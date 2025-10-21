október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Eger SE: 17 gólos meccsen szerezte meg első győzelmét az edzői gárda

Címkék#Eger SE#találat#Dr Vitányi László#győzelem

A vendégként lőtt tíz találat jelentette az idénybeli első sikert a piros-kékeknek. Az újonc Eger SE csapata a férfi NB III. Középkeleti-csoportjának 4. fordulójában alföldi gárdától hozta el a pontokat.

Bódi Csaba

Az SK Farmos-Jász Futsal otthonában elszenvedett 11–3-as vereséget 4–2-es hazai kudarc követte az Eger SE számára. 

Az Eger SE Kunhegyes győztes csapata
Az Eger SE Kunhegyesen győztes csapata
Forrás: Eger SE

A harmadik őszi fellépés már sokkal jobban alakult, igaz, ehhez 10 gólra volt szükség a klubnál dolgozó személyek alkotta csapatnak.

Bánhalmai SE–Eger SE 7–10 (4–6)

Kunhegyes. V.: Szabó Péter, Tóth Gábor (Hadházi).
EGER: Gácsi – dr. Vitányi, Bánka, Kaszás, Szöllősi. Csere: Tiszolczki – Gyenes, Fükő T., Németh K. 
GÓL: Virágh (18. – hétméteresből), Házi (18., 23.), Kurucz (20., 27., 36.), Jakab (20.), ill. Gyenes (7., 9.), dr. Vitányi (10., 10., 18., 40.), Fükő T. (17.), Bánka (22., 28.), Kaszás (25.).
KIÁLLÍTVA: Virág, ill. Bánka (mindkettő a 29. percben).
KÖVETKEZIK: Inárcs–Eger SE, október 30., csütörtök, 20.30.

Az Eger SE a 7. helyről várja a folytatást

A bajnokság állása

 1. Inárcs    3    3    –    –    35–8    9
 2. Kincsem LPF    3    3    –    –    23–5    9
 3. SK Farmos-JF    4    3    –    1    32–21    9
 4. Monori SE    4    2    –    2    12–20    6
 5. Tápiószőlős NB III.    4    1    1    2    12–15    4
 6. Lurkó Focimánia FK    4    1    1    2    20–24    4
 7. Eger SE    3    1    –    2    15–22    3
 8. Szászbereki SE    2    –    1    1    4–16    1
 9. Bánhalmai SE    4    –    1    3    19–39    1
10. Abonyi KID FC    1    –    –    1    3–5    0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu