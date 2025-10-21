Eger SE: 17 gólos meccsen szerezte meg első győzelmét az edzői gárda

Az SK Farmos-Jász Futsal otthonában elszenvedett 11–3-as vereséget 4–2-es hazai kudarc követte az Eger SE számára.

Az Eger SE Kunhegyesen győztes csapata

Forrás: Eger SE

A harmadik őszi fellépés már sokkal jobban alakult, igaz, ehhez 10 gólra volt szükség a klubnál dolgozó személyek alkotta csapatnak.

Bánhalmai SE–Eger SE 7–10 (4–6)

Kunhegyes. V.: Szabó Péter, Tóth Gábor (Hadházi).

EGER: Gácsi – dr. Vitányi, Bánka, Kaszás, Szöllősi. Csere: Tiszolczki – Gyenes, Fükő T., Németh K.

GÓL: Virágh (18. – hétméteresből), Házi (18., 23.), Kurucz (20., 27., 36.), Jakab (20.), ill. Gyenes (7., 9.), dr. Vitányi (10., 10., 18., 40.), Fükő T. (17.), Bánka (22., 28.), Kaszás (25.).

KIÁLLÍTVA: Virág, ill. Bánka (mindkettő a 29. percben).

KÖVETKEZIK: Inárcs–Eger SE, október 30., csütörtök, 20.30.