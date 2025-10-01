2 órája
Bornemissza-kupa: lengyel elsőség, dobogón az EVSI-KOK
A négy nemzet utánpótlás tornáján hat mérkőzés szerepelt a programban. A Bornemissza-kupa győzteseként a lengyel Przemysl játékosai fogadhatták a gratulációkat.
Az Egri Városi Sportiskola U13-as csapata a Balassi Bálint Általános Iskolában házigazdaként egy győzelemmel és két vereséggel zárta a Bornemissza-kupa küzdelmeit. Pomázi Patrik tanítványai a nyitómeccsen legyőzték a szlovák Michalovce gárdáját, majd a Przemysl és az ukrán Uzhgorod már kemény ellenfélnek bizonyult.
A Bornemissza-kupa eredményei
EVSI-KOK–Michalovce 67–30
Uzhgorod–Przemysl 64–79
Przemysl–EVSI-KOK 63–28
Michalovce–Uzhgorod 26–68
EVSI-KOK–Uzhgorod 32–42
Michalovce–Przemysl 19–94
A torna végeredménye
1. Przemysl (lengyel) 6 pont
2. Uzhgorod (ukrán) 5
3. EVSI-KOK 4
4. Michalovce (szlovák) 3
Bornemissza kupa, nemzetközi fiú U13 kosárlabda torna EgerbenFotók: Lénárt Márton/Heol.hu