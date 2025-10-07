Detki SK: a szívvel-lélekkel történő játék a legnagyobb eredmény

A Detki SK utánpótláskorú labdarúgói a szünidőben Sirokban és Poroszlón léptek pályára, miközben örömteli módon a gyermekek létszáma megduplázódott.

A Detki SK fiataljai Nagy Antal, Jakab János, Esterházy Márton és Détári Lajos társaságában

Azok után, hogy az első lépéseket a 2024 decemberében tartott focitáborral megtették az U9-es csapattal starolt detkiek, jelenleg már az U7-es és az U11-es korosztályban is rúgják a labdát a fiatalok. Az őszi labdarúgó-idénynek valóságos „forgataggal” vágott neki a DSK. Egyetlen hét alatt Budapesttől Gyöngyösig három tornán vettek részt a klub tagjai. Eközben a szülők példás összefogással szépítették a pályát és az öltözőt, kulturált környezetet teremtve a munkához.

Hatalmas köszönet jár nekik, példaértékű az összetartás annak érdekében, hogy a gyerekek a legjobb körülmények között sportolhassanak

– mutatott rá Tóth Zsolt szakosztályelnök, aki edzőként Tóth Róberttel és Sebestyén János „Öcsi” bácsival karöltve vezényli a munkát.

Kabát Pétert (hátul, középen) is sikerült megnyerni a közös képre

A Detki SK mindhárom korosztálya az MLSZ Bozsik-programjának eseményein nyitotta a szezont. Az U7-es és az U9-es csapat fesztiválon vett részt, míg az U11-es gárda Bozsik-tornán mutatta meg tudását. Azonban nem ez jelentette az egyetlen nagy kihívást.

Meghívást kaptunk a fővárosba, a „Focizz velünk a Puskás Arénánál” elnevezésű FeVita Ifjúsági Kispályás Labdarúgó-tornára, ahol olyan patinás egyesületek akadémiái képviseltették magukat, mint az UTE, a Kecskeméti TE, a Vasas, az MTK, a Budafok és a Honvéd. Büszkén mondhatjuk, mi képviseltük Heves vármegyét, és tisztességes eredményt értünk el a rangos mezőnyben

– emelte ki Tóth Zsolt. – A torna különleges élményt is adott a lurkóknak, akik hajdani magyar válogatott legendákkal találkozhattak. Détári Lajos, Kenesei Krisztián, Telek András, Hajdú Attila, Juhász Roland és Lisztes Krisztián társaságában a gyerekek boldogan fényképezkedtek, autogramokat gyűjtöttek, és meghallgathatták a sztárok élményeit saját pályafutásukról.

A Puskás Aréna meccs nélkül is lenyűgöző látványt nyújt

A Detki SK szülői közössége példaértékű

A támogatást illetően a detki önkormányzatnak jár a köszönet, míg leglelkesebb szurkolóként szülők nélkül ezek az élmények nem valósulhattak volna meg. A gyerekek minden tornán és edzésen szívvel-lélekkel játszanak, számunkra ez a legnagyobb eredmény

– zárta szavait Tóth Zsolt.