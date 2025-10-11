Eger SE: a magyar válogatott meccsén a Tinódi diákjai kísérték a pályára játékosokat

október 11., szombat

Örökre szóló élménnyel gyarapodtak az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolájának diákjai. Közülük heten, az Eger SE játékosaiként lehettek különleges alkalom részesei.

Az Eger SE U8-as és U9-es csapatának futballistái közül hét fiatalnak adatott meg a lehetőség arra, hogy szombat este pályára kísérje a Magyarország–Örményország világbajnoki-selejtező mérkőzés főszereplőit.

Az Eger SE hét fiatalja az örmények előtt hallgatta a Himnuszt
Az Eger SE hét fiatalja az örmények előtt hallgatta a Himnuszt
Forrás:  Beküldött fotó

Nagy volt az izgalom és a várakozás a gyerekek és szüleik részéről a meccs előtt, tudván, hogy egyedi és kivételes esemény előtt állnak. Egriként Bajzát Bence, Bagyinszki Tamás, Veres Bálint, Husonyica Bence, Roszkos Vencel,Vajó-Méreg Csaba és Orosz Hunor Bendegúz húzhatta magára a nemzeti színű szerelést, hogy aztán kézen fogják őket az örmény válogatott labdarúgói. 

Az öltözőben készített fotóval történt a hangolás
Forrás:  Beküldött fotó

A bekísérés után a Himnuszt a Puskás Aréna gyepszőnyegén hallgatták végig a focistapalánták. A végeredmény csak később derül fény, ám az már most bizonyos, hogy az Eger SE gyerkőcei már most elmondhatják magukról, hogy ők tétmeccsen szerepeltek a Puskásban. Mennyien cseréltek voltak velünk!

 

 

 

