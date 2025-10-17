október 17., péntek

Kézilabda

Dabason a legeredményesebb támadósorral találkozik az Eger

A legeredményesebb támadósor a legjobb védelemmel találkozik. Az öt forduló óta veretlen Dabas KC a százszázalékos mérleggel rendelkező Eger csapatát fogadja a férfi NB I/B 7. fordulójában.

Sike Károly

Az előző szezonban még az élvonalban találkozott egymással a Dabas és az Eger, amely egy osztállyal lentebb is riválisként tekint egymásra.

Az Eger védelme eddig remekül teljesít. Kiss Gergő vezére a hátsó alakzatnak
Az Eger védelme eddig remekül teljesít. Kiss Gergő vezére a hátsó alakzatnak
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Idegenben lép pályára az Eger

A férfi NB I/B 7. fordulójában:

DABAS KC (5.)–EGER (3.)
Dabas, OBO Aréna, szombat, 16.00. V.: Nagy F., Túróczy J.
A makulátlan mérleg megőrzésére készül az egri gárda, amely szombaton alighanem az eddigi legkeményebb ellenféllel néz szembe. Érdekesség, hogy az elmúlt fordulókban a két együttes szinte ugyan azt az utat járta be: a PTE PEAC, a Veszprémi KKFT, a Csépe Salgótarjáni SKC, a Mezőkövesdi KC és a DVTK elleni összecsapást egyaránt győzelemmel zárták. Két jó formában lévő csapat találkozik, a mérkőzés kimenetele szinte megjósolhatatlan.

Ellenfélmustra
Az NB I.-ből való kiesést követően a nyáron 14 játékos intett búcsút a Dabasnak, köztük az Egerbe szerződő balszélsővel, Katona Alexel. Az élvonalbeli csapatból a másodosztályra öten maradtak hírmondónak, miközben a szakmai munkát továbbra is Tomori Győző irányítja. A csapat legeredményesebb játékosa a 33 éves Zdolik Bence, aki 2014-ben tagja volt a dániai Európa-bajnokságon nyolcadik magyar férfi válogatottnak. A balátlövő 47 bajnoki gólnál jár a szezonban.

– A Dabas lőtte a legtöbb gólt az idei bajnokságban (6 meccs/222 gól – a szerk.), ennek tükrében izgalmas kihívást jelentett a találkozóra való felkészülés – jelentette ki az egriek edzője, Padla József.

 – Modern, gyors kézilabdát játszanak, sok fiatal és néhány rutinos játékossal a soraikban, akik kimagasló egyéni teljesítményre képesek. Bízom benne, hogy sok egri szurkoló kisér el bennünket az idegenbeli rangadóra, ahol várhatóan szoros küzdelemben, dől el a pontok sorsa.
A legeredményesebb támadósor a legjobb védelemmel találkozik, hiszen hat forduló alatt a legkevesebb gólt (134) az Eger kapta. Kiss Gergőék négy alakommal is 23 gól alatt tartották ellenfelüket. Miklós Gergő a hat mérkőzésen 74 védést mutatott be.

A további menetrend

OKTÓBER 17., PÉNTEK
18.30: Vecsési KKFT (2.)–DVTK (16.)
OKTÓBER 18., SZOMBAT
18.00: Békési FKC (6.)–PLER-Budapest U21 (9.)
18.00: DEAC (4.)–Mezőkövesdi KC (10.)
18.00: Százhalombattai KE (7.)–Ceglédi KK (8.)
18.00: Veszprém Handball Academy U21 (1.)–Csépe Salgótarjáni SKC (15.)
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
15.30: Ferencvárosi TC U21 (12.)–Veszprémi KKFT (14.)
18.00: OTP Bank-Pick Szeged U21 (11.)–PTE PEAC (13.)

A bajnokság állása
1. Veszprém U21    6    6    –    –    201–143    12
2. Vecsés    6    6    –    –    193–151    12
3. Eger    6    6    –    –    172–134    12
4. DEAC    6    5    –    1    190–145    10
5. Dabas    6    5    –    1    222–180    10
6. Békés    6    4    –    2    172–167    8
7. Százhalombatta    6    3    –    3    166–166    6
8. Cegléd    6    3    –    3    165–181    6
9. PLER U21    6    2    1    3    176–183    5
10. Mezőkövesd    6    2    –    4    162–185    4
11. Szeged U21    6    1    1    4    175–181    3
12. FTC U21    6    1    –    5    167–187    2
13. PTE PEAC    6    1    –    5    158–197    2
14. Veszprémi KKFT    6    1    –    5    149–215    2
15. Salgótarján    6    –    1    5    150–173    1
16. DVTK    6    –    1    5    164–194    1

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
