Kézilabda

1 órája

Egerben a DVTK, Békéscsabán az Eszterházy SC

Címkék#Eszterházy SC#Eger#Molnár-Nagy Martin#DVTK

A férfiak számára kötelező a győzelem kiharcolása, míg a nők teher nélkül léphetnek pályára. Az Eger a DVTK, az Eszterházy SC a Békéscsaba együttesével mérkőzik a másodosztályú bajnokság szombati játéknapján.

Sike Károly

Ahogy az Eger férficsapata, úgy az Eszterházy SC női együttese sem talált még legyőzőre a 2025/26-os bajnoki szezonban. A soron következő fordulóban a gyengébbik nem áll nehezebb feladat előtt.

A szurkolók támogatása ezúttal is nagy erőt adhat az Eger csapatának
A szurkolók támogatása ezúttal is nagy erőt adhat az Eger csapatának
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Esélyesként lép pályára az Eger

A férfi NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

EGER (2.)–DVTK (15.)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Marosi Z., Pap E. M.
Edzőként Padla József irányításával eddig mind a négy bajnoki mérkőzését sikerrel vette az újjáalakult egri gárda. Ugyanakkor látni kell, hogy az eddigi ellenfelek jobbára a tabella alsó feléhez tartoznak csakúgy, mint a soron következő DVTK. A győzelem kiharcolása ezúttal is jogos elvárás lehet a komolyabb célokat megfogalmazó házigazdával szemben.
– A DVTK jelentős változáson ment keresztül a nyáron – erősítette meg Padla József. – A klubvezetés ambíciózus fiatalok mellett tette a voksát, akik szeretnék bizonyítani rátermettségüket. A szokásos módon készültünk a héten, az ellenfél feltérképezése mellett igyekeztünk tovább csiszolni a csapatjátékot. Sérülések, betegségek miatt akadtak nehézségek, de reményeim szerint a meccsre mindenki hadra fogható lesz. Bízom benne, hogy szombaton is népes szurkolótábor előtt léphetünk pályára.
A DVTK négy fordulót követően még nyeretlen, egyetlen bajnoki pontját a második fordulóban Salgótarjánban szerezte. A csapat edzője, a midössze 26 éves Apatóczky Máté a 2018/19-es szezonban játékosként szerepelt az Eger Eszterházy SZSE ifjúsági csapatában. A DVTK-t erősíti az egyaránt 21 éves Juhász Patrik és Molnár-Nagy Martin is, akik a nyáron Egerből igazoltak Diósgyőrbe.

Békéscsabán a végéig kitartana az Eszterházy SC

A női NB I/B 4. fordulójának mérkőzése:

BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE (5.)–ESZTERHÁZY SC (4.)
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.
Három fordulót követően százszázalékos az egri gárda. Hadnagy Fanniék a Tempo KSE, az ENUSE és a Szegedi NKE ellen is győztesen hagyták el a játékteret. A viharsarkiak mérlege azért nem makulátlan, mert az előző fordulóban meglepetésre hétgólos vereséget szenvedtek Szigetszentmiklósón.

– Az eddigi legnehezebbnek ígérkező mérkőzés előtt állunk – jelentette ki az egyetemisták nyáron kinevezett edzője, Kocsis Csaba. – 

Az NB I.-ből kiesett Békéscsaba az azonnali visszajutást tűzte ki célul, de mi nem azért utazunk több száz kilométert, hogy asszisztáljunk a hazaiak sikeréhez.

 Az eredménykényszer a hazaiak vállát nyomja, ezt kihasználva felszabadult, éles játékkal szeretnénk a lehető legtovább nyíltá tenni a mérkőzést és a végén élni az eséllyel, amennyiben kiérdemeljük azt.

 

