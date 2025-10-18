október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Közvetlen riválisától csent pontot az Eger

Címkék#Dabas#Eger#Dörnyei Borisz

A mérkőzés alakulását tekintve győzelemmel felérő döntetlen. A férfi NB I/B 7. fordulójában a Dabas KC vendégeként szerzett pontot az Eger, amely továbbra is veretlen a bajnokságban.

Sike Károly

Az Eger többször is 3-4 gólos hátrányból kapaszkodott vissza, az erőfeszítések pedig nem voltak hiábavalók.

A hajrában Spekhardt Gergő (a labdával) és Dörnyei Borisz is fontos szerepet vállalt az Eger pontszerzésében
A hajrában Spekhardt Gergő (a labdával) és Dörnyei Borisz is fontos szerepet vállalt az Eger pontszerzésében
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A hajrában nagyot ment az Eger

A 20. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az egriek eladott labdáiból gyors ellentámadásokat vezetve négygólos előnyre (14–10) tett szert a vendéglátó. Padla József időkérését követően vettek új lendületet Dörnyei Boriszék, s a szüntre minimálisra csökkentették a hátrányt. A második játékrészben is a Dabas diktálta a tempót, az egrieknek többször is háromgólos hátrányból kellett kapaszkodni. Az utolsó két percben úgy sikerült 33–31-es állásról pontot menteni, hogy Spekhardt Gergő és Dörnyei Borisz is betalált, miközben Miklós Gergő három védést is bemutatott. Kapusunk az utolsó másodpercben Ács Tamás lövését hárította, s végül 14 védéssel zárta a találkozót.

A férfi NB I/B 7. fordulójának mérkőzésén:

DABAS KC–EGER 33–33 (17–16)
Dabas, OBO Aréna, 800 néző. V.: Nagy F., Túróczy J.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 6, Bodnár Á. 3, Czabula 5, Török-Vida 6, Nkousa 3, Katona A. 1. Csere: Szabad (kapus), Moravszki, Kiss G., Spekhardt 8, Bőti 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 9–9, 24. p.: 14–11, 36. p.: 21–19, 42. p.: 24–22, 48. p.: 28–25, 54. p.: 31–31.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 8/7, ill. 3/3.
PADLA JÓZSEF: – Élcsapat otthonában sikerült pontot szerezni, ami komoly értékkel bír. Végig a hazaiak vezettek, a hibáinkat könyörtelenül büntették. A végjátékra felzárkóztunk és úgy mentettük döntetlenre a találkozót, hogy az utolsó percben Miklós Gergő több bravúrt is bemutatott a kapuban.
KÖVETKEZIK: Eger–Vecsési KKFT, október 25., szombat, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Vecsési KKFT–DVTK 27–21, Békési FKC–PLER-Budapest U21 38–33, DEAC–Mezőkövesdi KC 27–23, Százhalombattai KE–Ceglédi KK 29–27,  Veszprém Handball Academy U21–Csépe Salgótarjáni SKC 38–30.

A további menetrend

OKTÓBER 19., VASÁRNAP
15.30: Ferencvárosi TC U21–Veszprémi KKFT
18.00: OTP Bank-Pick Szeged U21–PTE PEAC

A bajnokság állása
1. Veszprém U21    7    7    –    –    239–173    14
2. Vecsés    7    7    –    –    220–172    14
3. Eger    7    6    1    –    205–167    13
4. DEAC    7    6    –    1    217–168    12
5. Dabas    7    5    1    1    255–213    11
6. Békés    7    5    –    2    210–200    10
7. Százhalombatta    7    4    –    3    195–193    8
8. Cegléd    7    3    –    4    192–210    6
9. PLER U21    7    2    1    4    209–221    5
10. Mezőkövesd    7    2    –    5    185–212    4
11. Szeged U21    6    1    1    4    175–181    3
12. FTC U21    6    1    –    5    167–187    2
13. PTE PEAC    6    1    –    5    158–197    2
14. Veszprémi KKFT    6    1    –    5    149–215    2
15. Salgótarján    7    –    1    6    180–211    1
16. DVTK    7    –    1    6    185–221    1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu