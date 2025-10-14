Dobó-kupa: érsekkerti ezüst a Sólyomszem TK lány versenyzőjének

A Dobó-kupa mezőnyét 41 fiú és 19 lány alkotta, akik két egyéni és két páros versenyszámban mérették meg magukat.

A Dobó-kupa mezőnyében 19 lány induló ütötte a labdát

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A házigazda Egri Városi Tenisz Klub színeit Nagy Zsombor képviselte, az ugyancsak vármegyeszékhelyi Sólyomszem Tenisz Klub színeiben pedig Molnár Borbála lépett salakra. Utóbbi versenyző Egyed Anna Zsófiával az oldalán párosban ezüstérmesként zárt. Egyéniben még ettől is jobban szerepelt az egri illetőségű, de a budapesti PG Tenisz csapatában játszó Egyed Anna Zsófia, aki megnyerte a versenyszámot. A vendéglátó egylet elnökeként Nagy György szólt Gárdos Martinról is. Az ugyancsak egri származású induló jelenleg a Pasarét TK együttesében teniszezik.