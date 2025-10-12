Eger SE: a meglepetéscsapatot sikerült meglepni

A tarpaiak öngólja, majd a második félidőben Gíber Attila találata kellett ahhoz, hogy az Eger SE csapata megszerezze idénybeli negyedik győzelmét.

Az Eger SE második gólja után Gíber Attilát (jobbról a második) köszönthették társai

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–Tarpa SC 2–0 (1–0)

Eger, Szentmarjay stadion, 100 néző. V.: Horváth Máté (Dobos D., Elischer M.).

EGER: Bukrán – Farkas B., Gíber (Paizs, 71.), Hegedűs L. (Zvara, 63.), Boros (Balázs P., 79.), Debreczeni, Major (Jónyer, 71.), Kis-Orosz, Kispál, Dinawi Sedi, László. Vezetődző: Simon Antal.

TARPA: Talián – Kucsinszki (Boldizsár M., 51.), Gál R., Kolesnyik S. (Makszajev, 65.), Szved, Kamisanov, Doloh (Bodan, 65.), Stratan (Bicsahov, 77.), Lovincsuk, Prihoda, Makszimenkó. Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.

GÓL: Lovincsuk (6. – öngól), Gíber (59.).

JÓK: Bukrán, Kispál, Farkas B., Gíber.