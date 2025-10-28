október 28., kedd

Karate

35 perce

Borza KSE: a kezdők 11 éremmel jelezték, hogy mennyit fejlődtek

A dunavarsányi Kis Tigris-kupa a kyokushin karate szakágban pallérozódó kezdő sportolók részére biztosított versenyzési lehetőséget. Az egri Borza KSE képviselői formagyakorlatban korosztályi megkötés nélkül, küzdelemben a 7–14 éves korosztályban mérették meg magukat.

Bódi Csaba

A Borza KSE versenyzőinek felkészülés alatt mutatott hozzáállása az eredményben is tükröződött.

A Borza KSE Dunavarsányban szerepelt csapatának tagjai
A Borza KSE Dunavarsányban szerepelt csapatának tagjai
Forrás:  Beküldött fotó

Szorgalmáért és segítőkészségéért dicséret illeti Forgács Lilit, Kovács Misit és Turcsán Barnit, akik inkluzív karate versenyzőiknek is segítséget nyújtottak a páros kata versenyszámban

– emelte ki Jakab Kitti edző. – A bírói munkát szakmai kiválósággal sensei Bajzát Csaba és sensei Jakab László  segítette. Versenyzőink közül néhányan folytatják a felkészülést a november végén Debrecenben rendezendő Reménység-kupára, míg a többiek az év végi vizsgájukra fókuszálnak. Nagyon köszönjük az edzők és a szülők támogatását.

A Borza KSE versenyzőiek helyezései

Küzdelem

Serdülő nők: 1. Forgács Lili

Formagyakorlat

Legfiatalabb versenyzőkként (6–7 évesek):     
1. Bozsik Zsombor            
1. Zay-Bozó Botond 

Fiatalok
1. Turcsán Barnabás
1. Kovács Mihály Ágoston
1. Vaskó Flórián Kálmán
1. Kovácsik Hanna Lili
2. Ringert Ambrus István
3. Héjja Máté

Szeniorok
2. dr. Veres Zoltán
3. Forgács Balázs
3. Bozsik Zsombor

