október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

3 órája

Dobó-kupa: érsekkerti ezüst a Sólyomszem TK lány versenyzőjének

Címkék#Dobó-kupa#egri#Egyed Anna Zsófia#Molnár Borbála#PG Tenisz#Pasarét TK

Az U14-es korosztály 60 képviselője ütötte a labdát a hétvégén az egri Érsekkertben. Az Egri Városi Tenisz Klub versenyeként a Dobó-kupa három napon át négy kategóriában kínált kihívást.

Bódi Csaba

A Dobó-kupa mezőnyét 41 fiú és 19 lány alkotta, akik két egyéni és két páros versenyszámban mérették meg magukat.

A Dobó-kupa mezőnyében 19 lány induló ütötte a labdát
A Dobó-kupa mezőnyében 19 lány induló  ütötte a labdát 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A házigazda Egri Városi Tenisz Klub színeit Nagy Zsombor képviselte, az ugyancsak vármegyeszékhelyi Sólyomszem Tenisz Klub színeiben pedig Molnár Borbála lépett salakra. Utóbbi versenyző Egyed Anna Zsófiával az oldalán párosban ezüstérmesként zárt. Egyéniben még ettől is jobban szerepelt az egri illetőségű, de a budapesti PG Tenisz csapatában játszó Egyed Anna Zsófia, aki megnyerte a versenyszámot. A vendéglátó egylet elnökeként Nagy György szólt Gárdos Martinról is. Az ugyancsak egri származású induló jelenleg a Pasarét TK együttesében teniszezik.

Dobó István Kupa utánpótlás tenisz verseny

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

A Dobó-kupa döntősei

Fiú 14, egyéni:

1. Molnár Máté (Golden Ace)
2. Jávor Mihály András (MESE)

Fiú 14 páros:

1. Karg Sámuel, Molnár Máté (Pasarét TK/Golden Ace)
2. Tóth Csanád, Gárdos Martin (Dunakeszi TK/Pasarét TK)

Lány 14 egyéni:

1. Egyed Anna Zsófia (PG Tenisz)
2. Stein Emili (Bebto)

Lány 14, páros:

1. Stein Emili, Baják Léna (Bebto Team/HTF CSO-KO)
2. Egyed Anna Zsófia, Molnár Borbála (PG Tenisz/Sólyomszem TK)


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu