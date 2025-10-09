A 15 éves egri lánytól nem akadt jobb ökölvívó a hajdúhadházi ob-n

Heves vármegyéből öt klub, a bélapátfalvi DrKo SE, a Nehézatlétikai Boksz Klub Gyöngyös, a Gyöngyösi Atlétikai Klub, a Petőfibányai Bányász és az Egri Városi Sportiskola indított versenyzőt. Az országos bajnokságon 11 medállal gazdagodtak a mieink. Aranyérem Dorkó Laura nevéhez fűződik, aki 15 évesen, 50. meccsén, negyedik magyar bajnoki címét szerezte. Az EVSI kiválósága az U17-es korosztály legjobb lány versenyzőjének járó különdíjat is kiérdemelte.

Dorkó Laura hatalmas tehetsége a sportágnak

Forrás: Beküldött fotó

Dorkó Laura az EVSI csapatát erősítette

Az Egri VSI színeiben tizenegy versenyző húzott kesztyűt, a mérleg egy arany-, három ezüst- és négy bronzérem. A Dorkó Péter vezette vármegyeszékhelyi együttes a csapatversenyben a harmadik helyen végzett.