Egerben a DVTK, Békéscsabán az Eszterházy SC

Ahogy az Eger férficsapata, úgy az Eszterházy SC női együttese sem talált még legyőzőre a 2025/26-os bajnoki szezonban. A soron következő fordulóban a gyengébbik nem áll nehezebb feladat előtt.

A szurkolók támogatása ezúttal is nagy erőt adhat az Eger csapatának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Esélyesként lép pályára az Eger

A férfi NB I/B 5. fordulójának mérkőzése:

EGER (2.)–DVTK (15.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Marosi Z., Pap E. M.

Edzőként Padla József irányításával eddig mind a négy bajnoki mérkőzését sikerrel vette az újjáalakult egri gárda. Ugyanakkor látni kell, hogy az eddigi ellenfelek jobbára a tabella alsó feléhez tartoznak csakúgy, mint a soron következő DVTK. A győzelem kiharcolása ezúttal is jogos elvárás lehet a komolyabb célokat megfogalmazó házigazdával szemben.

– A DVTK jelentős változáson ment keresztül a nyáron – erősítette meg Padla József. – A klubvezetés ambíciózus fiatalok mellett tette a voksát, akik szeretnék bizonyítani rátermettségüket. A szokásos módon készültünk a héten, az ellenfél feltérképezése mellett igyekeztünk tovább csiszolni a csapatjátékot. Sérülések, betegségek miatt akadtak nehézségek, de reményeim szerint a meccsre mindenki hadra fogható lesz. Bízom benne, hogy szombaton is népes szurkolótábor előtt léphetünk pályára.

A DVTK négy fordulót követően még nyeretlen, egyetlen bajnoki pontját a második fordulóban Salgótarjánban szerezte. A csapat edzője, a midössze 26 éves Apatóczky Máté a 2018/19-es szezonban játékosként szerepelt az Eger Eszterházy SZSE ifjúsági csapatában. A DVTK-t erősíti az egyaránt 21 éves Juhász Patrik és Molnár-Nagy Martin is, akik a nyáron Egerből igazoltak Diósgyőrbe.