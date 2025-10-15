Body-Fit Andornaktálya: arany, arany hátán, világbajnoki címmel koronázva

Újoncot is avatott a Body-Fit Andornaktálya

Dorkó László Dominik előbb Budapesten, két nappal később pedig Tiszaújvárosban szerepelt kiválóan. Az Országgyűlési Őrség szervezte fekvenyomó viadal 105 kilós kategóriájában 182,5 kilós teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára. A borsodi városban aztán ugyancsak legjobbnak bizonyult, méghozzá a Nánási Balázs-emlékverseny felnőtt korosztályában. A 180 kilós nyomás a –105 kilós súlycsoportban és a felnőtt abszolút besorolásban is elsőséget ért neki.