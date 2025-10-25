október 25., szombat

Kézilabda

2 órája

Vert helyzetből állt fel az Eger a forduló rangadóján

Címkék#Eger#Vecsési KKFT#Padla József

Az utolsó bő egy percben három gólt szerezve mentette döntetlenre a Vecsési KKFT elleni találkozót a vármegyeszékhelyi gárda. Az Eger pontot érő találata öt másodperccel a vége előtt hétméteresből született. A férfi NB I/B 8. fordulójának rangadóján mindkét gárda megőrizte veretlenségét.

Sike Károly

A mérkőzésen szinte végig a vecsésiek vezettek, de három gólnál nagyobb előnyre nem sikerült szert tenniük. Az egriek futottak az eredmény után, a végjátékban pedig hatalmas tartásról tettek tanúbizonyságot. A Barta Bencéék 21–24-es állásról mentettek pontot. Az Eger nyolcadik bajnoki mérkőzésén is veretlen maradt.

Bodnár Ádám góljával mentette döntetlenre a találkozót az Eger 
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Hétszáz néző előtt ikszelt az Eger

A férfi NB I/B 8. fordulójának mérkőzésén:

EGER–VECSÉSI KKFT 24–24 (9–11)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 700 néző. V.: Barna V. B., Kovács B.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 3, Bodnár Á. 2 (2), Kiss G. 1, Török-Vida Zs. 5, Nkousa 6, Katona A. Csere: Spekhardt 1, Czabula 1, Barta B. 4, Bőti 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–7, 24. p.: 7–8, 36. p.: 12–13, 42. p.: 15–16, 48. p.: 18–19, 54. p.: 21–22.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 2/2.
PADLA JÓZSEF: – A végjátékra vált igazán élessé a mérkőzés, sokáig futottunk az eredmény után. A második félidő derekán nagyon egymásra találat a közönség és a csapat. Minden dicséretet megérdemelnek a srácok, hogy az utolsó bő egy percben háromgólos hátrányból mentették döntetlenre a találkozót.
KÖVETKEZIK: DEAC–Eger, november 8., szombat, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: PTE PEAC–Százhalombattai KE 28–28, Dabas KC–Békési FKC 33–24, Mezőkövesdi KC–Veszprém Handball Academy U21 30–35, DVTK–DEAC 28–39, Csépe Salgótarjáni SKC–Ferencvárosi TC U21 38–35, Veszprémi KKFT–OTP Bank-Pick Szeged U21 25–30.
VASÁRNAP, 18.00: Ceglédi KK–PLER-Budapest U21

A bajnokság állása
1. Veszprém U21    8    8    –    –    274–203    16
2. Vecsés    8    7    1    –    244–196    15
3. DEAC    8    7    –    1    256–196    14
4. Eger    8    6    2    –    229–191    14
5. Dabas    8    6    1    1    288–237    13
6. Békés    8    5    –    3    234–233    10
7. Százhalombatta    8    4    1    3    223–221    9
8. Szeged U21    8    3    1    4    237–233    7
9. Cegléd    7    3    –    4    192–210    6
10. PLER U21    7    2    1    4    209–221    5
11. FTC U21    8    2    –    6    240–257    4
12. Mezőkövesd    8    2    –    6    215–247    4
13. Salgótarján    8    1    1    6    218–246    3
14. PTE PEAC    8    1    1    6    213–257    3
15. Veszprémi KKFT    8    1    –    7    206–283    2
16. DVTK    8    –    1    7    213–260    1

Eger–Vecsési KKFT kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

 

