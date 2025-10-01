Eger SE: a négy perc alatt kapott hat gólt mindent eldöntött

Nyolcgólos idegenbeli vereséggel kezdte a bajnoki évet az Eger SE csapata a férfi NB III. Középkeleti csoportjában.

Az Eger SE NB III.-as futsalcsapata

Forrás: Eger SE

Az együttesben szerepel az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője, az egykori NB I.-es labdarúgó, Farkas Balázs, a férfi felnőtt csapat sportigazgatója, Céró Bálint, továbbá a női szakágvezető, dr. Vitányi László is.