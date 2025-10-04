Az egrieknek feladta a leckét a DVTK

Megilletődöttség nélkül kezdte a találkozót a DVTK, míg az egriek csak keresték önmagukat. Először a 18. percben 6–5-nél vette át a vezetést a házigazda, leszakítani azonban nem sikerült a szívósan küzdő miskolciakat. A második félidő közepén már többször is négygólos különbség szerepelt az eredményjelzőn, ami a hajrában behozhatatlannak bizonyult a vendégcsapat számára. Egri részről a 15 lövést hárító Miklós Gergő és 10 gólig jutó Nkousa Dávid ismét főszerepet vállalt a győzelemből.

Miklós Gergő 15 védést mutatott be a DVTK ellen

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Lelkesen küzdött a DVTK

A férfi NB I/B 5. fordulójának mérkőzésén:

EGER–DVTK 24–21 (11–11)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 550 néző. V.: Marosi Z., Pap E. M.

EGER: Miklós G. – Dörnyei 1, Sikler 2, Kiss G., Török-Vida 1, Spekhardt 2, Katona A. 2. Csere: Szabad (kapus), Czabula 2, Barta B., Bodnár Á. 2, Nkousa 10, Bőti 2. Edző: Padla József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 4–5, 18. p.: 6–5, 24. p.: 9–8, 36. p.: 15–14, 42. p.: 18–14, 48. p.: 20–18, 54. p.: 22–19.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 16. perc,

HÉTMÉTERESEK: –, ill. 3/3.