Eger SE: a Kapacina-dupla döntőnek bizonyult

Hatodik bajnoki mérkőzésén maradt gólképtelen az Eger SE, amely idénybeli hatodik vereségét szenvedte el. Kapacina Kevin duplája már az első félidőben megpecsételte a vármegyeszékhelyiek sorsát.

Az Eger SE játékosai (balról) adósak maradtak a gólokkal

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger SE ment az eredmény után

Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING–EGER SE 3–0 (2–0)

Sényő. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze A., Mózsa Á.).

SÉNYŐ: Nagy N. – Vámos G. (Konzili M., 46.), Klepács K., Kapacina K. (Szabó M., 82.), Vaskó A., Gengeliczki G., Fenyőfalvi Cs., Schmidt P. (Gégény Z., 80.), Daróczi Z. (Kozák R., 69.), Végső E., Mácsai L. Edző: Kapacina Valér

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Zvara D., 68.), Hegedűs L., Boros G. (Jónyer K., 46.), Debreczeni D. (Balázs P., 69.), Major E. (Dinawi Sedi, 46.), Kis-Orosz M., Kispál T., László S. (Kelemen B., 46.). Edző: Simon Antal.

GÓL: Kapacina K. (15., 39. – 11-esből), Mácsai L. (54.).

SIMON ANTAL: – Az első félidőben mindkét csapat felvállalta a bátor támadójátékot, itt is ott is adódtak helyzetek, ám míg ezeket mi kihagytuk, a hazaiak kétgólos előnyre tettek szert. Ez alapjaiban meghatározta a második félidei játékot. A sényőiek a biztos vezetés birtokában megnyugodtak, mi pedig mentünk az eredmény után, de nem sikerült szépíteni.

A 12. forduló eredményei

DVTK II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)

Sényő–Eger SE 3–0 (2–0)

Cigánd–Füzesabony 1–0 (0–0)

FC Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)

DEAC–Tiszafüred 0–0

Gödöllő–Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)

Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–0 (1–0)

Putnok–DVSC II. 1–3 (1–2)

A bajnokság állása

1. Kisvárda II. 12 8 2 2 27–11 26

2. Tiszafüred 12 7 4 1 26–9 25

3. Cigánd 12 7 4 1 25–11 25

4. DEAC 12 6 4 2 20–10 22

5. Tarpa 12 6 3 3 18–12 21

6. Putnok 12 5 3 4 18–17 18

7. DVSC II. 12 4 4 4 24–17 16

8. Gödöllő 12 4 2 6 20–19 14

9. DVTK II. 12 4 2 6 20–23 14

10. Eger 12 4 2 6 12–25 14

11. Sényő 12 4 2 6 12–25 14

12. Füzesabony 12 3 4 5 11–13 13

13. Ózd-Sajóvölgye 12 3 4 5 21–27 13

14. Tiszaújváros 12 3 3 6 13–25 12

15. Nyíregyháza II. 12 3 2 7 18–26 11

16. FC Hatvan 12 2 1 9 15–30 7

A 13. forduló menetrendje

Október 26., vasárnap, 11.00: DVSC II.–DVTK II., Kisvárda II.–Tiszaújváros, Nyíregyháza II.–Cigánd. 13.00: Ózd-Sajóvölgye–DEAC, Tiszafüred–Sényő, Tarpa–Putnok, Füzesabony–Gödöllő, Eger–FC Hatvan.