Eger SE: a Kecskemét elleni mérkőzésbe néhány játékos extra munkát tett

Kota Szabina találatával már a 4. percben vezetést szerzett az Eger SE, amely a félidőre már háromgólos előny birtokában vonulhatott. A szünet után sem változott a játék képe, a hazaiak újabb gólokat szerezve tették fölényessé a győzelmüket.

Az Eger SE ötödik bajnoki mérkőzésén is veretlen maradt

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A tabella élén az Eger SE

A női NB II. Keleti csoportjának 5. fordulójában:

EGER SE–KECSKEMÉTI LC 6–0 (3–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Lovasi János (Bálint J., Klenovics R.).

EGER: Andor T. – Libertényi A. (Fazekas V., 46.), Kovács N., Pócs R. (Pifku N., 74.), Bagó D., Kota Sz. (Pifku V., 65.), Jakab Zs., Veres V., Bíró P. (Pintér P., 46.), Bukta N. (Bartók J., 46.), Végh D. Edző: dr. Vitányi László.

KECSKEMÉT: Tercsi Sz. – Szaszkó T., Szakál P., Tóth R. (Balogh A., 78.), Gál V., Kis L., Tóth Sz., Szabó B., Dóka H. (Horváth A., 58.), Szőllősi L. (Döme N., 78.), Hornyák K. (Szaszkó R., 46.). Edző: S. Juhász Attila.

GÓL: Kota Sz. (4., 22.), Jakab Zs. (24.), Veres V. (53.), Pintér P. (74.), Bartók J. (86.).