A húzd meg, ereszd meg csatát az Eger nyerte

Egri részről Sikler Kristóf begipszelt kézzel érkezett a mérkőzésre. A jobbátlövő csuklójában törött el egy csont, emiatt jóideig harcképtelen marad. A többiekről viszont sütött az elszántság, a remek kezdés pedig megadta az alaphangot a találkozóhoz. Végig az Eger irányított, a vendégek csak futottak az eredmény után. A 13. percben már 8–3-as állás szerepelt az eredményjelzőn, s ugyan a békésiek rendre felzárkóztak, egyenlíteni egyszer sem sikerült. A legnagyobb különbség a 43. percben 24–17-nél mutatkozott.

Dörnyei Borisz számított az Eger egyik legjobbjának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rangadót nyert az Eger

A férfi NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:

EGER–BÉKÉSI FKC 31–27 (17–15)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 480 néző. V.: Haskó T., Natkai N.

EGER: Miklós G. – Dörnyei 5, Bodnár 1, Kiss G., Spekhardt 5, Török-Vida 3, Bőti 5. Csere: Szabad (kapus), Czabula 3, Barta B., Nkousa 9. Edző: Padla József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 7–3, 18. p.: 10–7, 24. p.: 15–12, 36. p.: 20–17, 42. p.: 23–17, 48. p.: 26–22, 54. p.: 28–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/5, ill. 4/3.