Kézilabda

Rangadó vár az Egerre: összeszokott társaság érkezik

Címkék#Eger#Padla József#Békési FKC

A közvetlen riválissal szemben szerzett pontok duplán számítanak. Ennek a mondásnak a szellemében készül az eddigi öt mérkőzéséből ötöt megnyerő Eger a pénteken 18 órakor kezdődő Békési FKC elleni hazai találkozóra.

Sike Károly

A viharsarki gárda is tagja annak a hat együttest számláló élmezőnynek, amelyből a végén bármelyik gárda odaérhet az érmes helyek valamelyikére. Az Eger az alsóházi csapatok elleni mérkőzéseket magabiztosan nyerte, most jöhet az eddigi legnagyobb megmérettetés.

Kiss Gergőék védőmunkája aranyat ér az Eger csapatának
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Pénteken már pályán az Eger

A férfi NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:

EGER (2.)–BÉKÉSI FKC (6.)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Haskó T., Natkai N.
Az edzőként Czifra Tibor vezette BFKC öt mérkőzést követően négy győzelemmel áll a tabellán. A gárda a nyitófordulóban az FTC U21-es csapatától szenvedett vereséget (28–29), de aztán a Mezőkövesd (26–25), a Szeged U21 (33–31), a DVTK (34–29) és a Százhalombatta ellen (24–22) is nyertek Varsandán Áronék. A békésieket erősíti az a Kepess János is, aki a 2022/23-as szezonban tagja volt a QHB-Eger NB I/B-s bajnokcsapatának.

– A vendégek mellett szól, hogy a csapat magja évek óta együtt játszik, összeszokott társaság, amely még jól is kezdte a bajnokságot – fogalmazott az egriek edzője, Padla József, aki 2021 és 2024 között a Békési FKC szakmai munkáját irányította, utolsó évében bronzérmesként zárt, ezzel feljutást érő helyre vezette a viharsarki gárdát. 

– Különleges érzésekkel készülök a találkozóra, a több év közös munka nem múlt el bennem nyomtalanul. Kíváncsian várom a találkozót, izgalmas csatára van kilátás, ahol nagyon fontos szerepet játszhat a mérkőzés alakulásában a koncentráicó és a taktikai fegyelem. Bízom benne, hogy pénteken is megtelik a Kemény Ferenc Sportcsarnok, fantasztikus közönségünk előtt mindent megteszünk az újabb győzelemért.

A további menetrend

OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.00: Ceglédi KK–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.30: DVTK–Dabas KC
OKTÓBER 11., SZOMBAT
12.00: PTE PEAC–Ferencvárosi TC U21
17.00: PLER-Budapest U21–Százhalombattai KE
18.00: Mezőkövesdi KC–Vecsési KKFT
18.00: Csépe Salgótarjáni SKC–DEAC
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
18.00: Veszprémi KKFT–Veszprém Handball Academy U21

A bajnokság állása
1. Veszprém U21    5    5    –    –    159–123    10
2. Eger    5    5    –    –    141–107    10
3. Vecsés    5    5    –    –    158–126    10
4. DEAC    5    4    –    1    156–125    8
5. Dabas    5    4    –    1    183–153    8
6. Békés    5    4    –    1    145–136    8
7. PLER U21    5    2    1    2    147–146    5
8. Százhalombatta    5    2    –    3    129–137    4
9. Mezőkövesd    5    2    –    3    137–150    4
10. Cegléd    5    2    –    3    135–152    4
11. Szeged U21    5    1    1    3    146–151    3
12. FTC U21    5    1    –    4    140–157    2
13. Veszprémi KKFT    5    1    –    4    129–173    2
14. Salgótarján    5    –    1    4    130–139    1
15. DVTK    5    –    1    4    137–155    1
16. PTE PEAC    5    –    –    5    128–170    0

 

