Közvetlen riválisától csent pontot az Eger

Az Eger többször is 3-4 gólos hátrányból kapaszkodott vissza, az erőfeszítések pedig nem voltak hiábavalók.

A hajrában Spekhardt Gergő (a labdával) és Dörnyei Borisz is fontos szerepet vállalt az Eger pontszerzésében

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A hajrában nagyot ment az Eger

A 20. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az egriek eladott labdáiból gyors ellentámadásokat vezetve négygólos előnyre (14–10) tett szert a vendéglátó. Padla József időkérését követően vettek új lendületet Dörnyei Boriszék, s a szüntre minimálisra csökkentették a hátrányt. A második játékrészben is a Dabas diktálta a tempót, az egrieknek többször is háromgólos hátrányból kellett kapaszkodni. Az utolsó két percben úgy sikerült 33–31-es állásról pontot menteni, hogy Spekhardt Gergő és Dörnyei Borisz is betalált, miközben Miklós Gergő három védést is bemutatott. Kapusunk az utolsó másodpercben Ács Tamás lövését hárította, s végül 14 védéssel zárta a találkozót.