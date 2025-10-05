2 órája
Eger SE: a kapu előtti határozottság hozta a különbséget a DEAC ellen
A mezőnyfölény meddőnek bizonyult. Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában a DEAC vendégeként szenvedett vereséget az Eger SE.
A mérkőzést Valkay Richárd kiállítása miatt ismét emberhátrányban befejező Eger SE az elmúlt öt mérkőzéséből négyet elveszített, ráadásul ezeken gólt sem szerzett.
Fekete Vince duplázott az Eger SE ellen
Az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában:
DEAC–EGER SE 2–0 (1–0)
Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Elek B., Gutyán D.)
DEAC: Ratku Á. – Sándor T., Papp G. B. (Török L., 61.), Kelemen Zs. (Nagy A., 72.), Vincze Á., Soltész J. (Lénárt G., 72.), Jankelic I., Lakatos B., Ujvárosi Á., Lénárt G. (Tóth D., 61.), Fekete V. (Tar K., 84.). Edző: Urbin Péter.
EGER: Racsek Z. – Farkas B., Valkay R., Giber A. (Paizs J., 61.), Jónyer K. (László S., 72.), Boros G. (Szabó Á., 82.), Debreczeni D., Major E., Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Hegedűs L., 61.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Fekete V. (7., 52.).
KIÁLLÍTVA: Valkay R. (66.).
SIMON ANTAL: – Mérkőzés nagy részében egyenrangú ellenfelei voltunk a sokkal jobb erőkből álló DEAC-nak. Mezőnyben többet birtokoltuk a labdát, de a kapu előtt határozottabb volt a házigazda, ebből fakadt a különbség.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Tarpa SC, október 12., vasárnap, 13.00.
A 10. forduló eredményei
DVTK II.–Füzesabony 2–1 (1–1)
Sényő–Gödöllő 1–0 (0–0)
Cigánd–Tiszafüred 1–1 (1–0)
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)
Putnok–Nyíregyháza II. 0-1 (0-1)
FC Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)
Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 10 7 2 1 25–8 23
2. Kisvárda II. 10 7 1 2 23–9 22
3. Cigánd 10 6 4 0 23–9 22
4. DEAC 10 6 2 2 19–9 20
5. Tarpa 10 5 3 2 16–9 18
6. Putnok 10 5 2 3 16–13 17
7. Füzesabony 10 3 4 3 11–11 13
8. DVTK II. 10 3 2 5 18–20 11
9. Nyíregyháza II. 10 3 2 5 18–23 11
10. Eger 10 3 2 5 10–22 11
11. Gödöllő 10 3 1 6 17–18 10
12. Sényő 10 3 1 6 8–24 10
13. DVSC II. 10 2 4 4 17–16 10
14. Ózd-Sajóvölgye 10 2 4 4 19–24 10
15. FC Hatvan 10 2 1 7 14–24 7
16. Tiszaújváros 10 1 3 6 10–25 6
