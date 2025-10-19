október 19., vasárnap

Labdarúgás

38 perce

Eger SE: a Kapacina-dupla döntőnek bizonyult

Címkék#Eger SE#Sényő#Simon Antal

Se gól, se pont. Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában magabiztosan nyert a Sényő az Eger SE ellen.

Heol.hu

Hatodik bajnoki mérkőzésén maradt gólképtelen az Eger SE, amely idénybeli hatodik vereségét szenvedte el. Kapacina Kevin duplája már az első félidőben megpecsételte a vármegyeszékhelyiek sorsát.

Az Eger SE játékosai (balról) adósak maradtak a gólokkal
Az Eger SE játékosai (balról) adósak maradtak a gólokkal
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger SE ment az eredmény után

Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING–EGER SE 3–0 (2–0)
Sényő. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze A., Mózsa Á.).
SÉNYŐ: Nagy N. – Vámos G. (Konzili M., 46.), Klepács K., Kapacina K. (Szabó M., 82.), Vaskó A., Gengeliczki G., Fenyőfalvi Cs., Schmidt P. (Gégény Z., 80.), Daróczi Z. (Kozák R., 69.), Végső E., Mácsai L. Edző: Kapacina Valér
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Zvara D., 68.), Hegedűs L., Boros G. (Jónyer K., 46.), Debreczeni D. (Balázs P., 69.), Major E. (Dinawi Sedi, 46.), Kis-Orosz M., Kispál T., László S. (Kelemen B., 46.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Kapacina K. (15., 39. – 11-esből), Mácsai L. (54.).
SIMON ANTAL: – Az első félidőben mindkét csapat felvállalta a bátor támadójátékot, itt is ott is adódtak helyzetek, ám míg ezeket mi kihagytuk, a hazaiak kétgólos előnyre tettek szert. Ez alapjaiban meghatározta a második félidei játékot. A sényőiek a biztos vezetés birtokában megnyugodtak, mi pedig mentünk az eredmény után, de nem sikerült szépíteni.

A 12. forduló eredményei

DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)
Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)
Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)
FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)
DEAC–Tiszafüred 0–0
Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)
Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)
Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    12    8    2    2    27–11    26
2. Tiszafüred    12    7    4    1    26–9    25
3. Cigánd    12    7    4    1    25–11    25
4. DEAC    12    6    4    2    20–10    22
5. Tarpa    12    6    3    3    18–12    21
6. Putnok    12    5    3    4    18–17    18
7. DVSC II.    12    4    4    4    24–17    16
8. Gödöllő    12    4    2    6    20–19    14
9. DVTK II.    12    4    2    6    20–23    14
10. Eger    12    4    2    6    12–25    14
11. Sényő    12    4    2    6    12–25    14
12. Füzesabony    12    3    4    5    11–13    13
13. Ózd-Sajóvölgye    12    3    4    5    21–27    13
14. Tiszaújváros    12    3    3    6    13–25    12
15. Nyíregyháza II.    12    3    2    7    18–26    11
16. FC Hatvan    12    2    1    9    15–30    7

A 13. forduló menetrendje

Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.

 

