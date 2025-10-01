október 1., szerda

Futsal

1 órája

Eger SE: a négy perc alatt kapott hat gólt mindent eldöntött

Az NB III.-ban szereplő csapat tagjait a klubnál dolgozó személyek alkotják. A szakág elindításának egyik fontos indokát az edzői közösség erősítése jelenti az Eger SE-nél.

Heol.hu

Nyolcgólos idegenbeli vereséggel kezdte a bajnoki évet az Eger SE csapata a férfi NB III. Középkeleti csoportjában.

Az Eger SE NB III.-as futsalcsapata
Az Eger SE NB III.-as futsalcsapata
Forrás: Eger SE

Az együttesben szerepel az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője, az egykori NB I.-es labdarúgó, Farkas Balázs, a férfi felnőtt csapat sportigazgatója, Céró Bálint, továbbá a női szakágvezető, dr. Vitányi László is.

A férfi Futsal NB III. Középkeleti csoportjának 1. fordulójában rendezett mérkőzésen:

SK Farmos-Jász Futsal–Eger SE 11–3 (3–1)

Nagykáta, Nagykáta. V.: Lovas Norbert, Gergely Márton (Dajkó).
EGER: Tiszolczki – dr. Vitányi, Bánka, Farkas B., Céró. Csere: Gácsi, Orosz, Kaszás. 
GÓL: Pikó 3, Palcsó 2, Petrányi, Váradi, Bartalis, Konkoly, Kardos, Gattyán 1–1, ill. dr. Vitányi 2, Orosz 1.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Tápiószőlős, Pásztorvölgyi isk., október 9., csütörtök, 20.20. 


 

