Kézilabda

Az egrieknek feladta a leckét a DVTK

Címkék#Eger#Miklós Gergő#DVTK

Sorban ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte az Eger. A DVTK ellen a vártnál nagyobb ellenállásba ütköztek Kiss Gergőék.

Sike Károly

Megilletődöttség nélkül kezdte a találkozót a DVTK, míg az egriek csak keresték önmagukat. Először a 18. percben 6–5-nél vette át a vezetést a házigazda, leszakítani azonban nem sikerült a szívósan küzdő miskolciakat. A második félidő közepén már többször is négygólos különbség szerepelt az eredményjelzőn, ami a hajrában behozhatatlannak bizonyult a vendégcsapat számára. Egri részről a 15 lövést hárító Miklós Gergő és 10 gólig jutó Nkousa Dávid ismét főszerepet vállalt a győzelemből.

Miklós Gergő 15 védést mutatott be a DVTK ellen
Lelkesen küzdött a DVTK

A férfi NB I/B 5. fordulójának mérkőzésén:

EGER–DVTK 24–21 (11–11)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 550 néző. V.: Marosi Z., Pap E. M.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 1, Sikler 2, Kiss G., Török-Vida 1, Spekhardt 2, Katona A. 2. Csere: Szabad (kapus), Czabula 2, Barta B., Bodnár Á. 2, Nkousa 10, Bőti 2. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 4–5, 18. p.: 6–5, 24. p.: 9–8, 36. p.: 15–14, 42. p.: 18–14, 48. p.: 20–18, 54. p.: 22–19.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 16. perc,
HÉTMÉTERESEK: –, ill. 3/3.

PADLA JÓZSEF: – Enerváltan kezdtük a találkozót, az ellenfél belelkesedett és nehezen tudtuk tartani őket. Az emberelőnyöket jól használtuk ki, ebből sikerült építkezni. A második félidőben akadt egy időszak, amikor ismét ránk jöttek a borsodiak, de néhány egyéni villanás megakadályozta a nagyobb bajt. Igyekszünk levonni a tanulságokat és jövő héten még több energiát mozgósítva állunk bele a következő bajnoki találkozóba.
KÖVETKEZIK: Eger–Békési FKC, október 10., péntek, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Békési FKC–Százhalombattai KE 24–22, Vecsési KKFT–Csépe Salgótarjáni SKC 23–22, Veszprém Handball Academy U21–PTE PEAC 39–28, Dabas KC–Mezőkövesdi KC 44–29, DEAC–Veszprémi KKFT 33–22.

A további menetrend
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
17.00: Ferencvárosi TC U21–Ceglédi KK
16.00: OTP Bank-Pick Szeged U21–PLER-Budapest U21

 

