Eger SE: a jutalomjáték kevés sikert hozott a DVTK ellen
Élvonalbeli ellenféllel szemben búcsúzott a Simple Női Kupától a vármegyeszékhelyi gárda. Az Eger SE kapuját ötször vette be a DVTK.
A korábban a Nyíregyházát (9–1) és a Kazincbarcikát (3–1) kiejtő Eger SE számára a kupabúcsút az NB I.-es DVTK elleni találkozó jelentette. A több meghatározó játékosát nélkülöző házigazda a gólokkal adós maradt a miskolciak ellen.
EGER SE–DVTK 0–5 (0–2)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Sovány Liza (Jávorka E., Nyeste L.).
EGER: Andor T. – Kota Sz. (Kóka B., 86.), Végh K., Pócs R., Bíró P. (Kóka J., 80.), Veres V., Végh D., Bagó D., Kovács N., Bukta N., Libertényi A. (Fazekas V., 74.). Edző: dr. Vitányi László.
DVTK: Orgoványi D. – Nagy P., Katona F., Ezer A., Szolomájer L. (Képes M., 72.), Mikó E. (Böröczky L., 77.), Simon L., Havasi B., Leal C., Nyhal A. (Rivera Lamborn J., 46.), Madarász L. (Balogh V., 77.). Edző: Bém Gábor.
GÓL: Nagy P. (17., 69.), Myhal A. (27.), Madarász L. (51.), Katona F. (88.).
AZ EGRI JÓK: Végh D., Bagó D., Bíró P.
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Jutalomjátéknak fogtuk fel a mérkőzést. Sérülések, U19-es bajnoki mérkőzés miatt több hiányzónk is akadt, illetve két játékosunk futsal válogatottal edzőtáborozik. Ennek ellenére a célunk az volt, hogy megnehezítsük az élvonal egyik legstabilabb csapatának a dolgát. Bár egyéni hibákból kaptuk a gólokat, összességében a Diósgyőr irányította a találkozót, de emelt fővel jöhettünk le a pályáról.
