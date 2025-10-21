2 órája
Eger SE: 17 gólos meccsen szerezte meg első győzelmét az edzői gárda
A vendégként lőtt tíz találat jelentette az idénybeli első sikert a piros-kékeknek. Az újonc Eger SE csapata a férfi NB III. Középkeleti-csoportjának 4. fordulójában alföldi gárdától hozta el a pontokat.
Az SK Farmos-Jász Futsal otthonában elszenvedett 11–3-as vereséget 4–2-es hazai kudarc követte az Eger SE számára.
A harmadik őszi fellépés már sokkal jobban alakult, igaz, ehhez 10 gólra volt szükség a klubnál dolgozó személyek alkotta csapatnak.
Bánhalmai SE–Eger SE 7–10 (4–6)
Kunhegyes. V.: Szabó Péter, Tóth Gábor (Hadházi).
EGER: Gácsi – dr. Vitányi, Bánka, Kaszás, Szöllősi. Csere: Tiszolczki – Gyenes, Fükő T., Németh K.
GÓL: Virágh (18. – hétméteresből), Házi (18., 23.), Kurucz (20., 27., 36.), Jakab (20.), ill. Gyenes (7., 9.), dr. Vitányi (10., 10., 18., 40.), Fükő T. (17.), Bánka (22., 28.), Kaszás (25.).
KIÁLLÍTVA: Virág, ill. Bánka (mindkettő a 29. percben).
KÖVETKEZIK: Inárcs–Eger SE, október 30., csütörtök, 20.30.
Eger SE: a négy perc alatt kapott hat gólt mindent eldöntött
Az Eger SE a 7. helyről várja a folytatást
A bajnokság állása
1. Inárcs 3 3 – – 35–8 9
2. Kincsem LPF 3 3 – – 23–5 9
3. SK Farmos-JF 4 3 – 1 32–21 9
4. Monori SE 4 2 – 2 12–20 6
5. Tápiószőlős NB III. 4 1 1 2 12–15 4
6. Lurkó Focimánia FK 4 1 1 2 20–24 4
7. Eger SE 3 1 – 2 15–22 3
8. Szászbereki SE 2 – 1 1 4–16 1
9. Bánhalmai SE 4 – 1 3 19–39 1
10. Abonyi KID FC 1 – – 1 3–5 0