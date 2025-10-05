A Domoszló számára könnyű prédává vált a Poroszló

GÓL: Váradi N. (21., 89.), Szabó D. (45., 55.), Szabó Viktor (65.), Bordás D. (79.).

JÓK: Szabó Viktor, Lovag M., ill. az egész vendégcsapat.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Hiányzott a koncentráció, a helyzeteinknek csak a töredékét sikerült gólra váltani. Sok sikert kívánunk a sportszerű ellenfélnek!

MENYHÁRT ATTILA: – Lehet sokan elvitetnének abba a bizonyos házba, hogy ilyen eredmény után ilyet nyilatkozok, de helyenként tetszetősen játszottunk, ezert azt mondom, ha fejben is összeszedjük magunkat, elindulunk felfele. Sajnos a félidőnkénti 10-15 perc kiesés most is sokba került. Köszönjünk Ricsinek a vendéglátást, további sok sikert a szimpatikus hazaiaknak, akik korrekt játékvezetés mellett megérdemelten nyertek.

A szombati eredményekről itt olvashat.