október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

32 perce

A Domoszló számára könnyű prédává vált a Poroszló

Címkék#POROSZLÓ SE#Domoszló DOMOSZLÓ SK#Váradi Nikolasz

Alaposan megszórták a Poroszlót. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén hat gólt szerezve nyert a Domoszló.

Heol.hu

A Domoszló csapatából Váradi Nikolasz és Szabó Dominik is duplázott. A Poroszló továbbra is nyeretlen.

A Domoszló könnyed győzelmet aratott
A Domoszló könnyed győzelmet aratott
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Simán nyert a Domoszló

DOMOSZLÓ SK–POROSZLÓ SE 6–0 (2–0)

Domoszló, 70 néző. V.: Nagy Ferenc (Viktor F., Molnár Z.).
DOMOSZLÓ: Szabó Vendel – Péter M. (Zimány I., 71.), Lukovszki M. (Bader Á., 82.), Szabó Viktor, Bordás D., Szabó D. (Kiszály G., 61.), Nagy P. (Váradi K., 61.), Váradi N., Lukovszki B., Lovag M. (Tresó M., 82.), Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.
POROSZLÓ: Demjén D. – Kulics A., Bóta B., Farkas J., Farkas O., Pengő Zs., Balogh G., Balogh A. (Halász M., 46.), Marton Z., Fehér F. (Nagy I., 79.), Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

GÓL: Váradi N. (21., 89.), Szabó D. (45., 55.),  Szabó Viktor (65.), Bordás D. (79.).
JÓK: Szabó Viktor, Lovag M., ill. az egész vendégcsapat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Hiányzott a koncentráció, a helyzeteinknek csak a töredékét sikerült gólra váltani. Sok sikert kívánunk a sportszerű ellenfélnek!
MENYHÁRT ATTILA: – Lehet sokan elvitetnének abba a bizonyos házba, hogy ilyen eredmény után ilyet nyilatkozok, de helyenként tetszetősen játszottunk, ezert azt mondom, ha fejben is összeszedjük magunkat, elindulunk felfele. Sajnos a félidőnkénti 10-15 perc kiesés most is sokba került. Köszönjünk Ricsinek a vendéglátást, további sok sikert a szimpatikus hazaiaknak, akik korrekt játékvezetés mellett megérdemelten nyertek.

A szombati eredményekről itt olvashat.

A bajnokság állása
1. Egerszólát    7    7    –    –    29–4    21
2. Heréd    8    6    1    1    49–13    19
3. Domoszló    8    6    1    1    34–11    19
4. Petőfibánya    8    6    –    2    31–15    18
5. Bélapátfalva    8    5    1    2    18–15    16
6. Apc    8    5    1    2    14–16    16
7. Felsőtárkány    8    4    1    3    24–12    13
8. Tarnamente SSZE    8    4    1    3    22–17    13
9. Nagyréde    8    4    –    4    22–17    12
10.Zagyvaszántó    8    4    –    4    17–23    12
11. Abasár    8    3    1    4    22–27    10
12. Hort    8    2    –    6    20–22    6
13. Tarnaörs    8    1    –    7    17–39    3
14. Atkár    7    1    –    6    11–38    3
15. Poroszló    8    –    1    7    4–37    1
16. Vámosgyörk    6    –    –    6    7–35    0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu