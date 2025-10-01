Bornemissza-kupa: lengyel elsőség, dobogón az EVSI-KOK

Az Egri Városi Sportiskola U13-as csapata a Balassi Bálint Általános Iskolában házigazdaként egy győzelemmel és két vereséggel zárta a Bornemissza-kupa küzdelmeit. Pomázi Patrik tanítványai a nyitómeccsen legyőzték a szlovák Michalovce gárdáját, majd a Przemysl és az ukrán Uzhgorod már kemény ellenfélnek bizonyult.

A Bornemissza-kupán három mérkőzést játszottak az egriek

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Bornemissza-kupa eredményei

EVSI-KOK–Michalovce 67–30

Uzhgorod–Przemysl 64–79

Przemysl–EVSI-KOK 63–28

Michalovce–Uzhgorod 26–68

EVSI-KOK–Uzhgorod 32–42

Michalovce–Przemysl 19–94

A torna végeredménye

1. Przemysl (lengyel) 6 pont

2. Uzhgorod (ukrán) 5

3. EVSI-KOK 4

4. Michalovce (szlovák) 3