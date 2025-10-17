Dabason a legeredményesebb támadósorral találkozik az Eger

Az előző szezonban még az élvonalban találkozott egymással a Dabas és az Eger, amely egy osztállyal lentebb is riválisként tekint egymásra.

Az Eger védelme eddig remekül teljesít. Kiss Gergő vezére a hátsó alakzatnak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Idegenben lép pályára az Eger

A férfi NB I/B 7. fordulójában:

DABAS KC (5.)–EGER (3.)

Dabas, OBO Aréna, szombat, 16.00. V.: Nagy F., Túróczy J.

A makulátlan mérleg megőrzésére készül az egri gárda, amely szombaton alighanem az eddigi legkeményebb ellenféllel néz szembe. Érdekesség, hogy az elmúlt fordulókban a két együttes szinte ugyan azt az utat járta be: a PTE PEAC, a Veszprémi KKFT, a Csépe Salgótarjáni SKC, a Mezőkövesdi KC és a DVTK elleni összecsapást egyaránt győzelemmel zárták. Két jó formában lévő csapat találkozik, a mérkőzés kimenetele szinte megjósolhatatlan.

Ellenfélmustra

Az NB I.-ből való kiesést követően a nyáron 14 játékos intett búcsút a Dabasnak, köztük az Egerbe szerződő balszélsővel, Katona Alexel. Az élvonalbeli csapatból a másodosztályra öten maradtak hírmondónak, miközben a szakmai munkát továbbra is Tomori Győző irányítja. A csapat legeredményesebb játékosa a 33 éves Zdolik Bence, aki 2014-ben tagja volt a dániai Európa-bajnokságon nyolcadik magyar férfi válogatottnak. A balátlövő 47 bajnoki gólnál jár a szezonban.

– A Dabas lőtte a legtöbb gólt az idei bajnokságban (6 meccs/222 gól – a szerk.), ennek tükrében izgalmas kihívást jelentett a találkozóra való felkészülés – jelentette ki az egriek edzője, Padla József.

– Modern, gyors kézilabdát játszanak, sok fiatal és néhány rutinos játékossal a soraikban, akik kimagasló egyéni teljesítményre képesek. Bízom benne, hogy sok egri szurkoló kisér el bennünket az idegenbeli rangadóra, ahol várhatóan szoros küzdelemben, dől el a pontok sorsa.

A legeredményesebb támadósor a legjobb védelemmel találkozik, hiszen hat forduló alatt a legkevesebb gólt (134) az Eger kapta. Kiss Gergőék négy alakommal is 23 gól alatt tartották ellenfelüket. Miklós Gergő a hat mérkőzésen 74 védést mutatott be.