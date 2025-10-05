Eger SE: a kapu előtti határozottság hozta a különbséget a DEAC ellen

A mérkőzést Valkay Richárd kiállítása miatt ismét emberhátrányban befejező Eger SE az elmúlt öt mérkőzéséből négyet elveszített, ráadásul ezeken gólt sem szerzett.

Az Eger SE edzője, Simon Antal a helyzetkihasználás miatt bosszús

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Fekete Vince duplázott az Eger SE ellen

Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:

DEAC–EGER SE 2–0 (1–0)

Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Elek B., Gutyán D.)

DEAC: Ratku Á. – Sándor T., Papp G. B. (Török L., 61.), Kelemen Zs. (Nagy A., 72.), Vincze Á., Soltész J. (Lénárt G., 72.), Jankelic I., Lakatos B., Ujvárosi Á., Lénárt G. (Tóth D., 61.), Fekete V. (Tar K., 84.). Edző: Urbin Péter.

EGER: Racsek Z. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Paizs J., 61.), Jónyer K. (László S., 72.), Boros G. (Szabó Á., 82.), Debreczeni D., Major E., Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Hegedűs L., 61.). Edző: Simon Antal.