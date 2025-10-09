1 órája
A 15 éves egri lánytól nem akadt jobb ökölvívó a hajdúhadházi ob-n
Hetvenhárom klub versenyzője lépett szorítóba Hajdúhadházon, ahol az U13-as valamint az U17-es korosztály legjobbjai tartottak seregszemlét. A korosztályos országos bajnokságon az Egri VSI kiválósága, Dorkó Laura az aranyérem mellé különdíjban is részesült.
Heves vármegyéből öt klub, a bélapátfalvi DrKo SE, a Nehézatlétikai Boksz Klub Gyöngyös, a Gyöngyösi Atlétikai Klub, a Petőfibányai Bányász és az Egri Városi Sportiskola indított versenyzőt. Az országos bajnokságon 11 medállal gazdagodtak a mieink. Aranyérem Dorkó Laura nevéhez fűződik, aki 15 évesen, 50. meccsén, negyedik magyar bajnoki címét szerezte. Az EVSI kiválósága az U17-es korosztály legjobb lány versenyzőjének járó különdíjat is kiérdemelte.
Dorkó Laura az EVSI csapatát erősítette
Az Egri VSI színeiben tizenegy versenyző húzott kesztyűt, a mérleg egy arany-, három ezüst- és négy bronzérem. A Dorkó Péter vezette vármegyeszékhelyi együttes a csapatversenyben a harmadik helyen végzett.
Nagy Viktória szenzációsan teljesített a 74. Bornemisszán
A Heves vármegyei versenyzők helyezései
U13-AS KOROSZTÁLY
Lányok
36 kg: 3. Ádám Antónia (Egri VSI)
Fiúk
40 kg: 3. Pollák Ádám (GYAK)
42 kg: 2. Váradi Ádám (Egri VSI)
U17-ÖS KOROSZTÁLY
Lányok
52 kg: 1. Dorkó Laura (Egri VSI), 2. Fazekas Luca (GYAK)
54 kg: 3. Spagina Lara (Egri VSI)
60 kg: 3. Ongai Blanka (Egri VSI)
Fiúk
44 kg: 3. Ajtai Andor (Petőfibányai Bányász SK)
60 kg: 2. Csipkés Arnold (Egri VSI)
63 kg: 2. Asztalos Hunor (Egri VSI), 3. Megyesi Szebasztián (Egri VSI)
Eb-hangolás Tatán
Az október 16. és 26. között esedékes montenegrói U15-ös Európa-bajnokság előtt, utoljára Tatán edzőtáborozik a magyar korosztályos válogatott. A kontinenstornára két egri versenyző Nagy Viktória (44 kg) és Harkály Sándor (48 kg) utazhat.
Egri Városi Sportiskola: 117 klub közül az első tízben Dorkó Péterék