3 órája
Dobó-kupa: érsekkerti ezüst a Sólyomszem TK lány versenyzőjének
Az U14-es korosztály 60 képviselője ütötte a labdát a hétvégén az egri Érsekkertben. Az Egri Városi Tenisz Klub versenyeként a Dobó-kupa három napon át négy kategóriában kínált kihívást.
A Dobó-kupa mezőnyét 41 fiú és 19 lány alkotta, akik két egyéni és két páros versenyszámban mérették meg magukat.
A házigazda Egri Városi Tenisz Klub színeit Nagy Zsombor képviselte, az ugyancsak vármegyeszékhelyi Sólyomszem Tenisz Klub színeiben pedig Molnár Borbála lépett salakra. Utóbbi versenyző Egyed Anna Zsófiával az oldalán párosban ezüstérmesként zárt. Egyéniben még ettől is jobban szerepelt az egri illetőségű, de a budapesti PG Tenisz csapatában játszó Egyed Anna Zsófia, aki megnyerte a versenyszámot. A vendéglátó egylet elnökeként Nagy György szólt Gárdos Martinról is. Az ugyancsak egri származású induló jelenleg a Pasarét TK együttesében teniszezik.
Dobó István Kupa utánpótlás tenisz versenyFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
A Dobó-kupa döntősei
Fiú 14, egyéni:
1. Molnár Máté (Golden Ace)
2. Jávor Mihály András (MESE)
Fiú 14 páros:
1. Karg Sámuel, Molnár Máté (Pasarét TK/Golden Ace)
2. Tóth Csanád, Gárdos Martin (Dunakeszi TK/Pasarét TK)
Lány 14 egyéni:
1. Egyed Anna Zsófia (PG Tenisz)
2. Stein Emili (Bebto)
Lány 14, páros:
1. Stein Emili, Baják Léna (Bebto Team/HTF CSO-KO)
2. Egyed Anna Zsófia, Molnár Borbála (PG Tenisz/Sólyomszem TK)