Vert helyzetből állt fel az Eger a forduló rangadóján

A mérkőzésen szinte végig a vecsésiek vezettek, de három gólnál nagyobb előnyre nem sikerült szert tenniük. Az egriek futottak az eredmény után, a végjátékban pedig hatalmas tartásról tettek tanúbizonyságot. A Barta Bencéék 21–24-es állásról mentettek pontot. Az Eger nyolcadik bajnoki mérkőzésén is veretlen maradt.

Bodnár Ádám góljával mentette döntetlenre a találkozót az Eger

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Hétszáz néző előtt ikszelt az Eger

A férfi NB I/B 8. fordulójának mérkőzésén:

EGER–VECSÉSI KKFT 24–24 (9–11)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 700 néző. V.: Barna V. B., Kovács B.

EGER: Miklós G. – Dörnyei 3, Bodnár Á. 2 (2), Kiss G. 1, Török-Vida Zs. 5, Nkousa 6, Katona A. Csere: Spekhardt 1, Czabula 1, Barta B. 4, Bőti 1. Edző: Padla József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–7, 24. p.: 7–8, 36. p.: 12–13, 42. p.: 15–16, 48. p.: 18–19, 54. p.: 21–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 2/2.

PADLA JÓZSEF: – A végjátékra vált igazán élessé a mérkőzés, sokáig futottunk az eredmény után. A második félidő derekán nagyon egymásra találat a közönség és a csapat. Minden dicséretet megérdemelnek a srácok, hogy az utolsó bő egy percben háromgólos hátrányból mentették döntetlenre a találkozót.

KÖVETKEZIK: DEAC–Eger, november 8., szombat, 18.00.