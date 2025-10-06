Eger SE: a jutalomjáték kevés sikert hozott a DVTK ellen

A korábban a Nyíregyházát (9–1) és a Kazincbarcikát (3–1) kiejtő Eger SE számára a kupabúcsút az NB I.-es DVTK elleni találkozó jelentette. A több meghatározó játékosát nélkülöző házigazda a gólokkal adós maradt a miskolciak ellen.

Az Eger SE (játékosuk pirosban) nem bírt a DVTK-val

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Kiesett az Eger SE csapata

EGER SE–DVTK 0–5 (0–2)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Sovány Liza (Jávorka E., Nyeste L.).

EGER: Andor T. – Kota Sz. (Kóka B., 86.), Végh K., Pócs R., Bíró P. (Kóka J., 80.), Veres V., Végh D., Bagó D., Kovács N., Bukta N., Libertényi A. (Fazekas V., 74.). Edző: dr. Vitányi László.

DVTK: Orgoványi D. – Nagy P., Katona F., Ezer A., Szolomájer L. (Képes M., 72.), Mikó E. (Böröczky L., 77.), Simon L., Havasi B., Leal C., Nyhal A. (Rivera Lamborn J., 46.), Madarász L. (Balogh V., 77.). Edző: Bém Gábor.