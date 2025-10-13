2 órája
Eger SE: a Kecskemét elleni mérkőzésbe néhány játékos extra munkát tett
Kota Szabina duplázott a Kecskeméti LC ellen. A női NB II. Keleti csoportjának 5. fordulójában is megőrizte veretlenségét az Eger SE csapata.
Kota Szabina találatával már a 4. percben vezetést szerzett az Eger SE, amely a félidőre már háromgólos előny birtokában vonulhatott. A szünet után sem változott a játék képe, a hazaiak újabb gólokat szerezve tették fölényessé a győzelmüket.
A tabella élén az Eger SE
A női NB II. Keleti csoportjának 5. fordulójában:
EGER SE–KECSKEMÉTI LC 6–0 (3–0)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Lovasi János (Bálint J., Klenovics R.).
EGER: Andor T. – Libertényi A. (Fazekas V., 46.), Kovács N., Pócs R. (Pifku N., 74.), Bagó D., Kota Sz. (Pifku V., 65.), Jakab Zs., Veres V., Bíró P. (Pintér P., 46.), Bukta N. (Bartók J., 46.), Végh D. Edző: dr. Vitányi László.
KECSKEMÉT: Tercsi Sz. – Szaszkó T., Szakál P., Tóth R. (Balogh A., 78.), Gál V., Kis L., Tóth Sz., Szabó B., Dóka H. (Horváth A., 58.), Szőllősi L. (Döme N., 78.), Hornyák K. (Szaszkó R., 46.). Edző: S. Juhász Attila.
GÓL: Kota Sz. (4., 22.), Jakab Zs. (24.), Veres V. (53.), Pintér P. (74.), Bartók J. (86.).
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A csapat hozott egy átlagot, miközben néhány játékos extra munkát tett a találkozóba, ennek köszönhetően sikerült itthon tartani a három pontot. Az eredménnyel és helyenként a mutatott játékkal elégedett lehetek, néhány egyéb tényezővel azonban nem. A szünet alatt azon leszünk, hogy rendezzük a dolgainkat, hiszen rendkívül fontos három bajnoki áll még előttünk.
KÖVETKEZIK: Kolorcity Kazincbarcikai SC–Eger SE, október 25., szombat, 11.00.
A bajnokság állása
1. Eger 5 4 1 – 23–2 13
2. Astra HFC 4 4 – – 15–3 12
3. Talents FC 4 2 1 1 17–4 7
4. Kazincbarcika 5 2 1 2 17–12 7
5. Vasas 5 2 1 2 9–7 7
6. Budafok 4 1 2 1 17–10 5
7. Kecskemét 4 1 1 2 12–11 4
8. Nyíregyháza 4 – 1 3 6–24 1
9. Gödöllő 5 – – 5 1–44 0