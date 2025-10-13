Maratonon szerzett közösségi élményt a borbarát hölgyek váltója

Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, D' Ess Erika érdeklődésünkre elmondta: a Stumpf Brigitta, D' Ess Sabina, Kiss Boglárka és Kissné Rabóczki Barbara alkotta váltó 4 óra 20 perc alatt teljesítette a 42 kilométeres távot.

Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének váltója

Budapesten futottak a borbarát hölgyek

– Egy hónappal ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy csapatunk részt vesz a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon, ahol az Egri Borvidék népszerűsítése mellett arra igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy az egészséges életmód és a kulturált borfogyasztás jól megfér egymás mellett – mondta D' Ess Erika majd hozzátette: úgy jöttek haza a budapesti rendezvényről, hogy jövőre újból nekivágnak.