Diáksportfesztivál Sirokban: Béla és a gombgyár esete

A „Helló, Béla vagyok, egy gombgyárban dolgozom” című közösségi játékkal melegítette be a gyerekeket Gál Zoltán a Diáksportfesztivál nyitányként.

A labdás gyakorlatok fontos részét képezték a Diáksportfesztivál programjának

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az oldott légkör megteremtésével a házigazda Országh Kristóf Általános Iskola testnevelője egyben köszöntötte az intézmények képviselőit, valamint a meghívott vendégeket.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) egri elnökségi tagjaként Bíró Csaba világította meg a rendezvény jelentőségét.

Pár évvel ezelőtt a Magyar Diáksport Szövetség vezetése megkezdte azoknak az utaknak a keresését, amelyek a XXI. század kihívásaira adnak válasz

– fogalmazott az elnökségi tag. – Az MDSZ-hez nagyon sokáig csak a diákolimpiát kapcsolták. Úgy gondoljuk, hogy a mi feladatunk az utánpótlás nevelése és az egészséges életmódra nevelés is, annak a szemléletnek a kialakítása, hogy a gyerekek aktív életmódot éljenek. Ehhez kerestünk olyan tevékenységi formákat, amelyek ezeket a célokat támogatják. Ilyen például az Aktív Iskola, a Diáksportfesztiválok, és a Magyar Diáksport Napja, amely már kibővült Európai Diáksport Nappá, hiszen ebben az évben az aktivitás hetén már 40 ország közel hárommillió regisztráltja vett részt a programon.