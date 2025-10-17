33 perce
Dabason a legeredményesebb támadósorral találkozik az Eger
A legeredményesebb támadósor a legjobb védelemmel találkozik. Az öt forduló óta veretlen Dabas KC a százszázalékos mérleggel rendelkező Eger csapatát fogadja a férfi NB I/B 7. fordulójában.
Az előző szezonban még az élvonalban találkozott egymással a Dabas és az Eger, amely egy osztállyal lentebb is riválisként tekint egymásra.
Idegenben lép pályára az Eger
A férfi NB I/B 7. fordulójában:
DABAS KC (5.)–EGER (3.)
Dabas, OBO Aréna, szombat, 16.00. V.: Nagy F., Túróczy J.
A makulátlan mérleg megőrzésére készül az egri gárda, amely szombaton alighanem az eddigi legkeményebb ellenféllel néz szembe. Érdekesség, hogy az elmúlt fordulókban a két együttes szinte ugyan azt az utat járta be: a PTE PEAC, a Veszprémi KKFT, a Csépe Salgótarjáni SKC, a Mezőkövesdi KC és a DVTK elleni összecsapást egyaránt győzelemmel zárták. Két jó formában lévő csapat találkozik, a mérkőzés kimenetele szinte megjósolhatatlan.
Ellenfélmustra
Az NB I.-ből való kiesést követően a nyáron 14 játékos intett búcsút a Dabasnak, köztük az Egerbe szerződő balszélsővel, Katona Alexel. Az élvonalbeli csapatból a másodosztályra öten maradtak hírmondónak, miközben a szakmai munkát továbbra is Tomori Győző irányítja. A csapat legeredményesebb játékosa a 33 éves Zdolik Bence, aki 2014-ben tagja volt a dániai Európa-bajnokságon nyolcadik magyar férfi válogatottnak. A balátlövő 47 bajnoki gólnál jár a szezonban.
– A Dabas lőtte a legtöbb gólt az idei bajnokságban (6 meccs/222 gól – a szerk.), ennek tükrében izgalmas kihívást jelentett a találkozóra való felkészülés – jelentette ki az egriek edzője, Padla József.
– Modern, gyors kézilabdát játszanak, sok fiatal és néhány rutinos játékossal a soraikban, akik kimagasló egyéni teljesítményre képesek. Bízom benne, hogy sok egri szurkoló kisér el bennünket az idegenbeli rangadóra, ahol várhatóan szoros küzdelemben, dől el a pontok sorsa.
A legeredményesebb támadósor a legjobb védelemmel találkozik, hiszen hat forduló alatt a legkevesebb gólt (134) az Eger kapta. Kiss Gergőék négy alakommal is 23 gól alatt tartották ellenfelüket. Miklós Gergő a hat mérkőzésen 74 védést mutatott be.
A további menetrend
OKTÓBER 17., PÉNTEK
18.30: Vecsési KKFT (2.)–DVTK (16.)
OKTÓBER 18., SZOMBAT
18.00: Békési FKC (6.)–PLER-Budapest U21 (9.)
18.00: DEAC (4.)–Mezőkövesdi KC (10.)
18.00: Százhalombattai KE (7.)–Ceglédi KK (8.)
18.00: Veszprém Handball Academy U21 (1.)–Csépe Salgótarjáni SKC (15.)
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
15.30: Ferencvárosi TC U21 (12.)–Veszprémi KKFT (14.)
18.00: OTP Bank-Pick Szeged U21 (11.)–PTE PEAC (13.)
A bajnokság állása
1. Veszprém U21 6 6 – – 201–143 12
2. Vecsés 6 6 – – 193–151 12
3. Eger 6 6 – – 172–134 12
4. DEAC 6 5 – 1 190–145 10
5. Dabas 6 5 – 1 222–180 10
6. Békés 6 4 – 2 172–167 8
7. Százhalombatta 6 3 – 3 166–166 6
8. Cegléd 6 3 – 3 165–181 6
9. PLER U21 6 2 1 3 176–183 5
10. Mezőkövesd 6 2 – 4 162–185 4
11. Szeged U21 6 1 1 4 175–181 3
12. FTC U21 6 1 – 5 167–187 2
13. PTE PEAC 6 1 – 5 158–197 2
14. Veszprémi KKFT 6 1 – 5 149–215 2
15. Salgótarján 6 – 1 5 150–173 1
16. DVTK 6 – 1 5 164–194 1
