2 órája
Vert helyzetből állt fel az Eger a forduló rangadóján
Az utolsó bő egy percben három gólt szerezve mentette döntetlenre a Vecsési KKFT elleni találkozót a vármegyeszékhelyi gárda. Az Eger pontot érő találata öt másodperccel a vége előtt hétméteresből született. A férfi NB I/B 8. fordulójának rangadóján mindkét gárda megőrizte veretlenségét.
A mérkőzésen szinte végig a vecsésiek vezettek, de három gólnál nagyobb előnyre nem sikerült szert tenniük. Az egriek futottak az eredmény után, a végjátékban pedig hatalmas tartásról tettek tanúbizonyságot. A Barta Bencéék 21–24-es állásról mentettek pontot. Az Eger nyolcadik bajnoki mérkőzésén is veretlen maradt.
Hétszáz néző előtt ikszelt az Eger
A férfi NB I/B 8. fordulójának mérkőzésén:
EGER–VECSÉSI KKFT 24–24 (9–11)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 700 néző. V.: Barna V. B., Kovács B.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 3, Bodnár Á. 2 (2), Kiss G. 1, Török-Vida Zs. 5, Nkousa 6, Katona A. Csere: Spekhardt 1, Czabula 1, Barta B. 4, Bőti 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–7, 24. p.: 7–8, 36. p.: 12–13, 42. p.: 15–16, 48. p.: 18–19, 54. p.: 21–22.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 2/2.
PADLA JÓZSEF: – A végjátékra vált igazán élessé a mérkőzés, sokáig futottunk az eredmény után. A második félidő derekán nagyon egymásra találat a közönség és a csapat. Minden dicséretet megérdemelnek a srácok, hogy az utolsó bő egy percben háromgólos hátrányból mentették döntetlenre a találkozót.
KÖVETKEZIK: DEAC–Eger, november 8., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: PTE PEAC–Százhalombattai KE 28–28, Dabas KC–Békési FKC 33–24, Mezőkövesdi KC–Veszprém Handball Academy U21 30–35, DVTK–DEAC 28–39, Csépe Salgótarjáni SKC–Ferencvárosi TC U21 38–35, Veszprémi KKFT–OTP Bank-Pick Szeged U21 25–30.
VASÁRNAP, 18.00: Ceglédi KK–PLER-Budapest U21
A bajnokság állása
1. Veszprém U21 8 8 – – 274–203 16
2. Vecsés 8 7 1 – 244–196 15
3. DEAC 8 7 – 1 256–196 14
4. Eger 8 6 2 – 229–191 14
5. Dabas 8 6 1 1 288–237 13
6. Békés 8 5 – 3 234–233 10
7. Százhalombatta 8 4 1 3 223–221 9
8. Szeged U21 8 3 1 4 237–233 7
9. Cegléd 7 3 – 4 192–210 6
10. PLER U21 7 2 1 4 209–221 5
11. FTC U21 8 2 – 6 240–257 4
12. Mezőkövesd 8 2 – 6 215–247 4
13. Salgótarján 8 1 1 6 218–246 3
14. PTE PEAC 8 1 1 6 213–257 3
15. Veszprémi KKFT 8 1 – 7 206–283 2
16. DVTK 8 – 1 7 213–260 1
Eger–Vecsési KKFT kézilabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton