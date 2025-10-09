56 perce
Rangadó vár az Egerre: összeszokott társaság érkezik
A közvetlen riválissal szemben szerzett pontok duplán számítanak. Ennek a mondásnak a szellemében készül az eddigi öt mérkőzéséből ötöt megnyerő Eger a pénteken 18 órakor kezdődő Békési FKC elleni hazai találkozóra.
A viharsarki gárda is tagja annak a hat együttest számláló élmezőnynek, amelyből a végén bármelyik gárda odaérhet az érmes helyek valamelyikére. Az Eger az alsóházi csapatok elleni mérkőzéseket magabiztosan nyerte, most jöhet az eddigi legnagyobb megmérettetés.
Pénteken már pályán az Eger
A férfi NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:
EGER (2.)–BÉKÉSI FKC (6.)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Haskó T., Natkai N.
Az edzőként Czifra Tibor vezette BFKC öt mérkőzést követően négy győzelemmel áll a tabellán. A gárda a nyitófordulóban az FTC U21-es csapatától szenvedett vereséget (28–29), de aztán a Mezőkövesd (26–25), a Szeged U21 (33–31), a DVTK (34–29) és a Százhalombatta ellen (24–22) is nyertek Varsandán Áronék. A békésieket erősíti az a Kepess János is, aki a 2022/23-as szezonban tagja volt a QHB-Eger NB I/B-s bajnokcsapatának.
– A vendégek mellett szól, hogy a csapat magja évek óta együtt játszik, összeszokott társaság, amely még jól is kezdte a bajnokságot – fogalmazott az egriek edzője, Padla József, aki 2021 és 2024 között a Békési FKC szakmai munkáját irányította, utolsó évében bronzérmesként zárt, ezzel feljutást érő helyre vezette a viharsarki gárdát.
– Különleges érzésekkel készülök a találkozóra, a több év közös munka nem múlt el bennem nyomtalanul. Kíváncsian várom a találkozót, izgalmas csatára van kilátás, ahol nagyon fontos szerepet játszhat a mérkőzés alakulásában a koncentráicó és a taktikai fegyelem. Bízom benne, hogy pénteken is megtelik a Kemény Ferenc Sportcsarnok, fantasztikus közönségünk előtt mindent megteszünk az újabb győzelemért.
A további menetrend
OKTÓBER 10., PÉNTEK
18.00: Ceglédi KK–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.30: DVTK–Dabas KC
OKTÓBER 11., SZOMBAT
12.00: PTE PEAC–Ferencvárosi TC U21
17.00: PLER-Budapest U21–Százhalombattai KE
18.00: Mezőkövesdi KC–Vecsési KKFT
18.00: Csépe Salgótarjáni SKC–DEAC
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
18.00: Veszprémi KKFT–Veszprém Handball Academy U21
A bajnokság állása
1. Veszprém U21 5 5 – – 159–123 10
2. Eger 5 5 – – 141–107 10
3. Vecsés 5 5 – – 158–126 10
4. DEAC 5 4 – 1 156–125 8
5. Dabas 5 4 – 1 183–153 8
6. Békés 5 4 – 1 145–136 8
7. PLER U21 5 2 1 2 147–146 5
8. Százhalombatta 5 2 – 3 129–137 4
9. Mezőkövesd 5 2 – 3 137–150 4
10. Cegléd 5 2 – 3 135–152 4
11. Szeged U21 5 1 1 3 146–151 3
12. FTC U21 5 1 – 4 140–157 2
13. Veszprémi KKFT 5 1 – 4 129–173 2
14. Salgótarján 5 – 1 4 130–139 1
15. DVTK 5 – 1 4 137–155 1
16. PTE PEAC 5 – – 5 128–170 0
