Borza KSE: a kezdők 11 éremmel jelezték, hogy mennyit fejlődtek

A Borza KSE versenyzőinek felkészülés alatt mutatott hozzáállása az eredményben is tükröződött.

A Borza KSE Dunavarsányban szerepelt csapatának tagjai

Forrás: Beküldött fotó

Szorgalmáért és segítőkészségéért dicséret illeti Forgács Lilit, Kovács Misit és Turcsán Barnit, akik inkluzív karate versenyzőiknek is segítséget nyújtottak a páros kata versenyszámban

– emelte ki Jakab Kitti edző. – A bírói munkát szakmai kiválósággal sensei Bajzát Csaba és sensei Jakab László segítette. Versenyzőink közül néhányan folytatják a felkészülést a november végén Debrecenben rendezendő Reménység-kupára, míg a többiek az év végi vizsgájukra fókuszálnak. Nagyon köszönjük az edzők és a szülők támogatását.