Kézilabda

2 órája

A húzd meg, ereszd meg csatát az Eger nyerte

Nem lassít a vármegyeszékhelyi gárda. A férfi NB I/B 6. fordulójában a Békési FKC elleni is nyert az Eger, amely továbbra is százszázalékos a bajnokságban.

Sike Károly

Egri részről Sikler Kristóf begipszelt kézzel érkezett a mérkőzésre. A jobbátlövő csuklójában törött el egy csont, emiatt jóideig harcképtelen marad. A többiekről viszont sütött az elszántság, a remek kezdés pedig megadta az alaphangot a találkozóhoz. Végig az Eger irányított, a vendégek csak futottak az eredmény után. A 13. percben már 8–3-as állás szerepelt az eredményjelzőn, s ugyan a békésiek rendre felzárkóztak, egyenlíteni egyszer sem sikerült. A legnagyobb különbség a 43. percben 24–17-nél mutatkozott.

Dörnyei Borisz számított az Eger egyik legjobbjának
Dörnyei Borisz számított az Eger egyik legjobbjának
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadót nyert az Eger

A férfi NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:

EGER–BÉKÉSI FKC 31–27 (17–15)  
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 480 néző. V.: Haskó T., Natkai N.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 5, Bodnár 1, Kiss G., Spekhardt 5, Török-Vida 3, Bőti 5. Csere: Szabad (kapus), Czabula 3, Barta B., Nkousa 9. Edző: Padla József                    
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 7–3, 18. p.: 10–7, 24. p.: 15–12, 36. p.: 20–17, 42. p.: 23–17, 48. p.: 26–22, 54. p.: 28–26.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 6/5, ill. 4/3.

PADLA JÓZSEF: – Hullámzó mérkőzés volt, kicsit húzd meg, ereszd meg. A taktikai újításokra rendre reagált az ellenfél. Fontos volt, hogy végig bírjuk energiával. Adódtak kritikus időszakok, akkor nagyon fontos volt egy-egy egyéni megvillanás, ami átlendítette a csapatot. Büszkék lehetünk a srácokra, mert nagyon sok energiát megmozgattak, és közönségszórakoztató mérkőzést produkáltak.
KÖVETKEZIK: Dabas KC–Eger, október 18., szombat, 16.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ceglédi KK–OTP Bank-Pick Szeged U21 30–29, DVTK–Dabas KC 27–39.

A további menetrend
OKTÓBER 11., SZOMBAT
12.00: PTE PEAC–Ferencvárosi TC U21
17.00: PLER-Budapest U21–Százhalombattai KE
18.00: Mezőkövesdi KC–Vecsési KKFT
18.00: Csépe Salgótarjáni SKC–DEAC
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
18.00: Veszprémi KKFT–Veszprém Handball Academy U21

Eger-Békési FKC kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

 

