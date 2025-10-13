3 órája
Maratonon szerzett közösségi élményt a borbarát hölgyek váltója
Az Egri Borvidéket népszerűsítették a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének váltója egyhónapos felkészülés után állt rajtvonalra.
Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, D' Ess Erika érdeklődésünkre elmondta: a Stumpf Brigitta, D' Ess Sabina, Kiss Boglárka és Kissné Rabóczki Barbara alkotta váltó 4 óra 20 perc alatt teljesítette a 42 kilométeres távot.
Budapesten futottak a borbarát hölgyek
– Egy hónappal ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy csapatunk részt vesz a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon, ahol az Egri Borvidék népszerűsítése mellett arra igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy az egészséges életmód és a kulturált borfogyasztás jól megfér egymás mellett – mondta D' Ess Erika majd hozzátette: úgy jöttek haza a budapesti rendezvényről, hogy jövőre újból nekivágnak.
Az egri borvidék nagyjai előtt tiszteleg a Vincellér-park
Fontos üzenete az egyesületnek, hogy lehet valaki aktív, sportos és egészségtudatos, miközben értékeli a bor gasztronómiai és közösségi élményét, valamint annak több ezer éves hagyományát.
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete a SPAR Maratonon 2025Fotók: Beküldött