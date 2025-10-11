Eger SE: a magyar válogatott meccsén a Tinódi diákjai kísérték a pályára játékosokat

Az Eger SE U8-as és U9-es csapatának futballistái közül hét fiatalnak adatott meg a lehetőség arra, hogy szombat este pályára kísérje a Magyarország–Örményország világbajnoki-selejtező mérkőzés főszereplőit.

Az Eger SE hét fiatalja az örmények előtt hallgatta a Himnuszt

Forrás: Beküldött fotó

Nagy volt az izgalom és a várakozás a gyerekek és szüleik részéről a meccs előtt, tudván, hogy egyedi és kivételes esemény előtt állnak. Egriként Bajzát Bence, Bagyinszki Tamás, Veres Bálint, Husonyica Bence, Roszkos Vencel,Vajó-Méreg Csaba és Orosz Hunor Bendegúz húzhatta magára a nemzeti színű szerelést, hogy aztán kézen fogják őket az örmény válogatott labdarúgói.

Az öltözőben készített fotóval történt a hangolás

Forrás: Beküldött fotó

A bekísérés után a Himnuszt a Puskás Aréna gyepszőnyegén hallgatták végig a focistapalánták. A végeredmény csak később derül fény, ám az már most bizonyos, hogy az Eger SE gyerkőcei már most elmondhatják magukról, hogy ők tétmeccsen szerepeltek a Puskásban. Mennyien cseréltek voltak velünk!