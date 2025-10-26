október 26., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Eger SE: idegenbeli győztes hangolás a csúcsmeccsre

Az ötödik győzelmet nem adták könnyen. Az Eger SE Kazincbarcikáról hozta el a pontokat a női NB II. Keleti csoportjának 7. fordulójában.

Bódi Csaba

A vezetést a házigazdák szerezték meg, de még a szünet előtt sikerült fordítani az Eger SE csapatának.

Az Eger SE (játékosai piros-kékben) a barcikaiakat is felülmúlták
Az Eger SE (játékosai piros-kékben) a barcikaiakat is felülmúlták
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A második félidőben már csak egy gól született, az is a vendégek jóvoltából, akik Bagó Dóra találatával biztosították be újabb sikerüket.

Kazincbarcikai SC–Eger SE 1–3 (1–2)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna. V.: Sovány Liza (Harsányi D., Balázs Zs.).
KAZINCBARCIKA: Varga E. – Bunda-Tóth P., Tardi K. (Vén O., 69.), Tőzsér V., Tirpák Zs., Gál V., Csorba K. (Kkss L., 69.), Farkas Zs. (Nagy A., 59.), Székely E., Horváth L., Kovács A. (Gyarmathy F., 59.). Edző: 
EGER: Andor T. – Libertényi A. (Pifku V., 77.), Pintér P. (Kóka Z., 77.), Kovács N., Pócs R. (Fazekas V., 64.), Bagó D., Kota Sz., Jakab Zs., Veres V., Bíró P. (Kóka B., 77.), Végh D. Edző: Dr. Vitányi László.
JÓK: Bagó D., Kota Sz., Pintér P., Veres V.
GÓL: Horváth G. (26.), ill. Kota Sz. (31.), Pintér P. (33.), Bagó D. (55).
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, az is lett. Akadt az első félidőben egy tíz perces időszak, amikor nem voltunk elég koncentráltak. Ezt a hazaiak kihasználták, azonban sikerült rendezni a sorokat és végül elhoztuk a három pontot, ezzel pedig készülhetünk a jövő heti szuperrangadóra.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Astra HFC, november 1., szombat, 18.00.

További eredmények:

Gödöllői SK–Talents FC 0–9
Nyíregyháza Sp.–Budafoki LC 2–7
Astra HFC–Kecskeméti LC 6–0֪

A második Eger SE az első Astrát fogadja majd

A bajnokság állása

1. Astra HFC    6    6    –    –    23–4    18
2. Eger SE    6    5    1    –    26–3    16
3. Talents FC    6    3    1    2    26–7    10
4. Vasas    6    3    1    2    12–7    10
5. Budafok    6    2    2    2    25–14    8
6. Kazincbarcika    7    2    2    3    20–17    8
7. Kecskemét    6    1    2    3    14–19    5
8. Nyíregyháza    6    1    1    4    13–34    4
9. Gödöllő        7    –    –    7    4–58    0


 

