35 perce
Borza KSE: a kezdők 11 éremmel jelezték, hogy mennyit fejlődtek
A dunavarsányi Kis Tigris-kupa a kyokushin karate szakágban pallérozódó kezdő sportolók részére biztosított versenyzési lehetőséget. Az egri Borza KSE képviselői formagyakorlatban korosztályi megkötés nélkül, küzdelemben a 7–14 éves korosztályban mérették meg magukat.
A Borza KSE versenyzőinek felkészülés alatt mutatott hozzáállása az eredményben is tükröződött.
Szorgalmáért és segítőkészségéért dicséret illeti Forgács Lilit, Kovács Misit és Turcsán Barnit, akik inkluzív karate versenyzőiknek is segítséget nyújtottak a páros kata versenyszámban
– emelte ki Jakab Kitti edző. – A bírói munkát szakmai kiválósággal sensei Bajzát Csaba és sensei Jakab László segítette. Versenyzőink közül néhányan folytatják a felkészülést a november végén Debrecenben rendezendő Reménység-kupára, míg a többiek az év végi vizsgájukra fókuszálnak. Nagyon köszönjük az edzők és a szülők támogatását.
A Borza KSE versenyzőiek helyezései
Küzdelem
Serdülő nők: 1. Forgács Lili
Formagyakorlat
Legfiatalabb versenyzőkként (6–7 évesek):
1. Bozsik Zsombor
1. Zay-Bozó Botond
Fiatalok
1. Turcsán Barnabás
1. Kovács Mihály Ágoston
1. Vaskó Flórián Kálmán
1. Kovácsik Hanna Lili
2. Ringert Ambrus István
3. Héjja Máté
Szeniorok
2. dr. Veres Zoltán
3. Forgács Balázs
3. Bozsik Zsombor