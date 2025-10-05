32 perce
A Domoszló számára könnyű prédává vált a Poroszló
Alaposan megszórták a Poroszlót. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén hat gólt szerezve nyert a Domoszló.
A Domoszló csapatából Váradi Nikolasz és Szabó Dominik is duplázott. A Poroszló továbbra is nyeretlen.
Simán nyert a Domoszló
DOMOSZLÓ SK–POROSZLÓ SE 6–0 (2–0)
Domoszló, 70 néző. V.: Nagy Ferenc (Viktor F., Molnár Z.).
DOMOSZLÓ: Szabó Vendel – Péter M. (Zimány I., 71.), Lukovszki M. (Bader Á., 82.), Szabó Viktor, Bordás D., Szabó D. (Kiszály G., 61.), Nagy P. (Váradi K., 61.), Váradi N., Lukovszki B., Lovag M. (Tresó M., 82.), Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.
POROSZLÓ: Demjén D. – Kulics A., Bóta B., Farkas J., Farkas O., Pengő Zs., Balogh G., Balogh A. (Halász M., 46.), Marton Z., Fehér F. (Nagy I., 79.), Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
GÓL: Váradi N. (21., 89.), Szabó D. (45., 55.), Szabó Viktor (65.), Bordás D. (79.).
JÓK: Szabó Viktor, Lovag M., ill. az egész vendégcsapat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Hiányzott a koncentráció, a helyzeteinknek csak a töredékét sikerült gólra váltani. Sok sikert kívánunk a sportszerű ellenfélnek!
MENYHÁRT ATTILA: – Lehet sokan elvitetnének abba a bizonyos házba, hogy ilyen eredmény után ilyet nyilatkozok, de helyenként tetszetősen játszottunk, ezert azt mondom, ha fejben is összeszedjük magunkat, elindulunk felfele. Sajnos a félidőnkénti 10-15 perc kiesés most is sokba került. Köszönjünk Ricsinek a vendéglátást, további sok sikert a szimpatikus hazaiaknak, akik korrekt játékvezetés mellett megérdemelten nyertek.
A bajnokság állása
1. Egerszólát 7 7 – – 29–4 21
2. Heréd 8 6 1 1 49–13 19
3. Domoszló 8 6 1 1 34–11 19
4. Petőfibánya 8 6 – 2 31–15 18
5. Bélapátfalva 8 5 1 2 18–15 16
6. Apc 8 5 1 2 14–16 16
7. Felsőtárkány 8 4 1 3 24–12 13
8. Tarnamente SSZE 8 4 1 3 22–17 13
9. Nagyréde 8 4 – 4 22–17 12
10.Zagyvaszántó 8 4 – 4 17–23 12
11. Abasár 8 3 1 4 22–27 10
12. Hort 8 2 – 6 20–22 6
13. Tarnaörs 8 1 – 7 17–39 3
14. Atkár 7 1 – 6 11–38 3
15. Poroszló 8 – 1 7 4–37 1
16. Vámosgyörk 6 – – 6 7–35 0
