Fit Andornaktálya alapítója, egyben vezetője és edzője Tóth József világbajnoki címmel tért haza Szlovákiából.

A Body-Fit Andornaktálya aranytriója (balról): Salétli Soma, Tóth József és Dorkó László Dominik
A  Body-Fit Andornaktálya aranytriója (balról): Salétli Soma, Tóth József és Dorkó László Dominik 
Forrás:  Beküldött fotó

A Nyitrán rendezett WUAP Erőemelő Világbajnokságon fekvenyomásban indult Tóth József. A mintegy 200 nevezetőt felvonultatott erős mezőnyben a Masters II. kategória –95 kg-os súlycsoportjában  202,5 kilós nyomással szerzett vb-aranyat az andornaktályai sportoló.

Újoncot is avatott a Body-Fit Andornaktálya

Dorkó László Dominik előbb Budapesten, két nappal később pedig Tiszaújvárosban szerepelt kiválóan. Az Országgyűlési Őrség szervezte fekvenyomó viadal 105 kilós kategóriájában 182,5 kilós teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára. A borsodi városban aztán ugyancsak legjobbnak bizonyult, méghozzá a Nánási Balázs-emlékverseny felnőtt korosztályában. A 180 kilós nyomás a –105 kilós súlycsoportban és a felnőtt abszolút besorolásban is elsőséget ért neki.

Salétli Soma esetében az újvárosi megméretés számított élete első erőemelő versenyének. A bemutatkozás remekül sikerült, amit bizonyít, hogy fekvenyomásban a felnőttek +120 kilós súlycsoportjában 135 kilós nyomással szerzett aranyat, felhúzásban pedig a 200 kilós eredmény hozott számára dicsőséget.


 

