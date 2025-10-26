Eger SE: idegenbeli győztes hangolás a csúcsmeccsre

A vezetést a házigazdák szerezték meg, de még a szünet előtt sikerült fordítani az Eger SE csapatának.

Az Eger SE (játékosai piros-kékben) a barcikaiakat is felülmúlták

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A második félidőben már csak egy gól született, az is a vendégek jóvoltából, akik Bagó Dóra találatával biztosították be újabb sikerüket.

Kazincbarcikai SC–Eger SE 1–3 (1–2)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna. V.: Sovány Liza (Harsányi D., Balázs Zs.).

KAZINCBARCIKA: Varga E. – Bunda-Tóth P., Tardi K. (Vén O., 69.), Tőzsér V., Tirpák Zs., Gál V., Csorba K. (Kkss L., 69.), Farkas Zs. (Nagy A., 59.), Székely E., Horváth L., Kovács A. (Gyarmathy F., 59.). Edző:

EGER: Andor T. – Libertényi A. (Pifku V., 77.), Pintér P. (Kóka Z., 77.), Kovács N., Pócs R. (Fazekas V., 64.), Bagó D., Kota Sz., Jakab Zs., Veres V., Bíró P. (Kóka B., 77.), Végh D. Edző: Dr. Vitányi László.

JÓK: Bagó D., Kota Sz., Pintér P., Veres V.

GÓL: Horváth G. (26.), ill. Kota Sz. (31.), Pintér P. (33.), Bagó D. (55).

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, az is lett. Akadt az első félidőben egy tíz perces időszak, amikor nem voltunk elég koncentráltak. Ezt a hazaiak kihasználták, azonban sikerült rendezni a sorokat és végül elhoztuk a három pontot, ezzel pedig készülhetünk a jövő heti szuperrangadóra.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Astra HFC, november 1., szombat, 18.00.