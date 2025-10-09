Rangadó vár az Egerre: összeszokott társaság érkezik

A viharsarki gárda is tagja annak a hat együttest számláló élmezőnynek, amelyből a végén bármelyik gárda odaérhet az érmes helyek valamelyikére. Az Eger az alsóházi csapatok elleni mérkőzéseket magabiztosan nyerte, most jöhet az eddigi legnagyobb megmérettetés.

Kiss Gergőék védőmunkája aranyat ér az Eger csapatának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Pénteken már pályán az Eger

A férfi NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:

EGER (2.)–BÉKÉSI FKC (6.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Haskó T., Natkai N.

Az edzőként Czifra Tibor vezette BFKC öt mérkőzést követően négy győzelemmel áll a tabellán. A gárda a nyitófordulóban az FTC U21-es csapatától szenvedett vereséget (28–29), de aztán a Mezőkövesd (26–25), a Szeged U21 (33–31), a DVTK (34–29) és a Százhalombatta ellen (24–22) is nyertek Varsandán Áronék. A békésieket erősíti az a Kepess János is, aki a 2022/23-as szezonban tagja volt a QHB-Eger NB I/B-s bajnokcsapatának.

– A vendégek mellett szól, hogy a csapat magja évek óta együtt játszik, összeszokott társaság, amely még jól is kezdte a bajnokságot – fogalmazott az egriek edzője, Padla József, aki 2021 és 2024 között a Békési FKC szakmai munkáját irányította, utolsó évében bronzérmesként zárt, ezzel feljutást érő helyre vezette a viharsarki gárdát.

– Különleges érzésekkel készülök a találkozóra, a több év közös munka nem múlt el bennem nyomtalanul. Kíváncsian várom a találkozót, izgalmas csatára van kilátás, ahol nagyon fontos szerepet játszhat a mérkőzés alakulásában a koncentráicó és a taktikai fegyelem. Bízom benne, hogy pénteken is megtelik a Kemény Ferenc Sportcsarnok, fantasztikus közönségünk előtt mindent megteszünk az újabb győzelemért.