Labdarúgás

1 órája

Csank Jánost meglepte az FC Hatvan

Címkék#FC Hatvan#Csank János#Tarpa SC#Vjacseszlav Jeremejev

A korábbi szövetségi kapitány is a helyszínen tekintette meg az FC Hatvan–Tarpa SC NB III.-as bajnoki mérkőzést. Csank János évek óta a Tarpa SC szaktanácsadója és megfigyelője.

Füzesi Bálint

Az újonc Tarpa SC 2–1-es győzelmet aratott az FC Hatvan otthonában. Csank János szerint eddig kellemes meglepetés a szabolcsiak szereplése.

Csank János: – NB III-as szinten jó mérkőzést láthattunk
Csank János: – NB III-as szinten jó mérkőzést láthattunk
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Csank János a tarpaiakat segíti 

– NB III-as szinten jó mérkőzést láthattunk – szögezte le a mesteredző. – A játék azonban a lendületessége mellett kissé kapkodós volt, ezt talán indokolja a két csapat fiatal átlagéletkora. A hatvaniak vezetésekor „neccesnek” éreztem a mérkőzést, mert nem voltak igazán veszélyes támadásaink, de a gyors egyenlítés után bíztam benne, hogy fizikálisan jól bírjuk a végét – a hajrában aztán a hazaiak hibája is kellett a győztes találathoz. Hozzátenném, hogy meglepett, hogy a Hatvan a tabella utolsó helyén áll, és látva élőben őket, a meglepettségem csak fokozódott, mivel kulturáltan és jól játszottak, s több tehetséges, illetve méretes játékossal rendelkeznek. Azért tartom megérdemeltnek a mieink sikerét, mert kevesebbet és kisebbeket hibáztunk. Számunkra a bennmaradás a cél, ezért eddig kellemes meglepetés a szereplésünk, de abban biztos voltam, hogy a nyáron kinevezett tréner, Vjacseszlav Jeremejev jól fogja irányítani a csapatot, hiszen kiváló futballista volt.

Érdekesség, hogy Tarpán annyira tisztelik Csank Jánost, hogy róla van elnevezve a néhány éve épült sportcsarnok.

 

