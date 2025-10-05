október 5., vasárnap

Eger SE: a kapu előtti határozottság hozta a különbséget a DEAC ellen

A mezőnyfölény meddőnek bizonyult. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában a DEAC vendégeként szenvedett vereséget az Eger SE.

Heol.hu

A mérkőzést Valkay Richárd kiállítása miatt ismét emberhátrányban befejező Eger SE az elmúlt öt mérkőzéséből négyet elveszített, ráadásul ezeken gólt sem szerzett.

Az Eger SE edzője, Simon Antal a helyzetkihasználás miatt bosszús
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Fekete Vince duplázott az Eger SE ellen

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

DEAC–EGER SE 2–0 (1–0)
Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Elek B., Gutyán D.)
DEAC: Ratku Á. – Sándor T., Papp G. B. (Török L., 61.), Kelemen Zs. (Nagy A., 72.), Vincze Á., Soltész J. (Lénárt G., 72.), Jankelic I., Lakatos B., Ujvárosi Á., Lénárt G. (Tóth D., 61.), Fekete V. (Tar K., 84.). Edző: Urbin Péter.
EGER: Racsek Z. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Paizs J., 61.), Jónyer K. (László S., 72.), Boros G. (Szabó Á., 82.), Debreczeni D., Major E., Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Hegedűs L., 61.). Edző: Simon Antal.

GÓL: Fekete V. (7., 52.).
KIÁLLÍTVA: Valkay R. (66.).
SIMON ANTAL: – Mérkőzés nagy részében egyenrangú ellenfelei voltunk a sokkal jobb erőkből álló DEAC-nak. Mezőnyben többet birtokoltuk a labdát, de a kapu előtt határozottabb volt a házigazda, ebből fakadt a különbség. 
KÖVETKEZIK: Eger SE–Tarpa SC, október 12., vasárnap, 13.00.

A 10. forduló eredményei

DEAC–Eger SE 2–0 (1–0)
DVTK II.–Füzesabony 2–1 (1–1)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)

A bajnokság állása
1. Tiszafüred    10    7    2    1    25–8    23
2. Kisvárda II.    10    7    1    2    23–9    22
3. Cigánd    10    6    4    0    23–9    22
4. DEAC    10    6    2    2    19–9    20
5. Tarpa    10    5    3    2    16–9    18
6. Putnok    10    5    2    3    16–13    17
7. Füzesabony    10    3    4    3    11–11    13
8. DVTK II.    10    3    2    5    18–20    11
9. Nyíregyháza II.    10    3    2    5    18–23    11
10. Eger    10    3    2    5    10–22    11
11. Gödöllő    10    3    1    6    17–18    10
12. Sényő    10    3    1    6    8–24    10
13. DVSC II.    10    2    4    4    17–16    10
14. Ózd-Sajóvölgye    10    2    4    4    19–24    10
15. FC Hatvan    10    2    1    7    14–24    7
16. Tiszaújváros    10    1    3    6    10–25    6

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
