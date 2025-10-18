1 órája
Közvetlen riválisától csent pontot az Eger
A mérkőzés alakulását tekintve győzelemmel felérő döntetlen. A férfi NB I/B 7. fordulójában a Dabas KC vendégeként szerzett pontot az Eger, amely továbbra is veretlen a bajnokságban.
Az Eger többször is 3-4 gólos hátrányból kapaszkodott vissza, az erőfeszítések pedig nem voltak hiábavalók.
A hajrában nagyot ment az Eger
A 20. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az egriek eladott labdáiból gyors ellentámadásokat vezetve négygólos előnyre (14–10) tett szert a vendéglátó. Padla József időkérését követően vettek új lendületet Dörnyei Boriszék, s a szüntre minimálisra csökkentették a hátrányt. A második játékrészben is a Dabas diktálta a tempót, az egrieknek többször is háromgólos hátrányból kellett kapaszkodni. Az utolsó két percben úgy sikerült 33–31-es állásról pontot menteni, hogy Spekhardt Gergő és Dörnyei Borisz is betalált, miközben Miklós Gergő három védést is bemutatott. Kapusunk az utolsó másodpercben Ács Tamás lövését hárította, s végül 14 védéssel zárta a találkozót.
A férfi NB I/B 7. fordulójának mérkőzésén:
DABAS KC–EGER 33–33 (17–16)
Dabas, OBO Aréna, 800 néző. V.: Nagy F., Túróczy J.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 6, Bodnár Á. 3, Czabula 5, Török-Vida 6, Nkousa 3, Katona A. 1. Csere: Szabad (kapus), Moravszki, Kiss G., Spekhardt 8, Bőti 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 9–9, 24. p.: 14–11, 36. p.: 21–19, 42. p.: 24–22, 48. p.: 28–25, 54. p.: 31–31.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 8/7, ill. 3/3.
PADLA JÓZSEF: – Élcsapat otthonában sikerült pontot szerezni, ami komoly értékkel bír. Végig a hazaiak vezettek, a hibáinkat könyörtelenül büntették. A végjátékra felzárkóztunk és úgy mentettük döntetlenre a találkozót, hogy az utolsó percben Miklós Gergő több bravúrt is bemutatott a kapuban.
KÖVETKEZIK: Eger–Vecsési KKFT, október 25., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Vecsési KKFT–DVTK 27–21, Békési FKC–PLER-Budapest U21 38–33, DEAC–Mezőkövesdi KC 27–23, Százhalombattai KE–Ceglédi KK 29–27, Veszprém Handball Academy U21–Csépe Salgótarjáni SKC 38–30.
A további menetrend
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
15.30: Ferencvárosi TC U21–Veszprémi KKFT
18.00: OTP Bank-Pick Szeged U21–PTE PEAC
A bajnokság állása
1. Veszprém U21 7 7 – – 239–173 14
2. Vecsés 7 7 – – 220–172 14
3. Eger 7 6 1 – 205–167 13
4. DEAC 7 6 – 1 217–168 12
5. Dabas 7 5 1 1 255–213 11
6. Békés 7 5 – 2 210–200 10
7. Százhalombatta 7 4 – 3 195–193 8
8. Cegléd 7 3 – 4 192–210 6
9. PLER U21 7 2 1 4 209–221 5
10. Mezőkövesd 7 2 – 5 185–212 4
11. Szeged U21 6 1 1 4 175–181 3
12. FTC U21 6 1 – 5 167–187 2
13. PTE PEAC 6 1 – 5 158–197 2
14. Veszprémi KKFT 6 1 – 5 149–215 2
15. Salgótarján 7 – 1 6 180–211 1
16. DVTK 7 – 1 6 185–221 1
Mezőkövesden sem lassított az Eger, ismét akadt két kulcsfigura