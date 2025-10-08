október 8., szerda

Diáksport

Diáksportfesztivál Sirokban: Béla és a gombgyár esete

Címkék#Bíró Csaba#magyar diáksport#Diáksportfesztivál#rendezvény#MDSZ#Gál Zoltán

Hat iskola (Mátraderecske, Parád, Pétervására, Recsk, Sirok, Tarnalelesz) II. korcsoportos tanulói élvezték a mozgás örömét. Sirok Diákolimpia Junior Diáksportfesztivál otthonául szolgált.

Bódi Csaba

A „Helló, Béla vagyok, egy gombgyárban dolgozom” című közösségi játékkal melegítette be a gyerekeket Gál Zoltán a Diáksportfesztivál nyitányként.

A labdás gyakorlatok fontos részét képezték a Diáksportfesztivál programjának
Az oldott légkör megteremtésével a házigazda Országh Kristóf Általános Iskola testnevelője egyben köszöntötte az intézmények képviselőit, valamint a meghívott vendégeket.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) egri elnökségi tagjaként Bíró Csaba világította meg a rendezvény jelentőségét.

Pár évvel ezelőtt a Magyar Diáksport Szövetség vezetése megkezdte azoknak az utaknak a keresését, amelyek a XXI. század kihívásaira adnak válasz

– fogalmazott az elnökségi tag. – Az MDSZ-hez  nagyon sokáig csak a diákolimpiát kapcsolták. Úgy gondoljuk, hogy a mi feladatunk az utánpótlás nevelése és az egészséges életmódra nevelés is, annak a szemléletnek a kialakítása, hogy a gyerekek aktív életmódot éljenek. Ehhez kerestünk olyan tevékenységi formákat, amelyek ezeket a célokat támogatják. Ilyen például az Aktív Iskola, a Diáksportfesztiválok, és a Magyar Diáksport Napja, amely már kibővült Európai Diáksport Nappá, hiszen ebben az évben az aktivitás hetén már 40 ország közel hárommillió regisztráltja vett részt a programon.

Diákolimpia Junior Diáksporfesztivál Sirokban

A siroki rendezvény kiváló példája annak, hogy a kisiskolák sincsenek elzárva ezek elől az események elől.

Rendelkezésre áll tornaterem, vannak szerek és akadnak lelkes pedagógusok, akik elhozzák a gyerekeket ezekre a mozgásos rendezvényekre. Nem csak a tehetséges és élsportra hivatott tanulókkal kell nekünk foglalkozni, hanem azokkal is, akik esetleg túlsúlyosak, vagy mozgáshiányban szenvednek. Remélhetőleg ezek a rendezvények előbb-utóbb az aktív életmód felé viszik a tanulókat.

Diáksportfesztivál: egy ilyen rendezvény sosem öncélú

A nyolc állomást tartalmazó, forgószínpadszerűen működő  Diáksportfesztiválon végig zenére mozogtak a gyerekek. Dr. Varga Péter már másodszor  járt Sirokban ennek apropóján.

A Diáksportfesztivál több lényegi elemmel bír 

– közölte az MDSZ Észak-magyarországi Regionális Irodájának menedzsere. – Egyrészt, hogy minél több tanulót a rendszeres mozgás felé irányítsunk, másrészt, hogy a pedagógusokkal is megismertessük a módszert, amelyben a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Egy ilyen rendezvény sosem öncélú. Amellett, hogy a gyerekek nagyon jól szórakoznak, mindig valamilyen fejlesztési célnak megfelelően képzik is magukat. A szervezők így állítják össze a feladatokat az egyes állomásokon. Heves vármegyében a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület körzetei alá tartozó felelősök szervezik a fesztiválokat, ahová várják a térségben található intézmények jelentkezését és a részvételét – emelte ki dr. Varga Péter.

 

