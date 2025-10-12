1 órája
Eger SE: a meglepetéscsapatot sikerült meglepni
A pontok megszerzésén túl az önbizalomnnak is jót tett az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában elért hazai győzelem. Az Eger SE az újonc ellen ért el kétgólos sikert.
A tarpaiak öngólja, majd a második félidőben Gíber Attila találata kellett ahhoz, hogy az Eger SE csapata megszerezze idénybeli negyedik győzelmét.
Eger SE–Tarpa SC 2–0 (1–0)
Eger, Szentmarjay stadion, 100 néző. V.: Horváth Máté (Dobos D., Elischer M.).
EGER: Bukrán – Farkas B., Gíber (Paizs, 71.), Hegedűs L. (Zvara, 63.), Boros (Balázs P., 79.), Debreczeni, Major (Jónyer, 71.), Kis-Orosz, Kispál, Dinawi Sedi, László. Vezetődző: Simon Antal.
TARPA: Talián – Kucsinszki (Boldizsár M., 51.), Gál R., Kolesnyik S. (Makszajev, 65.), Szved, Kamisanov, Doloh (Bodan, 65.), Stratan (Bicsahov, 77.), Lovincsuk, Prihoda, Makszimenkó. Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.
GÓL: Lovincsuk (6. – öngól), Gíber (59.).
JÓK: Bukrán, Kispál, Farkas B., Gíber.
Eger SE–Tarpa SC labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton
SIMON ANTAL: – Az első félidőben gyorsan sikerült vezetést szereznünk, és noha ez öngólból született, megadta a mérkőzés alaphangulatát, megnyugtatva a mieinket, és kizökkentve a vendégeket. Hasonlóan szerencsés momentunok az utóbbi időben elkerültek bennünket, így ez most nagyon jókor jött. A szünetet követően aztán Gíber gólja eldöntötte a pontok sorsát azzal együtt is, hogy az ellenfélnek is akadnak lehetőségei. Megérdemelt győzelmet arattuk.
KÖVETKEZIK: Sényő FC–Eger SE, október 19., vasárnap, 13.00.
Eger SE: a magyar válogatott meccsén a Tinódi diákjai kísérték pályára a játékosokat
NB III.: a Füzesabonynak jól jön az erősítés, az Egernek 3–17-es mutatón kellene javítani
Eger SE: a kapu előtti határozottság hozta a különbséget a DEAC ellen