1 órája

Eger SE: a meglepetéscsapatot sikerült meglepni

Címkék#Eger SE#találat#Gíber Attila#alaphangulat#tarpai#idénybeli

A pontok megszerzésén túl az önbizalomnnak is jót tett az NB III. Északkeleti-csoportjának 11. fordulójában elért hazai győzelem. Az Eger SE az újonc ellen ért el kétgólos sikert.

Heol.hu

A tarpaiak öngólja, majd a második félidőben Gíber Attila találata kellett ahhoz, hogy az Eger SE csapata megszerezze idénybeli negyedik győzelmét.

Az Eger SE második gólja után Gíber Attilát (jobbról a második) köszönthették társai
Az Eger SE második gólja után Gíber Attilát (jobbról a második) köszönthették társai 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–Tarpa SC 2–0 (1–0)

Eger, Szentmarjay stadion, 100 néző. V.: Horváth Máté (Dobos D., Elischer M.).
EGER: Bukrán – Farkas B., Gíber (Paizs, 71.), Hegedűs L. (Zvara, 63.), Boros (Balázs P., 79.), Debreczeni, Major (Jónyer, 71.), Kis-Orosz, Kispál, Dinawi Sedi, László. Vezetődző: Simon Antal.
TARPA: Talián – Kucsinszki (Boldizsár M., 51.), Gál R., Kolesnyik S. (Makszajev, 65.), Szved, Kamisanov, Doloh (Bodan, 65.), Stratan (Bicsahov, 77.), Lovincsuk, Prihoda, Makszimenkó. Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.
GÓL: Lovincsuk (6. – öngól), Gíber (59.).
JÓK: Bukrán, Kispál, Farkas B., Gíber.

Eger SE–Tarpa SC labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

SIMON ANTAL: – Az első félidőben gyorsan sikerült vezetést szereznünk, és noha ez öngólból született, megadta a mérkőzés alaphangulatát, megnyugtatva a mieinket, és kizökkentve a vendégeket. Hasonlóan szerencsés momentunok az utóbbi időben elkerültek bennünket, így ez most nagyon jókor jött. A szünetet követően aztán Gíber gólja eldöntötte a pontok sorsát azzal együtt is, hogy az ellenfélnek is akadnak lehetőségei. Megérdemelt győzelmet arattuk.
KÖVETKEZIK: Sényő FC–Eger SE, október 19., vasárnap, 13.00.

 

